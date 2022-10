Événement : France Culture aux 25e Rendez-vous de l’histoire de Blois

En 25 ans, les Rendez-vous de l’histoire de Blois se sont imposés comme un acteur majeur de la vie des idées et des savoirs. France Culture accompagne cette manifestation depuis sa création en programmant des temps de rencontres, émissions et masterclasses, avec des historiennes et des historiens ainsi que de grandes figures de la recherche et des savoirs.

Cette année, la mer sera au centre des échanges qui réunissent celles et ceux qui écrivent et commentent l’histoire. Durant trois jours, du 7 au 9 octobre, le public sera convié par France Culture à l’auditorium de la Bibliothèque Abbé-Grégoire :

VENDREDI 7 OCTOBRE

7h à 9h Les Matins de France Culture / Guillaume Erner

Avec Michel Winock, historien

Et Mariame Tighanimine, autrice et doctorante en sociologie au CNRS et au Conservatoire National des arts et métiers (sous réserve)

9h à 10h Le Cours de l'Histoire / Xavier Mauduit

De la quête du lointain à l’enquête sur l’histoire proche

Avec Georges Vigarello, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales,

Florian Louis, professeur agrégé et docteur en histoire en classes préparatoires littéraires

Christian Ingrao, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du nazisme et de la violence de guerre,

Caroline Moine, professeure en histoire culturelle et politique des XXe et XXIe siècles à l’Université Paris-Saclay

14h à 15h Entendez-vous l'éco ? / Tiphaine de Rocquigny

Vivre de la mer : une histoire du commerce maritime

Avec Guillaume Calafat, historien

Ingrid Houssaye, chargée de recherche au CNRS

et Silvia Marzagalli, professeur d’histoire moderne à l’Université Côte d’Azur et membre honoraire de l’Institut Universitaire de France

18h20 à 19h Le Temps du débat / Emmanuel Laurentin

Les termes du débat : travail parlementaire

Avec Yaël Braun-Pivet (sous réserve), présidente de l’Assemblée nationale

Et Pierre Allorant, historien du droit et des institutions, doyen de la faculté d’Orléans

SAMEDI 8 OCTOBRE

10h à 11h Concordance des temps / Jean-Noël Jeanneney

Le blanc, une couleur ou pas ?

Avec Michel Pastoureau, historien médiéviste spécialiste de la symbolique des couleurs, des animaux, des emblèmes et de l’héraldique.

11h à 12h Affaires étrangères / Christine Ockrent

Transport maritime : profits et risques de guerre

Avec Cyrille Coutansais , directeur de recherches du Centre d'Études Stratégiques de la Marine (CESM) et enseignant à l’IEP de Paris

Jenny Raflik Grenouilleau , professeur d’histoire des relations internationales à l’université de Nantes et associée à la mission de préfiguration du musée mémorial du terrorisme

Olaf Merk expert du transport maritime, il travaille au forum international du transport à l’OCDE,

Et Paul Tourret géographe, expert des industries maritimes, navales et portuaires, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime (Isemar)

12h45 à 14h Masterclasse par Chloë Cambreling

Avec Isabelle Autissier, auteure et navigatrice

16h30 à 17h30 Masterclasse par Chloë Cambreling

Avec Philippe Descola, professeur émérite au Collège de France

DIMANCHE 9 OCTOBRE

11h à 12h L'Esprit public / Patrick Cohen

1ère partie : L’impérialisme Russe

2e partie : La nation ukrainienne

Avec Alexandra Goujon, maîtresse de conférences en science politique à l’université de Bourgogne et enseignante à Sciences Po,

Jean-Noël Jeanneney, historien, professeur émérite des universités, ancien président de Radio France

Pascal Ory, historien, membre de l’académie française,

et Gaidz Minassian, journaliste au Monde et enseignant à Sciences Po Paris en relations internationales.

> Et aussi... sur France Culture :

Samedi 8 octobre à 19h : Esprit des lieux / Tewfik Hakem

La Fondation du doute à Blois : L’esprit fluxus dans un ancien couvent

Avec l'artiste Ben (Benjamin Vautier), le directeur de la Fondation du Doute Alain Goulesque, le responsable du fonds patrimonial Bibliothèque Abbé-Grégoire de Blois Bruno Guignard, et l'architecte François Bouvard