Femmes dans les mathématiques : "Le lycée, c'est le point crucial"

Plutôt algèbre, arithmétique ou géométrie ? Ou bien les mathématiques vous semblent-elles toujours inaccessibles ? Que vous soyez amateur de maths ou bien profane, le premier musée français consacré aux mathématiques, la maison Poincaré , ouvre aujourd’hui ses portes à Paris et souhaite rendre cette discipline plus accessible, en soulignant les liens qui l'unisse à notre quotidien.

Ce tout nouveau musée met également un point d’honneur à montrer l’importance des femmes - souvent trop méconnues - dans cette discipline, à la fois à l’aide de portraits de sommités des mathématiques ou bien plus simplement à l’aide du parcours suivi au cours de l’exposition. “Pour les portraits comme dans les voix, on a fait en sorte qu'il y ait autant de femmes que d'hommes”, commente Sylvie Benzoni, mathématicienne et directrice de l’Institut Poincaré, dont dépend le nouveau musée. “Un travers qu'on remarque souvent, c'est la voix du sachant est plutôt masculine. On ne voulait surtout pas ça, donc on a pris des voix de femmes et d'hommes. C’est important car on manque de filles qui s’orientent vers les carrières scientifiques, et en particulier vers les mathématiques.”

Publicité

Une discipline trop peu féminisée

En matière de représentation des femmes, les mathématiques, dans l'enseignement supérieur, restent en effet un des parents pauvres de l’orientation scolaire. Si, selon les données du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, certaines licence comme la biologie (68 %) ou la chimie (60 %) comptent une majorité de femmes, d’autres domaines peinent à ne serait-ce que s’approcher de la parité, comme les mathématiques (32 %), les filières technologiques (23 %) ou encore l’informatique (19 %).

Pire encore, lorsque l'on en vient aux carrières dans l'enseignement supérieur, plus le niveau d’études est élevé, plus le nombre de femmes diminue, regrette Sylvie Benzonie, qui évoque un phénomène de “tuyau percé” : seules 22 % des enseignants-chercheurs sont des femmes. Elles sont un peu plus présentes dans le domaine des mathématiques appliquées, où l'on dénombre ainsi 28 % de femmes parmi les enseignants chercheurs, et seulement 18 % d’entre elles parmi les professeurs, le grade le plus élevé. Quant aux mathématiques fondamentales, considérées comme plus élitistes, elles représentent à peine 14 % des enseignants chercheurs et 7 % des professeurs.

Une réforme du lycée contre-productive

Si certaines disciplines, telles les mathématiques appliquées, semblent bénéficier d’une lente féminisation, les progrès demeurent bien trop faibles. Et c’est bien plus tôt que se produit un véritable décrochage : “Le lycée c’est le point crucial, c’est là où les choix doivent être faits et effectivement, quand il y a des spécialités, des options à choisir, on voit une différence entre les filles et les garçons”, estime la directrice de l’Institut Poincaré, Sylvie Benzoni. Or la réforme du lycée de 2019, qui a supprimé les filières S, L et ES au bénéfice d’un système de spécialités, risque de peser sur l’orientation des jeunes femmes vers les disciplines mathématiques. “Nous sommes dans un véritable hiatus”, dénonce de son côté Mélanie Guenais, vice-présidente de la Société Mathématique de France et coordinatrice du Collectif maths & sciences, créé pour documenter, notamment, les inégalités de genre. “On a minimisé l'importance des mathématiques comme prérequis pour l'accès au supérieur, en prétextant qu’il n'y en avait pas besoin : c’est complètement faux”.

Dans une tribune, publiée le 10 septembre dernier dans le journal Le Monde par le collectif Math & sciences , dont elle est la coordinatrice, Mélanie Guenais rappelle ainsi que depuis la réforme du lycée de 2019 “le nombre des bachelières scientifiques a diminué de 60 %” et qu’au lieu “d’augmenter les effectifs des jeunes formés aux sciences, la réforme du lycée les ramène à ceux des années 1980”.

À lire aussi : Mélanie Guenais, les femmes et les maths Comme personne Écouter plus tard Lecture écouter 4 min

Des stéréotypes de genre renforcés par la réforme

Mais pourquoi les jeunes femmes s’éloignent-elles ainsi des mathématiques ? “Le mécanisme majeur au niveau sociologique, c'est le fait que les systèmes éducatifs à choix, dans les pays occidentaux, sont défavorables à l'orientation des femmes en sciences”, décrit la vice-présidente de la Société Mathématique de France. “L'avancée de l'âge des choix s'est faite à un âge où les élèves sont en pleine construction sociale : les stéréotypes genrés vont apparaître de façon beaucoup plus exacerbée à quinze ans qu'à dix-huit ans”. En obligeant les élèves à faire des choix de façon plus précoce, la réforme les oriente donc vers des choix plus stéréotypés… c’est-à-dire vers les filières littéraires.

