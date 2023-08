Feuilletez "Dracula" de Bram Stoker avec les oreilles

>>> Retrouvez ici tous les autres romans de la collection "Feuilletez avec les oreilles"

Si le personnage de Dracula est bien connu, c’est avant tout grâce aux adaptations cinématographiques du roman de Bram Stoker intitulé Dracula et publié en 1897. Moins populaire dans l’imaginaire collectif, c’est pourtant cette œuvre littéraire qui a dessiné la figure indélébile du comte Dracula, prince des Carpates.

Publicité

Plonger dans ce long roman, écrit sous la forme d’extraits de journaux intimes, d’échanges épistolaires et d’articles de presse, c’est découvrir la figure littéraire originelle du vampire, bien loin des séries télévisées et des films qui ont fait le succès de vampires de plus en plus dénaturés.

Lorsque Bram Stoker écrit son Dracula (roman sur lequel il aura travaillé dix ans), il s’inspire de contes et légendes balkaniques, ainsi que de l’histoire vraie de Vladislav III, voïvoide (prince) de Valachie au 15e siècle, réputé pour empaler ses victimes, d’où son surnom de Vlad Tepes (l’empaleur) et par ailleurs membre de l’ordre du Dragon, qui lui vaudra son deuxième surnom de Dracula, « fils du Dragon ». Stoker garde de ce récit historique l’aspect cruel et bestial que l’on retrouve dans le personnage du comte Dracula en lui ajoutant les caractéristiques d’un être raffiné, et intelligent. Une figure complexe dépeinte également comme une créature diabolique et damnée, un “non-mort” qui ne peut trouver le repos éternel, condamné à survivre.

Mais au fait, de quoi parle donc ce roman ? C’est l’histoire de Jonathan Harker, clerc de notaire, qui se rend en Transylvanie pour y rencontrer le comte Dracula et finaliser ainsi son acquisition d’une propriété dans les environs de Londres. La personnalité étrange du comte Dracula étonne puis effraie Jonathan qui se retrouve prisonnier dans son château. Le récit est raconté au travers de journaux intimes : celui de Jonathan, ceux de sa fiancée Mina et de l’amie de celle-ci, Lucy. Cette dernière deviendra l’une des victimes du vampire que Harker et Mina, épaulés par le professeur Van Helsing et le docteur en psychiatrie John Seward, vont tenter d'éliminer. Commence alors une traque entre l’Angleterre et les Carpates pour retrouver Dracula et le tuer comme on tue un vampire : d’un coup de pieu dans le cœur avant le lever du jour.

Référence ultime du roman vampirique , même s’il n’est pas le premier du genre, nous vous proposons une lecture du Dracula de Bram Stoker à travers dix extraits, enrichis d’archives d’émissions de France Culture, qui nous feront sillonner les forêts des Carpates, découvrir le folklore des vampires, comprendre l’hypnose, parcourir l’histoire de la transfusion sanguine, sans oublier un détour circonstancié par les pouvoirs magiques de l’ail.

« Moutons de ma patrie sicule », 1927 par István Nagy - via Wikimedia Commons C.C.

Sur les routes des Carpates

(Dracula, p.20)

Au cœur des Carpates, un voyage radiophonique en 2008 à la rencontre de ses habitants. Qu’il soit roumain, hongrois, ukrainien ou encore gitan, chacun raconte une partie de l’histoire de la Transylvanie faite de peuples différents, aux identités et langues variées. La figure de Vlad Tepès, héros de la chrétienté n’est jamais très loin dans une région meurtrie par de nombreux conflits, où “le sol roumain est béni par le sang roumain”.

Lecture Dracula, c'est pas d'ici qu'il vient. Un voyage à travers la Transylvanie dans "Surpris par la nuit". Une diffusion du 06/03/2008 1h 14 France Culture

Portrait de Vlad Țepeș dans la "Galerie des Ancêtres" de la Maison Esterházy, 17e siècle, Château de Forchtenstein (Autriche orientale) - via Wikimedia Commons

Vlad Tepès, prince de Valachie, un vrai Dracula

"C’est un des nôtres qui, comme voïvode, traversa le Danube et écrasa les Turcs sur leur propre sol. C’était un Dracula en vérité ! Maudit soit le frère indigne qui, après sa défaite, vendit son peuple aux Turcs et leur fit honte en les réduisant en esclavage ! C’est bien ce même Dracula qui inspira plus tard un autre membre de sa race qui fit traverser à ses troupes le grand fleuve les séparant de la Turquie et qui, bien que battu une première fois, revint encore et encore à la charge, seul, puisque toutes ses troupes s’étaient faites massacrer sur le champ de bataille gorgé de sang, car il savait que lui seul pouvait triompher à la fin ! On a dit qu’il ne travaillait qu’à sa propre gloire. Calomnie ! À quoi serviraient les paysans sans un chef ? Comment peut-on conduire une guerre sans avoir un cerveau et un cœur aux commandes ? Encore une fois, lorsque fut achevée la bataille des Mohacs, nous nous débarrassâmes du joug hongrois, nous, de la race et du sang des Dracula, fûmes portés à leur tête, car notre esprit ne pouvait se résoudre à accepter la défaite. Ah, jeune homme, nous, les Szeklers et les Dracula, avec notre sang, notre cœur, notre cerveau et notre épée, pouvons être fiers d’avoir accompli ce que cette engeance des Habsbourg et des Romanoff ne pourra jamais faire. Ces jours de guerre appartiennent à un passé révolu."

