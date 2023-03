Femmes, morts au travail, affaire Cottrez et Kafka : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Au programme de cette Session : les destins de femmes des années 2020 (mais pas que) à l'occasion de la journée dédiée à leurs droits ce 8 mars, l'invisibilisation des morts au travail, le récit de l'intérieur du procès de la plus importante affaire d'infanticides du pays (pour la première série des Mécaniques de la justice) et, enfin, des nouvelles de Franz Kafka. Bonnes écoutes 🎧 ! Pierre Kron

Le zoom de la semaine : femmes des années 2020

Comme sur cette photo à Toulouse, les cortèges se sont multipliés ce 8 mars, pour la Journée internationale des droits des femmes. © AFP - Charly Triballeau

Pendant qu'Emmanuel Macron rendait hommage à l'avocate Gisèle Halimi , et que des milliers de femmes battaient le pavé ce 8 mars à l'occasion de la journée internationale dédiée à leurs droits, nos ondes ont rendu compte des luttes féministes passées, présentes et à venir. Et donné à entendre la voix de nombreuses militantes. Celle de Rosa Luxemburg et de Claudine Monteil . Celles de deux détenues en semi liberté dans une ferme des Landes ou encore celle de la dessinatrice Nine Antico qui raconte le destin tragique de trois femmes italiennes, victimes de l'oppression sociale.

✊ Femmes révolutionnaires (Les Nuits de France Culture)

💬 Claudine Monteil, dans le sillage de Simone de Beauvoir (À voix nue, 5 X 29 min)

💲 Retraites, pouvoir d’achat, inflation… Les femmes grandes perdantes ? (L'Invité(e) des Matins, 41 min)

🔥 Agata, Lucia, Rosalia : les saintes de l'abîme selon Nine Antico (Mauvais Genres, 59 min)

🔗 Détenues particulières : la ferme Emmaüs Baudonne (Les Pieds sur Terre, 28 min)

C'est dans l'actu

Ce 4 mars, un rassemblement s'est organisé à Paris pour alerter les pouvoirs publics sur les accidents du travail mortels © Maxppp - Le Pictorium

⚒️ Se tuer au travail. En 2021, les accidents du travail ont fait 645 victimes. Et ce chiffre est possiblement sous-évalué. Pourtant, ces décès ne font pas la une, et apparaissent le plus souvent comme des faits divers plutôt que comme des faits sociaux. Pourquoi une telle invisibilisation ? ( Sous les radars, 29 min )

⚡ Tel Aviv à vif. Fin 2022, Benyamin Netanyahou retrouvait son fauteuil de Premier ministre grâce à une coalition la plus à droite de l'histoire d'Israël. Depuis, les manifestations ne faiblissent pas contre les réformes voulues par gouvernement, et des heurts violents ont éclaté en Cisjordanie, faisant une dizaine de victimes palestiniennes. ( L'Esprit public, 58 min )

🤼 "Et la retraite ! À 60 ans !" Tandis qu'un appel à la grève reconductible a été lancé et que le projet de loi continue à faire son chemin au Sénat, les opposants à la réforme des retraites évaluent les cartes qu'il leur reste en main. Parlement, rue, entreprise : où le rapport de forces va-t-il s'exercer ? ( Le Temps du débat, 38 min )

👖 Victimes de la mode. Kookaï, Camaïeu, San Marina : trois enseignes tombées au champ d'honneur depuis septembre 2022. Comment expliquer "l'apocalypse commerciale" que traverse le secteur de la moyenne couture française ? Par un funeste cocktail d'inflation, d'e-commerce et de concurrence. ( Superfail, 13 min )

Que justice soit défaite !

Une nouvelle collection de podcasts originaux France Culture : Mécaniques de la justice © Radio France

2010. Villers-au-Tertre (Nord). En bêchant le jardin de sa nouvelle maison, un homme découvre deux cadavres de nouveaux-nés. Les soupçons se portent rapidement sur Dominique Cottrez, fille de l'ancien propriétaire. Ainsi commence la plus importante affaire d'infanticides connue en France, qui se terminera par un procès devant les assises de Douai, en 2015. Pour cette première série des Mécaniques de la justice, Frank Berton, avocat de Dominique Cottrez, retrace toutes les étapes de ce procès qui a fait date, au micro du pénaliste Hervé Témine.

➡️ Le procès Cottrez ( Mécaniques de la justice, 4 x 15 min )

Il est temps

Le poivre : épice la plus commune, mais la plus méconnue ? © Getty - Dani Serrano

Vous avez 5️⃣ minutes

Silence ! Ça tourne (sous le manteau). Dans les cinémas russes, plus de Warner, ni Pixar ni Disney. Tous ont plié bagage au début de l'invasion de l'Ukraine. En tout cas officiellement. Officieusement, les salles obscures ont accueilli les dernières aventures des Na'vis d'Avatar II. Comment ? Grâce à quelques copies pirates, et à des autorités complaisantes… ( Le Reportage de la rédaction )

Vous avec 2️⃣8️⃣ minutes

🍽️ La dérive des condiments. C’est l’épice la plus consommée au monde. À tel point qu’elle est devenue banale. Pourtant, il y a quelques siècles, des hommes ont donné leur vie pour pouvoir régaler de ses précieux grains le palais de certains rois. Voyage en piper nigrum. Ou poivre noir pour les incultes. ( Les Bonnes Choses )

Vous avec 2️⃣8️⃣ minutes

📖 Une vie kafkaïenne. 99 ans après sa mort, la vie de l'écrivain Franz Kafka est-elle pour ses afficionados un livre ouvert ? Grâce à la traduction en français du premier tome d'une biographie de référence, Le Temps des décisions, peu de zones d'ombre devraient demeurer. Décryptage d'un ouvrage dense, d'une précision minutieuse et d'une qualité littéraire indéniable. ( Le Book Club )

Vous avez 5️⃣8️⃣ minutes

🎙️ Rap : la part belge. Damso et Hamza couvrent chacun de leurs disques d'or et de platine. En quelques années, les voilà devenus des têtes d'affiches du "rap français". Sauf que Damso et Hamza ne sont pas nés dans l'Hexagone. Originaires du plat pays, ils sont les fiers porte-étendards de la 3e capitale du rap francophone : Bruxelles. ( Sans oser le demander )

Vous avez 4️⃣ x 5️⃣8️⃣ minutes

🧑‍⚕️À vos santés ! Dans un système de santé qui impose aux patients une relation souvent inégalitaire face au corps médical, d'autres parcours de soins se développent depuis les années 90 : médecine communautaire, sociale, participative… Ce documentaire en quatre épisodes vous emmène à la rencontre de patients reconnus comme experts de leur pathologie, et dans des centres de soins où s'expérimentent des projets de démocratie sanitaire… ( LSD, La série documentaire )

Et c'est une fin de session ! Si d'aventure tout déplacement en transports en commun devait continuer à rimer avec odyssée ces prochains jours, l'heure est peut-être venue de mêler l'utile à l'agréable : prendre son mal en patience avec trois heures d'histoire du syndicalisme pour comprendre ce qui motive et unit les luttes (depuis l'Egypte des pharaons !) ; ou essayer de se détendre en écoutant une heure de chants de baleine s. À la semaine prochaine !