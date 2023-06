Exfiltrées d'Ukraine, de rares icônes byzantines trouvent refuge au Louvre

Elles sont désormais en sécurité, sous la responsabilité du musée du Louvre. 16 œuvres emblématiques des collections nationales ukrainiennes viennent d'être transférées en France, dans le plus grand secret.

Et cinq icônes, datant des VIe, VIIe et XIVe siècles, sont exposées au Louvre dans le cadre de l'exposition " Aux origines de l'image sacrée, Icônes du musée national des arts Bohdan et Varvara Khanenko de Kyiv ", depuis le 14 juin et jusqu'au 6 novembre prochain. De rares témoignages de la naissance de l'image chrétienne, explique Maximilien Durand, directeur du futur département des Arts de Byzance et des Chrétiens en Orient. "Il s'agit de l'un des premiers exemples de ce qui deviendra l'Art byzantin, précise-t-il. À cette époque, on élabore une conception de l'image tout à fait révolutionnaire, qui consiste à penser que la personne représentée est réellement présente dans l'image."

Des témoignages uniques de la naissance de l'image chrétienne piégées entre bombardements et pillages

Durant la crise iconoclaste, entre 726 et 843, la plupart de ces images sont détruites. "C'est ce qui explique la rareté et la préciosité des icônes qui sont présentées dans cette exposition", ajoute Maximilien Durand. La majorité des pièces visibles au Louvre proviennent en effet du monastère de Sainte-Catherine, situé au mont Sinaï en Égypte, lieu préservé des destructions car hors de portée des empereurs byzantins iconoclastes.

Parmi 16 autres œuvres, cette icône de Saint Jean-Baptiste a été discrètement exfiltrée de Kyiv, sous convoi militaire - Musée Khanenko

Jusqu'à présent conservés au Musée national des Arts Bohdan et Varvara Khanenko de Kyiv, du nom d'éminents collectionneurs et philanthropes de la fin du XIXe siècle, ces chefs d'œuvre couraient plusieurs dangers en restant en Ukraine. En effet, l'institution les abritant a été touchée, en octobre dernier par le tir d'une roquette, menaçant les artefacts millénaires. Mais aux risques de dégradation s'ajoute un deuxième danger : celui des pillages. "Malheureusement, il n'y a aucun endroit sûr en Ukraine, dans aucun musée. Nous ne savons pas combien d'œuvres ont été déplacées et combien ont été volées, mais nous en sommes sûrs : certaines ont été pillées", confirme Yuliya Vaganova, directrice du musée Bohdan et Varvara Khanenko.

Le ministre de la Culture ukrainien, Oleksander Tkachenko, partage l'inquiétude de la professionnelle. "Les barbares russes volent nos objets, ils ruinent nos sites culturels. Cela montre bien l'importance du patrimoine culturel ukrainien, qui fait partie du patrimoine mondial", lance-t-il. Avant d'ajouter que "depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a jamais eu de pillages aussi importants dans les musées ukrainiens. Mais il s'agit également de l'évacuation d'œuvres d'art la plus conséquente depuis cette période : des centaines de milliers d'œuvres ont été mises en sûreté".

Plus qu'une mission de sauvetage, un partenariat culturel franco-ukrainien

Les icônes de Kyiv ont, elles, parcouru l'Europe en toute discrétion. "Les œuvres ont traversé la Pologne et l'Allemagne avant d'arriver à Paris, grâce à un convoi sous protection militaire", confie Laurence des Cars, la directrice du musée du Louvre. À ses côtés, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, rappelle que l'opération, inédite par son ampleur, a été rendue possible grâce à la fondation Aliph . Créée en 2017, cette organisation internationale a pour but de sauver le patrimoine en péril dans les zones de guerre. Dernièrement, elle a notamment été active en Afghanistan.

Contrairement à cette Vierge à l'Enfant du VIème siècle, la plupart des œuvres sauvées ne seront pas visibles du grand public, mais étudiées et restaurées. - Musée Khanenko

Si l'initiative permet la sauvegarde des icônes byzantines, elle est aussi, et surtout, l'occasion pour le Louvre d'établir des relations de confiance avec les professionnels de la culture ukrainiens, alors que se profile l'ouverture du 9ème département du musée, dédié au Arts de Byzance et des Chrétiens en Orient, prévu à l'horizon 2027. Dans cette optique, Olga Apenko-Kurovets, conservatrice du musée Khanenko, a été accueillie dès le moi de mai 2022 par les équipes du Louvre.

"Cette opération n'est pas seulement la mise à l'abri d'œuvres, ni l'organisation d'une exposition, insiste Maximilien Durand. C'est aussi la volonté de construire un partenariat sur le long terme et de construire le futur du musée, en inscrivant nos collègues dans une communauté scientifique internationale par le biais du programme d'analyses que nous allons mener sur l'ensemble de ces icônes." Car certaines des œuvres mises en sécurité ne sont pas visibles du public, mais entreposées au Centre de conservation du Louvre, à Liévin, où elles attendent d'être étudiées et restaurées. Non seulement préservé, le patrimoine ukrainien sera donc aussi valorisé. Une victoire symbolique, mais cruciale.