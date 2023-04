Expositions croisées : "Les nouvelles générations de visiteurs se sont adaptées à ces nouvelles lectures"

Édouard Manet et Edgar Degas se rencontrent au Musée d'Orsay. Depuis le 28 mars et jusqu'au 23 juillet prochain, les deux maîtres impressionnistes de la deuxième moitié du XIXe siècle sont exposés côte à côte . En réunissant près de 200 de leurs œuvres, l'exposition croise le parcours des artistes et met en relief leur complicité, leurs sujets communs, mais aussi leurs contrastes. Presqu'au même moment, ce sont Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol qui se retrouvent à la Fondation Louis Vuitton (du 5 avril au 28 août 2023), mais aussi Pablo Picasso et Paul Éluard au Musée d'art et d'histoire Paul Éluard de Saint-Denis (du 6 avril au 10 juillet 2023). La scénographie en face à face est donc de plus en plus répandue dans les musées.

En atteste Vanessa Ferey, docteure en muséologie et enseignante-chercheuse à l'Université Sorbonne Nouvelle et au Museum national d'Histoire naturelle.

Depuis quand peut-on observer des expositions croisées ?

Dès le XVIIIe siècle, des expositions offraient aux regards des visiteurs différentes matières à explorer. Et plus encore au XIXe siècle, à l'époque des Salons, on confronte les façons de peindre d'artistes qui, parfois, se connaissaient, et qui ont des interprétations différentes des grands enjeux sociaux et sociétaux qu'ils vivent. La nouveauté aujourd'hui, c'est la convocation de grandes personnalités de l'Histoire de l'Art. C'est d'ailleurs le cas dans l'exposition Manet / Degas au Musée d'Orsay.

Pourquoi est-ce plus intéressant pour le public d'assister à de telles expositions ?

Cette juxtaposition des tableaux permet, bien sûr, d'observer les différences dans les réalisations artistiques d'un point de vue graphique et pictural. Mais c'est aussi une façon de débattre sur les sujets et les visions que les artistes voulaient donner à voir à travers leurs tableaux. Il s'agit d'une nouvelle possibilité de lecture, mettant en lumière une époque.

Dans l'exposition Manet / Degas [qui n'avaient que deux ans d'écart, NDLR], le dialogue des deux artistes est prolongé : deux regards, deux façons de percevoir la modernité se font face et se répondent. Le visiteur oscille entre ces deux points de vue sur la société et les mondanités de l'époque des peintres.

L'organisation de ces "expositions-doubles" est-elle réservée aux institutions les plus importantes, celles pouvant se permettre de rassembler beaucoup d'œuvres ?

Évidemment, plus on possède d'œuvres, plus on a la possibilité de manier la présentation des collections et de travailler avec des curateurs et des conservateurs en mesure de présenter un espace habilement scénographié, avec une sélection très riche. Bien en amont, on peut aussi obtenir toute une documentation plus sociologique grâce aux connaissances d'un archiviste de collection, par exemple. Il s'agit vraiment d'une analyse interdisciplinaire. Quand vous êtes un musée puissant, avec la possibilité d'obtenir énormément d'acquisitions, la mise en place d'expositions en face à face est plus simple.

Les musées en région peuvent tout à fait le faire avec d'autres artefacts, en les mettant en concurrence, en discussion. Encore faut-il parfois subvenir à des besoins de restauration préalables, ce qui est très coûteux. Donc effectivement, plus le budget est important et plus vous êtes en mesure de rassembler, de montrer et d'offrir au regard du visiteur.

Est-ce également un moyen, pour les musées, de faire sortir des réserves une quantité d'œuvres plus importante ?

Une exposition est toujours une très belle occasion de sortir les objets des réserves. Nous sommes également dans un contexte post-Covid et de transition écologique : on redécouvre ce qu'il y a dans les réserves, on essaye de diminuer l'impact environnemental dans la création des expositions à travers des échanges, la façon dont on déplace les œuvres... La sensibilité à l'écologie fait que l'on réfléchit à d'autres façons d'exposer les grands artistes. Ces expositions croisées sont donc aussi une autre façon, quand on en a les moyens in situ, dans ses propres réserves, de rassembler des œuvres pour les relire.

Pensez-vous que ce type d'exposition sera de plus en plus répandu dans le futur ?

Oui, bien sûr, il y en aura de plus en plus. Les nouvelles générations de visiteurs se sont adaptées à ces nouvelles lectures, et en sont de plus en plus gourmandes. L'idée est de montrer qu'à une époque où l'on n'avait pas cette même facilité et rapidité de communication, on pouvait aussi, à travers la peinture, s'exprimer très rapidement sur des sujets divers et variés : les balades, les pique-niques, ou encore la prostitution. Les tableaux sont des médiums qui retranscrivent des débats en cours. C'est ce que nous retrouvons aujourd'hui dans nos réseaux sociaux. Ces expositions font en fait écho aux moyens communicationnels d'aujourd'hui, à cette façon de rebondir de points de vue en points de vue.

Réintroduire le débat dans l'art, cela permet donc aux jeunes générations de se le réapproprier ?

Absolument. Les muséographies s'adaptent de plus en plus à la façon dont on consomme le visuel, notamment en ligne. L'Intelligence Artificielle nous amène également à repenser notre regard, à aller en chercher d'autres. Cette technologie bouscule un peu les codes grâce à la façon dont elle peut générer de nouveaux visuels, de nouvelles façons de créer. Les anciens regards sont chamboulés, mais ils n'ont pourtant pas pris une ride. La modernité du débat de Manet et de Degas, on la retrouve dans notre actualité, dans les enjeux de notre société.