D'après une étude de l'Observatoire sur la féminisation des métiers du numérique , réalisée par l'école d'informatique Epitech en 2021, les lycéennes s’estiment en effet moins aptes que les garçons à se diriger vers les filières scientifiques : parmi celles dont la moyenne excède 14/20 dans ces matières, seules 43% pensent être capables de suivre une formation en école d'informatique… contre 78% des garçons.

En terminale, seules 45 % des filles étudient encore les mathématiques. © Getty - C. Devan

"La pénalisation du bon élève"

“L’autre point vient de l’absence des sciences et des mathématiques dans le parcours obligatoire de l’élève”, poursuit Mélanie Guenais. “Le suivi d'un enseignement de mathématiques est devenu un suivi volontaire parmi douze choix possibles, et non plus par défaut, contrairement au français, à la philosophie ou à l’histoire/géo. Cela signifie que les maths, mais aussi les sciences sont mises en concurrence avec d'autres disciplines”. Paradoxalement, cette multitude de choix s’avère négatif… pour les filles, pourtant “plus performantes scolairement”, assure la coordinatrice du Collectif maths & science. “Les élèves garçons vont être plus à l’aise dans les disciplines scientifiques - car c’est là où on les valorise le plus - que dans les disciplines littéraires. Ils vont donc s’y réfugier. Les filles, elles, ont tout l’éventail des possibles, mais elles vont aller là où il y a le moins de concurrence et là où elles sont les plus performantes par rapport aux garçons, et donc favoriser davantage les parcours lettres. C’est le choix stratégique de la bonne note : on va là où on est sûr d'être le meilleur sans se battre. Mais c'est la pénalisation du bon élève”.

Résultat des courses ? En première, la part des élèves suivant 3 heures ou plus de mathématiques est passée de 88 % à 65 % en l’espace de deux ans. Quant à la terminale, 69 % des garçons et seulement 45 % des filles y étudient encore les maths.

Face à ces résultats catastrophiques pour les disciplines mathématiques, le gouvernement a annoncé que les élèves n’ayant pas choisi la spécialité mathématiques en première auraient malgré tout une heure et demi de mathématiques obligatoire dans le tronc commun. “C'est un effet d'annonce qui ne permet pas d'augmenter ni le taux de filles dans les classes de sciences et de maths, ni les effectifs scientifiques”, tranche Mélanie Guenais. “Ça ne résoudra rien. C’est 1h et demi de maths en première et uniquement pour ceux qui n’ont pas choisi la spécialité maths… autrement dit, uniquement pour ceux qui ne comptent pas faire d'études scientifiques”. Pire encore, selon elle, les élèves qui comptent poursuivre une carrière dans les sciences pourraient bien estimer qu’une heure et demi de mathématiques obligatoires est suffisant… et s’abstenir de sélectionner l’option maths.

Une absence de "rôles modèles"...

Le futur des femmes dans les disciplines mathématiques semble donc - dans l’immédiat - compromis. “L'effet de cette réforme est vraiment mauvais pour l'accès des filles et des femmes aux carrières scientifiques”, confirme la directrice de l’Institut Poincaré, Sylvie Benzoni. “Cette réforme du lycée a provoqué des dégâts qui à mon avis sont pour l'instant irréversibles”, tranche Mélanie Guenais.

Et l’absence de “rôles modèles” ne vient pas aider à convaincre les jeunes filles qu’elles sont aptes à faire des mathématiques. Longtemps invisibilisées, “de nombreuses femmes mathématiciennes ne sont pas connues du grand public”, regrette Sylvie Benzoni. Et sans même s’identifier à des grands noms des mathématiques, comme Sophie Germain , Ada Lovelace , ou encore Maryam Mirzakhani , première mathématicienne à avoir obtenu une médaille Fields, l’absence de femmes en général pose problème. “On nous parle de rôles modèles comme si c'était la solution universelle, mais il faudrait qu'il y en ait des modèles !" s’exaspère Mélanie Guenais. “Je parlais récemment avec un collègue et je lui demandais combien de femmes enseignaient en deuxième année de licence, il m’a répondu 'aucune'. Quel est le modèle qu'on donne aux jeunes filles, si on ne fait pas l'effort de mettre des responsables de cours femmes ? Et d'un autre côté, nous sommes trop peu nombreuses pour pouvoir assurer la représentativité de notre sexe dans l'enseignement. C’est compliqué, on ne peut pas être partout”.

… et une discipline encore trop élitiste

Pour Sylvie Benzoni, il convient aussi de repenser notre rapport aux mathématiques, qui continuent d'être trop élitistes : “On dit souvent des mathématiques qu’elles sont une discipline élitiste. C'est vrai. En France, les cursus de gens qui font des maths leur métier passent beaucoup par les classes préparatoires aux grandes écoles, filières élitistes s'il en est. Si on pense aux plus jeunes, dès le lycée, il y a des compétitions, des olympiades internationales. On encourage trop l'esprit de compétition en mathématiques”.

