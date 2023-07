Festival d’Avignon : se repérer dans la jungle du Off

Peu importe vos préférences, vous trouverez forcément votre bonheur à Avignon. Si vous avez évidemment préparé avec soin votre agenda de spectacles à voir dans le In, la programmation officielle, comment s'y retrouver dans le panel de près de 1 491 spectacles qu'offre le Off ? Soit on s'en remet au bouche-à-oreille avignonnais, soit à l'intuition de la productrice à France Culture Marie Sorbier qui, chargée d'une chronique quotidienne "Le Son d'Avignon" consacrée à l'actualité de cette 77e édition, partage ici et en avant-première ses coups de cœur parmi la programmation du Off 2023.

Pour ceux qui préfèrent la danse contemporaine

✨ Pour sortir au jour d'Olivier Dubois / La Scala, du 7 au 16 juillet

Coup de cœur absolu pour une petite pièce qui procure de grandes émotions. Le chorégraphe et danseur Olivier Dubois revient sur son histoire et danse pour nous des extraits des pièces qui ont marqué son parcours. Une autobiographie en solitaire qui se joue sur scène afin de mettre en évidence l'abîme de la mémoire du corps.

Olivier Dubois est danseur et chorégraphe. Il crée sa compagnie en 2007, en résidence au CENTQUATRE à Paris, et se voit nommé en 2011 parmi les 25 meilleurs danseurs du monde. Il est notamment l'auteur de la pièce Tragédie*, créée à l'édition 2012 du Festival d'Avignon, dans laquelle les corps nus des danseurs évoquent le destin commun de l'humanité.*

Pour ceux qui aiment les histoires vraies qui finissent bien

📚 Tous les poètes habitent Valparaiso de Dorian Rossel / Théâtre Transversal, du 7 au 25 juillet

Tous les poètes habitent Valparaiso est l’histoire vraie, découverte dans un article du journal Le Temps en 2014, d’un poète disparu qui traverse les époques et les frontières, de la Suisse jusqu’au Chili. Un récit d’enquêtes plurielles, pleines d’humour et de rebondissements, qui font toutes signe vers un mystérieux poème... Dorian Rossel confectionne, à travers sa pièce, ce qu'il envisage comme une ode à la littérature et à la beauté du hasard.

Metteur en scène et comédien franco-suisse, Dorian Rossel est notamment l'auteur de Oblomov et Une Femme sans histoire. Il fonde sa compagnie Super Trop Top ! en 2004 et se démarque notamment par son usage de textes hors du genre dramaturgique.

Pour ceux qui veulent mettre des mots sur les maux contemporains

🦠 Howl 2122 de Laure Catherin / La Manufacture, du 8 au 24 juillet

La pandémie de Covid n’est pas encore qu'un lointain souvenir : dans une pièce à la croisée des genres, du rap et du slam, du théâtre et du concert, Laure Catherin écrit la précarité étudiante, la détresse psychologique et le découragement devant l’immensité du marasme que fut cette parenthèse de quelques mois, mais dont les effets et les séquelles perdurent sur ceux qui l'ont vécue.

Pour ceux qui aiment les sujets sensibles

🧎‍♂️ Shahada, il y a toujours un ailleurs possible de Fida Mohissen et François Cervantes / Le 11. du 7 au 26 juillet

Témoignage, profession de foi, martyr : toutes les significations que recouvrent le terme “shahada” traversent la pièce autobiographique écrite par Fida Mohissen. De la Syrie à la France, le public assiste à la dissection d’une mémoire d’homme dont l’enjeu consiste à comprendre la cause énigmatique de sa plongée dans le dogmatisme religieux. Cette "fiction-témoignage" est un récit poignant, prenant la forme originale d'un dialogue avec soi-même, à deux âges de la vie.

Pour ceux qui rêvent d’ailleurs

🎪 Taiwan in Avignon / aux théâtres La Condition des soies et Le Rouge-Gorge, du 7 au 29 juillet

Qui dit Avignon ne dit pas que productions hexagonales. Comme chaque été, les compagnies taïwanaises nous surprennent avec des propositions de spectacles de cirque, de danse et de marionnettes. Une proposition scénique et esthétique parfois incongrue, toujours rafraîchissante et dépaysante.

Retrouvez chaque matin la chronique de Marie Sorbier, "Le son d'Avignon" , à 8h40 dans les Matins d'été.