Et Maintenant ? Comment protéger nos forêts ? Avec Mundiya Kepanga, chef papou

À l'occasion du festival "Et Maintenant", organisé par France Culture et Arte, le chef papou Mundiya Kepanga nous donne des conseils pour protéger nos forêts, menacées à l'échelle mondiale par la déforestation et les conséquences du réchauffement climatique.

Dans la tribu des Hulis, dont Mundiya Kepanga est l'un des représentants, les arbres sont considérés comme des membres de la famille. C'est ce regard singulier sur la forêt qui est, selon lui, la clé pour la protéger. Ce n'est pour autant pas suffisant et le chef papou insiste sur le fait que pour lutter contre la déforestation, il faut permettre aux populations locales de vivre dignement. Sans quoi elles n'auront d'autre moyen de survie que la vente de leurs terres à des multinationales qui sont à l'origine de la déforestation massive en Papouasie-Nouvelle Guinée.

Enfin, Mundiya Kepanga prévient : il faut utiliser le bois, en faire commerce, mais le bois de plantation des forêts secondaires. Il est vital de préserver les forêts primaires, joyaux de biodiversité.

