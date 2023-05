Face au changement climatique, les forêts peinent à s'adapter assez rapidement

Un futur à + 2°C ? À en croire la dernière note de synthèse du GIEC, l’objectif de maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 1,5°C pour 2100 est d’ores et déjà inatteignable. La barre fatidique sera probablement franchie dès les années 2030 et amplifiera les problèmes déjà identifiés tels que la montée des eaux, les inondations et les sécheresses. Parmi les nombreuses conséquences à anticiper, l'avenir des forêts est un enjeu de taille : dans certains endroits, les changements environnementaux se produisent si rapidement que la végétation peine déjà à s’adapter.

La nature a horreur de la chaleur

Pour les plus optimistes, arguant de l'adage "la nature a horreur du vide", une des solutions consisterait à s’appuyer sur les plantes les plus adaptées aux fortes chaleurs, qui devraient donc profiter de l'opportunité pour se développer. Seulement une étude récente, publiée par des chercheurs de l’université de Californie à Berkeley (États-Unis) tend à mettre à mal cette idée : la nature aurait en réalité horreur du chaud. Intitulée Changement climatique, démographie des arbres et thermophilisation dans les forêts de l'ouest des États-Unis , l’étude démontre que la thermophilisation des forêts de l’ouest des États-Unis, c’est-à-dire le processus qui fait que ces dernières sont de plus en plus dominées par des espèces qui s’épanouissent avec des températures chaudes, ne se fait pas à une vitesse suffisante pour compenser les variations de température dues au changement climatique. “Ces tendances suggèrent que les forêts arborées deviennent de plus en plus incompatibles avec leurs environnements, ce qui menace les écosystèmes”, écrivent les auteurs du rapport.

Publicité

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont analysé les données de 45 000 parcelles de forêts recueillies par le Service américain des forêts. “Nous avons voulu déterminer quelles espèces vivaient dans les forêts”, explique l’auteur principal de l’étude, Kyle Rosenblad, doctorant au département de biologie intégrative de l’Université de Berkeley en Californie. “Alors que le climat se réchauffe, nous nous attendions à constater une augmentation de la température moyenne appréciée par les arbres de la forêt. L’origine de ce changement peut avoir différentes causes sous-jacentes : d’un côté, les arbres préférant des températures plus basses peuvent mourir, ce qui laisse derrière les arbres qui aiment les températures plus élevées. Et d’un autre côté, il peut y avoir un afflux d’arbres préférant des températures plus chaudes. Chacun de ces mécanismes serait suffisant en lui-même pour causer une augmentation de la température moyenne préférée par la forêt, mais ils peuvent aussi s’opérer simultanément.”

L’étude menée par les scientifiques de l’université de Bekerley a inclus une centaine d'espèces d'arbres, tels le peuplier faux-tremble ou le pin ponderosa : “Nous avons constaté qu’en moyenne, les forêts de l’ouest des États-Unis ont des préférences de température qui augmentent… mais que cette augmentation est principalement due à la mort d’espèces d’arbres préférant le froid.” Soumis à des stress hydriques dus aux réchauffements, les arbres touchés sont en prime plus vulnérables aux attaques d'insectes

Les forêts n’ont donc pas, à en croire l’étude, plus d’arbres qui préfèrent le chaud : elles ont surtout de moins en moins d’arbres qui préfèrent le froid. Une tendance préoccupante, puisqu’elle suggère que les forêts perdent leurs arbres les plus vulnérables, et que les arbres qui les remplacent “ne sont pas beaucoup mieux équipés pour résister au changement climatique", regrette Kyle Rosenblad. "Le taux de changement de la préférence de température des arbres est environ 10 fois plus lent que le taux de réchauffement".

Des résultats concordants en France

De l’autre côté de l’Atlantique, les résultats ne sont guère plus concluants. “La thermophilisation a été observée dans de nombreux groupes de plantes - pas uniquement les arbres ”, précise l’auteur de l’étude. “Certaines des études les plus détaillées à ce sujet viennent de France, où les chercheurs ont suivi des plantes vivant dans les sous-bois des forêts. Tout comme notre étude l’a montré, le taux d’augmentation de la préférence de température des plantes restait inférieur à celui du changement climatique”. D'après le chercheur, il est encore difficile de se prononcer sur la situation des arbres dans les forêts européennes. Mais il reconnaît que la similarité des résultats entre leur étude et celles consacrées aux sous-bois en Europe rend probable des trajectoires similaires.

Pour endiguer les risques de sécheresse et d’incendies, en France, l’Office National des Forêts a d’ores et déjà commencé à introduire des espèces plus résistantes aux fortes chaleurs. Le projet baptisé “îlots d’avenir” a ainsi été déployé dans 200 endroits sur le territoire : il doit permettre aux chercheurs d’étudier, sur de petites parcelles, la résistance d'espèces soigneusement sélectionnées et leur impact potentiel sur la biodiversité. En Meurthe-et-Moselle par exemple, les chercheurs font des essais pour savoir s’ils peuvent remplacer le hêtre et le chêne pédonculé, trop sensibles à la hausse des températures, par des chênes pubescents, des sapins de Turquie ou des calocèdres.

“Une espèce qui existe déjà dans le sud de la France et qui commence à se propager dans le nord de la France peut faire l’objet d’une stratégie de plantation soigneusement planifiée, ce qui la stabilisera pour un avenir plus chaud”, assure Kyle Rosenblad. “C’est un champ actif de la recherche. Aux États-Unis, nous appelons ça “la migration assistée” et des essais ont déjà débuté. Le but est de planter des graines ou des semis d'arbres qui ne vivent pas actuellement dans une région, mais qui devraient bien s'y développer dans les conditions climatiques futures”.

La "migration assistée" débattue

Cette stratégie reste cependant controversée, ses détracteurs craignant un solutionnisme extrême dont l'impact environnemental est encore mal connu. “Le déplacement d'organismes sur de très longues distances comporte deux risques", admet le chercheur. "D'une part, les organismes pourraient devenir envahissants, à l’image de la renouée [une plante exotique envahissante originaire de l'Asie de l'Est, ndlr]. D'autre part, ils pourraient ne pas survivre et se reproduire dans le nouvel environnement, entraînant le gaspillage de précieuses ressources. Je ne pense pas que la migration assistée à longue distance doive être complètement évitée, mais elle pose des problèmes logistiques et éthiques difficiles”.

Au-delà des enjeux propres à la protection de l'environnement, maintenir des forêts saines est d'autant plus important que ces dernières fournissent de nombreux services à la société : eau potable, nourriture, habitat pour la faune et - ironiquement - une forme de défense contre le réchauffement climatique, en stockant le carbone et en maintenant des zones plus fraîches.