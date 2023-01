Festival d'Angoulême, éducation, Mengele et pop orchestrale : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Au programme de cette Session : des bulles post-fêtes moins fines, mais plus dessinées avec le traditionnel Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême . On retrouve aussi des débats sur les inégalités scolaires et la réforme des retraites, une nouvelle série de podcasts sur les criminels de guerre et des voix pop qui savent se marier avec des violons. Bonnes écoutes 🎧 ! Pauline Petit

Le zoom de la semaine : fête des BD

Planche extraite de L’Arabe du futur : une jeunesse au Moyen-Orient (1978-1984), Allary Éditions, 2014 - © Riad Sattouf / Editions Allary

Il y a un mois, on se demandait pourquoi l'on s'offre des cadeaux à Noël . On pourrait aussi se demander comment, chaque année, le dernier tome de L'Arabe du futur se fait une si belle place sous les sapins. Le jury du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême ne s'étonne pas du succès de ce récit autobiographique et bicolore, qui nous conte une enfance passée entre la Libye, la Syrie et la Bretagne. Ce 25 janvier, il a décerné son Grand Prix à Riad Sattouf , qui était en lice avec Catherine Meurisse et Alison Bechdel .

💭 Riad Sattouf, la langue dessinée (À Voix nue, 5 x 29 min)

🌍 BD : dessine-moi la terre et son devenir… (De Cause à effets, le magazine de l'environnement, 58 min)

❓ Bastien Vivès, Jean-Marc Jancovici : la BD est-elle le nouveau lieu du débat ? (Le Temps du débat, 43 min)

🦋 Catherine Meurisse : "Je me suis accrochée au mot beauté, mais il m'a complètement dépassée" (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

🙅🏽‍♀️ Sexisme dans la bande dessinée : un combat jamais fini (Les Nuits de France Culture, 15 min)

✏️ Alison Bechdel : "Dessiner répond à un besoin compulsif de garder des traces de moi-même" (Par les temps qui courent, 43 min)

📚 "On ne fait pas du coloriage, on fait de la narration" explique Isabelle Merlet, coloriste de BD (Comme Personne, 4 min)

C'est dans l'actu

Des élèves se préparent avant une épreuve, au lycée technique Diderot à Paris, 11 mai 2022. © AFP - Thomas SAMSON

🚸 L'écart scolaire. Vous l'avez entendu il y a des années, vous l'entendez encore aujourd'hui dans les flashs infos : "les inégalités scolaires se creusent". À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, Les Matins faisaient le bilan de l'action du gouvernement concernant la mixité sociale des élèves, les dotations horaires des enseignements, et les effets du clivage entre le privé/public. (L'Invité(e) des Matins, 40 min)

🤹 Retraites, le compte n'est pas bon. La réforme paramétrique permet-elle vraiment de "sauver le système par répartition" ? Nombre d'experts et de syndicats estiment que le report de l'âge légal de départ à la retraite est le levier le plus anti-redistributif et ce, malgré les aménagements prévus par le gouvernement. On démêle tout. (Entendez-vous l'éco, 58 min)

🛢️ Bobard bleu pétrole. Bien conscientes de leurs effets néfastes sur l'environnement, les entreprises pétrolières ont travaillé à "fabriquer le doute" quant à leur responsabilité dans le réchauffement climatique… depuis les années 1970. (La Question du jour, 8 min)

🍌Pas coupables les pesticides. Même si elle reconnaît un scandale sanitaire et écologique, la justice a prononcé un non-lieu sur le dossier du dangereux pesticide chlordécone. Aux Antilles, face à l’incompréhension, le ministre des Outre-mer cherche à apaiser… (Le Temps du débat, 38 min)

Josef Mengele, criminel de l'indicible

Joseph Mengele, criminel de guerre © Radio France

Médecin SS d’Auschwitz-Birkenau de 1943 à 1945, Josef Mengele s'est adonné à d'indicibles expérimentations médicales sur des cobayes humains. Responsable de l'assassinat de plus d’un million de personnes, il devient fugitif. On le dit en Argentine, au Paraguay, au Brésil, mais il reste introuvable, protégé par des compatriotes restés fidèles au Troisième Reich. En 1985, quelque 150 survivants organisent un procès symbolique à Jérusalem en attendant la mise en place d’un véritable tribunal avec l'Oncle Mengele… sans savoir que l’ange de la mort avait déjà fait le grand saut. Six ans auparavant.

☠️ Josef Mengele, l'ange de la mort ("Criminels de guerre", Une histoire particulière, 4 x 15 min)

Il est temps

Lana Del Rey, en concert Los Angeles en 2009. © AFP

Vous avez juste 2️⃣minutes

👗 "Sur le trottoir, les fashions !" Deux défilés, deux styles. À Paris, cette semaine, on bat le pavé contre la réforme des retraites et contre les animaux dans la haute couture. La Fashion Week, vue par Guillaume Erner. (L'Humeur de Guillaume Erner)

Un peu plus, vous avez 7️⃣minutes

🤖🖌️Artifex ex machina. Une intelligence artificielle, dite IA, peut bien vaincre un champion d’échec, générer des portraits-robots ou des faux articles de presse. Mais peut-elle battre un artiste ? (Affaires en cours)

Vous avez 5️⃣8️⃣minutes

🥥 Robinson cruauté. Livrés à eux-mêmes sur une île déserte, de quelles atrocités les enfants sont-ils capables ? William Golding a mené l'expérience dans Sa Majesté des mouches. (Sans oser le demander)

Vous avez 1️⃣ heure

👩🏻‍🎤👨🏿‍🎤Pop et son orchestre. Burt Bacharach, Andrea Laszlo de Simone, Weyes Blood ou encore Lana Del Rey… Ils et elles s'inscrivent dans la longue tradition de la chamber pop. Musique qui a connu son âge d'or dans les années 60 quand, pour la première fois, la pop s'est entichée de la musique classique. Ode à la pop orchestrale, là où la voix se perd en cordes et en chœurs. (La Série musicale)

Vous avez 4️⃣ x 1️⃣heure

🌆 La rue, la vraie. Maisons, piétons, voitures, pauvreté, défilés… La rue est-elle à tout le monde ? On vous emmène en ville, dans ses rues où dessinent les urbanistes et où se jouent les batailles politiques. (Le Cours de l'histoire)

Cette Session s'achève ici. Pour ce dernier week-end de janvier, on vous propose une fiction sonore : une réinterprétation de Solaris , chef-d’œuvre littéraire de Stanisław Lem, puis cinématographique grâce aux images d'Andreï Tarkovski. Hanté par le suicide de sa femme, un scientifique est envoyé en mission spatiale sur Solaris, une planète habitée par un immense océan. La nuit, de mystérieux "visiteurs" surgissent… Sont-ce des êtres de chair, des extraterrestres ou des souvenirs qui s'accrochent ? À la semaine prochaine 👋