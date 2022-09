Et maintenant ? 2ème édition du festival international des idées de demain  France Culture – ARTE

Publicité

Et maintenant ?

La 2ème édition de "Et maintenant ? le festival international des idées de demain" proposée par France Culture et ARTE, et soutenue par l’Agence nationale de la recherche et l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, se tiendra les 21 et 22 octobre à la Maison de la Radio et de la Musique.

Un festival d’actualité tourné vers l’avenir, porté par une ambition inédite de rencontres, de débats et d’ateliers dans un esprit participatif. Environnement, incertitudes, engagement, émotions... Et maintenant ? s'impose comme un temps de réflexion intergénérationnel : comment faire face à l’urgence des crises que nous traversons ? Lancé en mai dernier, le questionnaire Et maintenant ? a été complété par plus de 80.000 répondants dont les contributions ont aidé à élaborer le programme du festival. Les résultats de cette grande consultation feront l’objet d’une restitution par Monique Dagnaud, sociologue et directrice de recherche au CNRS. Publicité TEMPS FORTS • Des thématiques fortes et d’actualité : urgence climatique, sobriété, fatigue informationnelle, désobéissance, engagement, émotions ... • Des rencontres avec de grands noms du changement, de l’analyse mais aussi de l’action : Hartmut Rosa, Nastassja Martin, David Bessis, Manon Loizeau, Thomas Dodman, Souleymane Bachir Diagne... et bien d’autres. • La parole au public : le micro à la salle, les questions des jeunes, les réponses au questionnaire, les propositions participatives... • Des docu-confs inédits : discussions interactives soutenues par de larges extraits de documentaires radiophoniques ou audiovisuels tels que “Un monde nouveau” de Cyril Dion ; “Queer Orlando” de Paul B. Preciado ; “Boxe ! La revanche des plus faibles” de Michel Pomarède ; “Gardiens de la Forêt” avec le chef indien Mundiya Kepanga ; “Ex-ologie : une vie de célibataire” d’Adila Bennedjaï-Zou... • Des ateliers participatifs : Comment poser sa voix ; L’atelier bruitages ; Comment raconter une idée en documentaire ; L’atelier du Dessous des Cartes ; Comment construire une grille de radio ; L’atelier Karambolage ; Comment raconter une histoire en vidéo ; Le spa des cinq idées pour inventer demain… • Annonce du lauréat et remise du deuxième Prix de l’essai France Culture-ARTE, par Sandrine Treiner, directrice de France Culture, Boris Razon, directeur éditorial d’ARTE France et Thierry Damerval, président-directeur général de l’Agence nationale de la recherche (ANR).

Ce prix, soutenu par l’ANR, récompense un essai traitant d’un enjeu contemporain publié par un chercheur ou un penseur. Et maintenant ? vous propose de partager une expérience inédite pour devenir, tous ensemble,

porteurs des réflexions sur notre avenir ! SUR NOS ANTENNES Le questionnaire et le festival seront puissamment incarnés sur les antennes hertziennes et numériques de France Culture et d’ARTE : émissions, magazines, reportages mais aussi formats dédiés aux nouvelles générations. Une programmation spéciale sera proposée à l’antenne de France Culture, en direct et en public du studio 104 :

Vendredi 21 octobre :

• Le Temps du débat d’Emmanuel Laurentin et Cécile Bidault, de 18h à 20h

• Le Meilleur des Mondes de François Saltiel, de 21h à 22h

Samedi 22 octobre :

• Sous les radars de Nora Hamadi, de 12h à 12h30 Sur ARTE, deux éditions spéciales de 28 minutes d’Elisabeth Quin seront à découvrir :

Jeudi 20 octobre à 20h05

Lundi 23 octobre à 20h05 EN LIGNE Un grand dispositif numérique pour vivre le festival où que vous soyez : avec le livestream de l’événement sur le site du festival, une chaîne Twitch inaugurée à cette occasion par François Saltiel pour prolonger les rencontres en parallèle de l’événement, les temps forts et les coulisses à suivre sur les réseaux sociaux du festival, de France Culture, d’ARTE et de nos partenaires. Toute la programmation :

Et maintenant ? Le festival international des idées de demain (etmaintenant-lefestival.fr) Billetterie :

Entrée gratuite sur réservation : Et maintenant ? | Maison de la Radio et de la Musique

