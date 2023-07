Festival d'Avignon : que faut-il voir dans le IN ?

Marie Sorbier , productrice d' Affaire en cours et rédactrice en cheffe de I/O, couvre la 77e édition du Festival d'Avignon . Voici trois pièces de théâtre et trois spectacles de danse qui ont retenu son attention dans la programmation de cette 77e édition, la première sous la direction de Tiago Rodrigues . Entre voyages dans l'histoire, dialogues entre les arts et réflexions sur les enjeux contemporains, découvrez sa sélection.

Pour ceux qui veulent savoir d'où l'on vient

👩‍🔬 Neandertal de David Geselson / L'Autre Scène du Grand Avignon, du 6 au 12 juillet

Après avoir foulé le plateau de la Cour d’honneur en tant qu'acteur dans La Cerisaie mise en scène par Tiago Rodrigues en 2021, c'est cette fois en tant que metteur en scène que David Geselson revient cette année à Avignon. À partir des travaux des scientifiques qui ont enquêté sur l'ADN de Néandertal, en particulier ceux du prix Nobel suédois Svante Pääbo , David Geselson met en scène les hommes et les femmes qui se consacrent à la quête des origines de l'humanité et à écrire l'histoire de celle-ci. Ses précédents spectacles (Doreen, Lettres à D. ou encore En route-Kaddish) étaient des merveilles de sensibilité, nous sommes très curieux de découvrir ce nouvel opus !

Répétition de "Neandertal" de David Geselson - Simon Gosselin / Festival d'Avignon

Pour ceux qui aiment les tableaux vivants

🎨 Le Jardin des délices de Philippe Quesne / La Carrière de Boulbon, du 6 au 18 juillet

À mi-chemin entre la science-fiction écologique et le western contemporain, Philippe Quesne s'est inspiré de la peinture de Jérôme Bosch pour tenter de la restituer par des mots. Chaque détail du célèbre et foisonnant Jardin des délices peint par le peintre flamand vers 1490 laisse place à une intrigue complexe, avec son lot de situations incongrues... Pour accueillir ce dialogue intense entre l'univers du metteur en scène français et les interprétations infinies d'un tableau de la fin du XVe siècle, il fallait un écrin scénique de choix. C'est la mythique Carrière de Boulbon qui a rouvert ses portes pour l'occasion...

Après avoir dirigé le Théâtre des Amandiers pendant six ans, Philippe Quesne a été nommé directeur de la Ménagerie de Verre en 2022. En 2019, il a aussi été en charge de la direction artistique des pavillons français à la Quadriennale de Prague. Habitué du Festival d'Avignon, il y a notamment présenté en 2008 L'Effet de Serge, une pièce qui a remporté un immense succès, y compris à l'étranger, et pour laquelle Philippe Quesne a reçu un Obie Award à New York.

Pour ceux qui rêvent de révolution écologiste

🌳 Antigone en Amazonie de Milo Rau / L'Autre Scène du Grand Avignon, du 16 au 24 juillet

"Quand l'anarchie devient loi, la résistance devient devoir." Le message envoyé par Milo Rau et ses comédiens brésiliens et européens est clair : de l'Antigone de Sophocle au Mouvement des sans-terre au Brésil, il n'y a qu'une poignée de terre. La jungle amazonienne disparaît tandis que résonnent les voix étouffées des populations autochtones, tentant une dernière fois d'enrayer la folie du monde moderne. Le metteur en scène suisse appelle à la rébellion grâce à la force du choeur antique.

"Antigone in the Amazon" de Milo Rau - Armin Smailovic / Festival d'Avignon

Pour ceux qui préfèrent la danse à la marche

🕺 EXIT ABOVE after the tempest d'Anne Teresa de Keersmaeker / La FabricA, du 6 au 13 juillet

💃 En Atendant d'Anne Teresa de Keersmaeker / Le Cloître des Célestins, du 14 au 25 juillet

Dans EXIT ABOVE after the tempest, Anne Teresa de Keersmaker marie la danse et le blues, dans une expérience revisitée de la musique qui nous fait nous lever. Quant à En Atendant, pièce qu'elle reprend dix ans après sa création, c'est à un voyage dans la musique du XIVe siècle que nous convie la chorégraphe flamande, un répertoire qu'elle parvient à faire résonner avec nos problématiques contemporaines.

Pour ceux qui ne comprennent pas la danse contemporaine

🎭 The Romeo de Trajal Harrell / La Cour d'honneur du Palais des papes, du 18 au 23 juillet

Cette sélection de propositions ne serait pas complète sans un spectacle programmé dans la mythique Cour d'honneur du Festival d'Avignon. Le chorégraphe américain Trajal Harrell et ses danseurs proposent un portrait multiple et mouvant de la figure shakespearienne tragique de Roméo et à travers lui une certaine histoire de la danse. Figure emblématique du voguing - cette danse née au sein de la communauté noire homosexuelle, Harrell a voulu créer une danse populaire, et faire de la danse contemporaine un langage commun à toutes les cultures.

Avec "The Romeo", le chorégraphe américain réussit une nouvelle fois à mêler à la danse contemporaine une dimension de récit historique pour produire une pièce poignante de réalisme.

Photo de répétition de "The Romeo" - Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

Retrouvez quotidiennement la chronique de Marie Sorbier, Le son d'Avignon , tous les matins à 8h40 dans les Matins d'été.