Cet esprit de compétition, associé aux stéréotypes de genre, convient mieux, au cours de l’adolescence, aux garçons qu’aux filles, et poussent donc ces dernières en dehors du champ des mathématiques : “Je suis convaincue que pour arriver à faire changer la place des femmes en mathématiques, il faut un peu changer le monde mathématique, le rendre peut-être moins élitiste et donc plus accueillant, plus basé sur la coopération que la compétition”.

"Il y a dans notre pays une longue histoire de l'élitisme par les mathématiques", confirme Mélanie Guenais. "C'est lié en particulier aux besoins militaires pour développer l'artillerie et le génie aux XVIIe et XVIIIe siècles. C'est ce qui a conduit aux concours des grandes écoles. Et les lycées qui y préparent sont toujours les mêmes depuis plus de 200 ans. Ils sont très performants, et permettent de conserver une formation très performante pour une toute petite partie de la population, autrefois la noblesse masculine, et à présent les catégories très favorisés des classes supérieures parisiennes, toujours masculine".

Des résultats décevants dès l'élémentaire

Cet élitisme est d'autant plus paradoxal que, si la France bénéficie à l’international d’une réputation enviée d’excellence mathématique, le niveau des élèves de l'élémentaire est de plus en plus faible, comme le soulignait une note du Conseil scientifique de l'Education nationale publiée le 20 septembre. L'organisme s'inquiète "d'une inquiétante mécompréhension des nombres et surtout des fractions" à la sortie de l’école primaire.

D'après le rapport annuel sur l'éducation de l’Organisation de coopération et de développement économiques , la France est en effet le pays de l’OCDE qui consacre le plus de temps scolaire aux enseignements fondamentaux mais dont les résultats des élèves laissent pourtant à désirer. Pour les élèves français, 21 % du temps est ainsi consacré à l’apprentissage des mathématiques… contre 16 % pour le reste de l’OCDE. Pourtant, selon l’étude TIMSS de 2020, qui porte sur les élèves du CM1 à la quatrième, les élèves français figurent parmi les moins bons en mathématiques de l’Union européenne.

Des résultats qui s’expliquent, pour Mélanie Guenais, par “des conditions de travail très dégradées en France, peut-être davantage que dans les autres pays. Pour moi, les points clés sont un manque de confiance des enseignants dans leur capacité à enseigner ces disciplines - notamment les mathématiques ; ainsi que le manque d’accompagnement suffisant en amont et après... Si on ajoute à ça des conditions de travail difficiles (des classes surchargées, des heures supplémentaires, etc.), ça fait beaucoup.”

La vice-présidente de la Société Mathématique de France rappelle que les futurs professeurs des écoles ont souvent fait des mathématiques jusqu’en terminale (à hauteur de 80 %) avant de cesser les études scientifiques après le baccalauréat. Cette rupture vient les fragiliser dans leur capacité à enseigner les disciplines scientifiques, avec lesquelles les professeurs des écoles sont souvent moins à l’aise. Mélanie Guenais regrette surtout le manque de formations continues pour les professeurs. “Si vous regardez dans les enquêtes internationales, on est le pays - et de loin - le plus mal doté en formations continues. C’est redoutable : on envoie sur le terrain des gens qui sont formés comme ils ont pu, et ensuite on ne leur donne pas les moyens de continuer à se former. D’autant que maintenant, étant donné qu’on manque de professeurs, ils ne veulent plus que les profs aillent se former, parce que ça fait manquer la classe…”

Un secteur professionnel toujours plus en demande

Des efforts sont donc toujours de mise pour l’enseignement des mathématiques en général, et plus encore pour les femmes. D’autant que les applications des mathématiques n’ont jamais été autant demandées que ces dernières années. “Les mathématiques sont partout”, commente Sylvie Benzoni. “Tout le développement du numérique, du web, des télécommunications, de l’informatique, les masses de données, et enfin l’intelligence artificielle dont on parle partout…”

Pourtant, les chiffres ne sont guère plus probants dans le privé que dans l'enseignement et la recherche : seules 24 % des femmes sont des ingénieures, et à peine 17 % en informatique. Une proportion qui stagne depuis presque dix ans, comme le relevait l'association Femmes Ingénieures dans son analyse annuelle , le 12 janvier 2023.

Le gouvernement vient de répondre par un programme de recherches de mathématiques sur dix ans , auquel sera attribué 50 millions d'euros, avec des axes autour de l'environnement, du vivant et de la société. "C'est une somme relativement modeste", tempère Mélanie Guenais. "Elle ne permettra pas de faire changer la donne sur les conditions de travail des enseignants chercheurs. 50 millions d'euros, cela représente le coût de 12 carrières complètes d'enseignant-chercheurs.. Alors qu'il en faudrait plutôt 300, selon l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions, pour rétablir un peu d'air". La place des femmes dans les mathématiques, elle, n'a pas été considérée dans l'équation.