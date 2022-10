Plus de 1.500 participants sont venus assister aux rencontres et débats du studio 104 et plus de 1.000 personnes ont participé aux ateliers de la Maison de la Radio et de la Musique vendredi 21 et samedi 22 octobre dernier lors de sa deuxième édition consécutive.

25 séquences (débats, émissions, docu-conf., rencontres) et 26 ateliers participatifs ont permis la réflexion de toutes et tous autour des grandes thématiques liées à notre avenir : incertitude, guerres, émotions et intimité, pollution numérique, enjeux environnementaux mais aussi fatigue informationnelle, engagement, école et inclusion...

Plus de 125 intervenants sont venus à la rencontre du public : philosophes, producteurs, mathématiciens, sociologues, auteurs, mais aussi étudiants, réalisateurs, anthropologues et le Chef Papou Mundiya Kepangua.

France Culture a lancé sa chaîne Twitch vendredi 21 octobre et ce sont près de 10h de direct qui ont été portées par le producteur du Meilleur des Mondes , François Saltiel et plus de 5.000 viewers ont ainsi suivi les contenus “et maintenant”.

Le festival a également suscité de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux : plus de 650.000 vidéos vues sur Instagram, Facebook et Twitter et plus de 3.000 vues du live vidéo sur Youtube.

France Culture et ARTE continuent de faire vivre le débat et de poursuivre les questionnements grâce à des reprises régulières des interventions du festival sur leurs antennes, une synthèse des retours du questionnaire initié au printemps 2022 et une matinale hebdomadaire « Et maintenant ? 7h-9h » portée par Quentin Lafay chaque samedi sur France Culture.

France Culture et Arte remercient l’ensemble des partenaires de « Et maintenant ? ».