"Et maintenant, c’est l’été sur France Culture : embarquez pour une grande traversée.

Au sortir d’une année grave séquencée par la poursuite du Covid, le déclenchement de la guerre en Ukraine et les enjeux électoraux français, nous proposons cet été à nos auditeurs de se donner le temps de plonger dans de belles histoires qui vont les amener à ouvrir grand leur appétit de connaissances et d’imaginaires ; de traverser le temps et les continents ; de découvrir la vie de personnalités passionnantes qui nous en apprennent beaucoup sur le pouvoir, l’Histoire, la science, la littérature, les révolutions... de partir à l’aventure de la découverte des étoiles ; de plonger dans de grandes sagas musicales ; d’explorer comment la culture change le monde – essais, romans, films, œuvres d’art ; de découvrir les grandes séries produites en podcast original au fil de la saison.

Un été qui nous permettra de nous retrouver tous ensemble au cœur du festival d’Avignon, dans le jardin du Musée Calvet durant dix jours, avec d’immenses interprètes – Daniel Auteuil, Keren Ann, Irène Jacob, Sofiane Zermani, Philippe Sands, Mathieu Kassovitz..., des auteurs, des textes. Un été qui nous amènera en direct et en public à Montpellier pour des Rencontres de Pétrarque consacrées à la guerre et à la paix.

Et toujours de l’information, des magazines d’actualités, de culture et de savoirs, des émissions de débats...

Cet été, embarquez avec France Culture pour une grande traversée que je vous promets excitante, enrichissante, épatante en somme."

Sandrine TREINER, Directrice de France Culture

