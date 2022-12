Étrange Noël, grèves de trains, histoires de peintures et Petit Nicolas : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Bonjour à toutes et tous,

Au programme de cette Session : un Noël franchement étrange chez France Culture, qui mêle art du bizarre et journal du paranormal, pour vous faire frissonner pendant les fêtes. Mais aussi un regard sur les contestations sociales dans le rail, le bilan géopolitique d'une année 2022 "chaotique", et des histoires de tableaux contées par une pointure de la peinture : l'historien de l'art Daniel Arasse. Bonnes écoutes 🎧 ! Pierre Kron

Le zoom de la semaine : l'étrange Noël de France Culture

Du 17 décembre au 1er janvier, bizarreries garanties sur France Culture © Radio France

Qui pouvait prévoir que France Culture transformerait Noël en Halloween ? On vous emmène réveillonner du côté de l'étrange, du frisson et du fantastique . Et dans l'atmosphère d' inquiétante étrangeté de notre belle maison hantée , c'est le prince Dracula en personne qui troque sa boisson favorite pour vous servir du champagne, dans une Grande traversée vampirique …

😨 L’étrange est-il bizarre ? (Avec philosophie, 4 x 58 min)

🧛 Grande Traversée : le prince Dracula, une histoire vraie (Grande traversée, 4 x 58 min)

🤔 Les "mystères" de l'histoire (Le Cours de l'histoire, 4 x 58 min)

➡️ L'étrange Noël de France Culture : une sélection d'émissions à écouter

C'est dans l'actu

Le président américain Joe Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse conjointe à la Maison Blanche le mercredi 21 décembre 2022. © Getty - The Washington Post/Demetrius Freeman

✈️ Mr Zelensky goes to Washington. C'est une première depuis le début de l'invasion russe, en février dernier. Le président ukrainien a quitté son pays pour un déplacement à l'étranger : une rencontre avec Joe Biden dans la capitale américaine, à l'issue de laquelle une enveloppe d'aides de 45 milliards de dollars a été promise à Kiev. ( Les Enjeux internationaux, 14 min )

📣 La grève déraille. Hausse des prix, hausse de la colère sociale. L'équation perdure depuis des mois, et risque de se prolonger en 2023, avec une inflation toujours à l'horizon. Dernier mouvement en date : la grève à la SNCF pour le week-end de Noël. ( L'Invité(e) des Matins, 40 min )

👖Travail à la Shein. Quand la fast-fashion s'accélère encore. L'entreprise de prêt-à-porter chinoise Shein propose plus de 5 000 nouveaux produits par jour sur son site... et la demande de cette mode "ultra-rapide" suit. Un combat écologique et moral à armes inégales face à de petits prix et de puissants réseaux sociaux. ( Le Meilleur des mondes, 58 min )

🤖 HAL 9001. Une semaine après sa mise en service, la nouvelle intelligence artificielle créée par les Américains d'Open AI avait déjà conversé avec plus d'un million d'utilisateurs. ChatGPT écrit des histoires sensées, résout des dilemmes et excelle en banalités... Décodage d'une machine aussi fascinante qu'inquiétante. ( La Question du jour, 8 min )

2022 : dépôt de bilan

Une femme debout sur le capot d'une voiture au milieu de milliers de véhicules se rendant au cimetière d’Aichi à Saqqez, la ville natale de Mahsa Amini, à l'occasion des 40 jours de sa mort, le 26 octobre 22, en Iran. © AFP - UGC

C'est un marronnier journalistique, certes, mais dont la couleur des feuilles change tous les ans. On fait le bilan, absolument pas calmement, d'une année politique en France et à l'étranger. 365 jours marqués par de grands bouleversements : la guerre en Ukraine et ses conséquences, la révolte en Iran, mais aussi la crise migratoire.

💥 2022 : année chaotique (Cultures Monde, 5 x 58 min)

👀 2022 : année politique (Le Billet politique, 5 x 4 min)

Il est temps

Le temps existe-t-il ? © Getty - RUNSTUDIO

Vous avez 5️⃣ minutes

⏲️ J'ai pas le temps… Cette variable "t" baptisée "temps", qui régit nos vies, Newton l'introduit en physique à la fin du XVIIe siècle. 400 ans plus tard, plus personne n'oserait la remettre en cause. Mais l'heure est peut-être venue de décortiquer sa genèse. ( Le Pourquoi du comment : science )

Vous avez 3️⃣0️⃣ minutes

🕳️ La marotte de Lascaux. "La scène du puit" : cette œuvre majeure de l'art paléolithique a fait couler beaucoup d'encre depuis sa découverte en septembre 1940, au cœur de la grotte de Lascaux. Un homme, un bison, un rhinocéros, un oiseau… qui racontent une fable pleine de mystère. ( Carbone 14, le magazine de l'archéologie )

Vous avez 5️⃣8️⃣ minutes

🕹️Tirer son épingle du jeu vidéo. Des joueurs comblés par des sorties plus qu'attendues d'un côté. Des créateurs toujours secoués par le trio pandémie/inflation/pénurie, de l'autre. Le secteur du jeu vidéo a beau se porter globalement bien, ses acteurs tentent de se démarquer dans un marché qui arrive à maturité. Et pour certains, la fusion fait la force. ( Entendez-vous l'éco ? )

Vous avez 1️⃣0️⃣ x 5️⃣ minutes

🎒 Le Petit Nicolas grandit. Un peu plus d'un an après avoir conté ses premières aventures sur nos ondes, l'écolier rouvre son journal intime. Ses amis, sa famille, ses manies… Dix épisodes mis en voix avec de jeunes professionnels, pour un bel hommage, quelques petits mois après la disparition de son père Sempé. ( Les Aventures du Petit Nicolas, saison 2 )

Vous avez 2️⃣5️⃣ x 2️⃣0️⃣ minutes

🖌️ La pointure de la peinture. Qu’est-ce qui nous fascine dans un tableau ? Pourquoi telle œuvre, plutôt qu’une autre, nous captive-t-elle au point qu'il nous semble impossible d'en détacher nos yeux ? Le grand historien de l'art Daniel Arasse avait des réponses et, c'est une chance, il les a confiées à France Culture. Ecoutez son histoire de la peinture, pédagogique et passionnante. ( Histoires de peintures par Daniel Arasse )

Et c'est une fin de session ! Et pour vous aider à survivre aux fêtes de fin d'année , compatissons avec ce père Noël supplicié par l'Eglise en 1951... Un bûcher de Noël qui inspira cette question au grand ethnologue Claude Lévi-Strauss : le vieux bonhomme rouge est-il vraiment une ordure ? 🎄 Joyeuses fêtes, on se retrouve en 2023, après une petite pause de fin d'année, pour une nouvelle session.