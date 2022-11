Et Maintenant ? Que faire pour éviter l'anxiété de l'actualité avec David Medioni

À l'occasion du festival "Et Maintenant", organisé par France Culture et Arte, David Medioni, journaliste et directeur de l'Observatoire des médias de la fondation Jean Jaurès, nous explique comment éviter de se laisser submerger par la fatigue informationnelle.

Vous avez l'impression que l'actualité est ponctuée d'informations anxiogènes et répétitives ? Vous connaissez un pic de stress à chaque notification de votre smartphone renvoyant à un site d'actualité ? Vous avez l'impression qu'une information en chasse une autre et que tout va trop vite ?

Peut-être que vous faites partie des 53% de la population française qui souffre de cette anxiété à l'actualité. Bonne nouvelle, il existe des stratégies pour retrouver un rapport moins toxique à l'information.