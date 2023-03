Faire son éducation politique... par les séries

"L'enjeu c'est que les séries nous fassent comprendre que d'autres manières de voir et de vivre sont possibles, et c'est dans cette confrontation-là que l'on développe des compétences morales nouvelles." C'est l'idée que développe Thibaud de Saint Maurice, professeur de philosophie, chroniqueur et co-auteur du livre Les séries, laboratoires d’éveil politique (CNRS Éditions, 2023).

Le tournant de la "quality television"

Il faut bien dire que les séries n’ont pas toujours été aussi formatrices politiquement. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les premiers feuilletons et sitcom étaient plus lisses, plus manichéens et se déroulaient souvent dans un cadre familial, ou fantasmé.

Le casting principal de "L'Agence tous risques", série des années 1980 drôle mais peu réaliste © Getty

Le tournant se fait à la fin des années 1990 quand de nouveaux acteurs - les chaines câblées comme HBO notamment - se mettent à produire des séries plus réalistes.

Pour Thibaut de Saint Maurice, cette quality television a deux caractéristiques : "D’une part, la mise en scène de personnages qui ont une complexité morale, narrative, politique, ou de genre, etc., qui ne sont plus des archétypes ni des caricatures. Puis, deuxième caractéristique, ce sont des séries qui invitent le spectateur à pénétrer des univers qui auparavant lui étaient interdits, qui proposent une sorte d’inventaire critique des lieux de pouvoir de notre modernité."

"Urgences" est l'une des premières séries à nous emmener dans les coulisses réalistes d'un hôpital © Getty

En opposition au salon des familles - bourgeoises ou non - des soaps américains, on entre enfin dans les coulisses des commissariats, des tribunaux, des hôpitaux, des prisons… "C’est un divertissement qui nous permet de comprendre les manières dont les réalités que nous vivons sont construites" analyse le philosophe.

Critique de nos institutions

Et ces séries ne font pas que révéler des mondes cachés, elles en sont aussi la critique, comme l’emblématique The Wire de David Simon relève Thibaut de Saint Maurice : "The Wire réalise une sorte de chronique de la faillite des institutions démocratiques contemporaines qui ne parviennent plus à assurer l'éducation, ni la sécurité, ni une information de qualité, qui ne produisent plus d'hommes politiques responsables. En un sens, il y a déjà là une dimension politique de ce genre de séries. Mais celle-ci ne s'arrête pas là parce que, en même temps qu'elles dénoncent, ces séries proposent des personnages qui, par leur complexité justement, constituent des formes de réponses, ou en tout cas d'invitations à transformer ces institutions en crise."

Ces dernières années, des séries nous ont emmené au cœur des systèmes politiques aux États-Unis (House of cards) au Danemark (Borgen, une femme au pouvoir ) en France (Baron noir)… Et en Ukraine, Serviteur du peuple a même propulsé son acteur principal, Volodymyr Zelensky, au pouvoir.

S'ouvrir à d'autres manières de voir, d'être

Mais il n’y a pas que les séries politiques qui nous forment détaille le philosophe : *"*24h Chrono par exemple, au début des années 2000, met en scène un personnage de président noir aux Etats-Unis. Ça n'a l'air de rien mais c'est une manière de familiariser le spectateur américain avec le fait qu'une personnalité noire puisse exercer des responsabilités politiques. Cette familiarisation-là témoigne justement de la manière dont une série, sur le temps long, peut être une invitation à élargir ses horizons, à détruire ses préjugés ou ses préconceptions, et à envisager des alternatives au réel. Et c'est en cela qu’on peut prêter une puissance éducative et transformative aux séries télévisées."

Illustration de la série "Borgen, une femme au pouvoir" © Getty

C’est d’ailleurs une autre caractéristique des séries - par rapport au cinéma : leur plus grande diversité de personnages. "Suivre une série pendant plusieurs mois, ou même plusieurs années, et me familiariser avec des personnages qui peuvent être très éloignés de ma condition sociale, c'est un effet d'élargissement de mon expérience et la possibilité d'entendre des voix, des revendications, des complexités que je n'entends pas par ailleurs. Et donc ça alimente mes compétences, y compris démocratiques." affirme Thibaud de Saint Maurice.

Ça y est, vous pouvez regarder votre série préférée sans culpabiliser.