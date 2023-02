Et si Léonard de Vinci avait découvert la loi de la gravité avant Newton ?

Léonard de Vinci est un génie, voilà qui est entendu. Auteur de La Joconde, l'un des chefs-d’œuvre les plus célèbres de la peinture, on le connaît aussi comme l'ingénieur de machines en tout genre, des pompes hydrauliques inspirées par l'écoulement des cascades d'Acquafraggia aux ornithoptères imitant le battement d'ailes des oiseaux…

À force d'étudier la mécanique et le mouvement des objets, le penseur de la Renaissance s'est intéressé aux mystères de l'attraction : comment affecte-t-elle la chute de l'eau ou le vol des oiseaux ? Pourquoi les mers ne tombent-elles pas de la Terre ? Une force de gravité semble "agir dans la direction d'une ligne imaginaire entre les centres de chaque objet", observait-t-il dans son Codex sur le vol des oiseaux , manuscrit de 18 feuillets d'études écrites et dessinées. Morteza Gharib , chercheur en aéronautique à l’Institut de technologie de Californie, estime que de Vinci a été précurseur dans la formulation de la loi de l'attraction universelle.

Publicité

À réécouter : Gravitation : tombée pour elle Eurêka ! Écouter plus tard écouter 58 min

Tant va la cruche à l'eau…

C'est en examinant attentivement la version en ligne du Codex Arundel (du nom d'un collectionneur britannique, le comte d'Arundel, qui l'a acquis au début du XVIIe siècle) que le docteur Gharib a découvert que de Vinci avait mené des expériences très avancées au sujet de la gravité. Dans un article de la revue Leonardo publiée ce mois-ci, le scientifique détaille les résultats de son étude, menée avec deux confrères.

Conservé au British Museum de Londres, le Codex Arundel est une mine de réflexions du maître italien sur l'anatomie, l'optique, l'architecture, la physique... On y trouve notamment ses notes en écriture spéculaire , qui donnent l'impression d'être reflétées par un miroir. Ce sont de petits schémas, situés en bordure de la page 143 , qui ont retenu l'attention de Morteza Gharib. On peut y voir une cruche penchée d'où s'écoule une série de cercles qui forment l'hypoténuse d'un triangle. Morteza Gharib a utilisé un programme informatique pour retourner les notes écrites à l'envers et les dessins. "Soudain, j'ai pu voir le mouvement [de la cruche], explique-t-il au New York Times . Je l'ai vue verser de la matière".

À réécouter : Dans l'atelier de Léonard de Vinci Le Réveil culturel Écouter plus tard écouter 26 min

Que décrit cette "bande dessinée" de de Vinci ? Le savant expose une expérience dans laquelle un pichet d'eau est déplacé sur une trajectoire en ligne droite, en déversant soit de l'eau, soit du sable. Sur ces schémas, les matériaux ne tombent pas à une vitesse constante, mais leur chute s'accélère, en fonction du trajet et du mouvement du pichet. Si on déplace la cruche à une vitesse constante, la ligne de la chute d'eau ou du sable est verticale, de sorte qu'aucun triangle ne se forme. Mais "si on accélère le mouvement de la cruche au même rythme que la gravité accélère la chute du matériau, expliquent les scientifiques , cela crée un triangle rectangle isocèle". C'est ce que semble comprendre de Vinci avec ce dessin, qu'il souligne de cette note : "Equatione di Moti", ce qui signifie "égalisation (ou équivalence) des mouvements".

Généralement, on se représente les effets de la gravité sous l'image de la chute d'un objet - comme la fameuse pomme apocryphe de Newton … Dans ces dessins, Léonard de Vinci décompose les effets de la gravité, un phénomène qu'on ne peut saisir à l'œil nu. L’expérience de la cruche montre que le peintre avait compris que la gravité était une force constante qui entraîne une accélération constante.

Un vieux génie, toujours contemporain

Sur cette vidéo , les chercheurs de l'Institut de technologie de Californie ont recréé l'expérience de la cruche à l'aide de billes, pour nous aider à visualiser le schéma de de Vinci - et aussi approcher de la vision qui aurait inspirée et guidée le savant, celle du mouvement rapide de nuages d'où tombait de la grêle.

À l'aide d'une simple cruche, il aurait ainsi "réussi à calculer la constante gravitationnelle avec une précision qui varie de 10 % par rapport à la valeur obtenue avec nos outils modernes”, s'enthousiasme le scientifique américain. De Vinci aurait ainsi mené des premières expériences détaillées sur la force gravitationnelle un siècle avant Galilée , et presque deux siècles avant la formulation de la théorie de la gravitation universelle par Isaac Newton .

"Nous ne savons pas si de Vinci a réalisé d'autres expériences ni s'il a approfondi cette question", explique Gharib. "Mais le fait qu'il se soit attaqué à ce problème de cette manière - au début des années 1500 - montre à quel point sa réflexion était avancée." Un homme qui "ne pouvait pas attendre l'avenir", décrit Gharib , persuadé que son Codex Arundel, auquel se sont jusqu'à présent davantage intéressés les historiens de l'art que les scientifiques, a d'autres secrets à révéler.