(Dracula, p.61)

Loin de l’image du vampire dandy, derrière le Dracula littéraire se cache un personnage historique redoutable, dont s’est inspiré l’écrivain Bram Stoker : un prince du 15e siècle à la réputation sanguinaire, Vladislav III, dit Vlad Tepès (l’empaleur) mais aussi Dracula (fils du Dragon). Il a régné dans la région de Valachie à l’origine de l'actuelle Roumanie et s’est fait connaître par son extrême cruauté et sa mise en spectacle de la violence. C’est l’histoire que nous raconte Mattéo Cantara dans une « Grande Traversée » intitulée Le prince Dracula, une histoire vraie.

Lecture Le prince Dracula, une histoire vraie - Épisode 3 : L'Empaleur ou la diplomatie du sang dans "Les Grandes Traversées". Une diffusion du 16/12/2022 59 min France Culture

Jeune fille écrivant son journal intime (1955) © Getty - Siegfried Pilz/United Archives

Mon cher journal...

"Lettre de Melle Mina Murray à Melle Lucy Westenra

9 mai

Ma très chère Lucy,

(...) Nous correspondons parfois en sténographie et il tient son carnet de voyage à l’étranger en sténographie. Quand je serai avec toi, je ferai de même avec mon journal intime. Et je ne parle pas de ces journaux tout faits où les activités d’une semaine tiennent sur seulement deux pages et où les jours sont notés en lettres minuscules en haut à droite, mais d’un vrai journal où j’écrirai tout ce qui me passera par la tête et quand bon me semblera.

Je ne pense pas qu’il puisse intéresser les autres, mais ce n’est pas pour eux que je le rédige. Je le montrerai peut-être un jour à Jonathan s’il y a quelque chose à partager avec lui, mais c’est principalement un exercice de style. J’essaierai de reproduire ce que j’ai vu faire à des femmes journalistes qui proposent des entretiens, font des descriptions et rapportent des conversations. On m’a dit qu’avec un peu de pratique on peut se rappeler tout ce qu’on entend dire au cours d’une journée."

(Dracula, p.105)

Une émission consacrée aux journaux intimes avec les témoignages de celles et ceux qui en tiennent un ; ils nous expliquent les raisons de cette écriture parfois quotidienne, le déclic à l’origine de cette pratique, leurs habitudes pour rédiger, les relations qu’ils entretiennent avec cette part d’eux-mêmes. “C’est pour moi donner un sens à la vie (…) dans un journal, je me rassemble”, peut-on entendre dans ce documentaire de l’intime.

Lecture Journaux intimes, impressions intimes dans "Nuits magnétiques". Une diffusion du 19/01/1999 57 min France Culture

Illustrations anatomiques du cerveau dans l'Encyclopédie iconographique de science, littérature et art (1851) © Getty

La clé de la folie

"Les hommes ont ricané face à la vivisection et pourtant regardez les progrès accomplis à ce jour ! Pourquoi ne pas faire progresser la science dans son aspect le plus vital, la connaissance du cerveau ?

Même si je parvenais à pénétrer le secret d’un tel cerveau, si j'avais la clef ouvrant sur la folie d’un seul malade mental, je pourrais faire avancer ma spécialité à un degré tel que la physiologie selon Burdon-Sanderson ou les études sur le cerveau humain réalisées par Ferrier ne seraient rien en comparaison. Mais je ne dois pas trop y penser ou bien je risquerais de céder à la tentation. Une cause valable pourrait faire pencher dangereusement la balance car ne suis-je pas aussi, peut-être, un cerveau exceptionnel, congénitalement ?

Cet homme raisonne fort justement. Mais il est vrai que tous les fous font de même quand ils suivent leur idée fixe. Je me demande à combien de vies il évalue celle d’un homme, ou peut-être l’évalue-t-il à une seule ? Il a terminé ses calculs sans la moindre erreur et a ouvert un nouveau compte aujourd’hui. Qui d’entre nous n’agit pas de même chaque jour de sa vie ?"

(Dracula, p.136)

Premier volet d'une série de documentaires consacrés au cerveau où Lydia Ben Ytzhak va à la rencontre de spécialistes dans l'un des plus vieux musées de France, le musée Fragonard à Maisons-Alfort. “De la cervelle en bocal” : cet épisode raconte les premières recherches sur le cerveau, de la lobotomie à la découverte de la bosse des maths, de la trépanation au sillon du criminel.

Lecture Voyage au centre du cerveau dans "LSD, la série documentaire". Une diffusion du 09/01/2017 53 min France Culture

«L'héroïsme d'un médecin. Pour sauver une femme mourante, un chirurgien bordelais lui injecte son propre sang» (Le Petit Jounal illustré, 1921) - Gallano A. via National Library of Medicine

La jeune demoiselle a besoin de sang

“Mon jeune monsieur, je n’irai pas jusqu’à vous demander la dernière goutte... !”

“Que puis-je faire ?” Il y avait comme des flammes dans ses yeux et ses narines dilatées palpitaient par anticipation. Van Helsing lui frappa l’épaule.

“Venez ! Lui dit-il. Vous êtes un homme, un vrai, et c’est de cela que nous avons besoin. Vous valez mieux que moi, mieux que mon ami John.” Arthur parut éberlué et le professeur poursuivit en lui expliquant avec tact : “La jeune demoiselle est mal, et même au plus mal. Elle a besoin de sang, et elle doit l’obtenir ou mourir. Nous en avons discuté, mon ami John et moi-même, et sommes sur le point de faire ce que l’on appelle une transfusion sanguine, c’est-à-dire transférer du sang des veines pleines de l’un d’entre nous aux veines vides qui en ont un si grand besoin. C’est John qui devait fournir son sang puisqu’il est plus jeune et plus fort que moi.” Ici Arthur me saisit la main et la serra longuement en silence. “Mais maintenant que vous êtes là, vous êtes plus que mieux que nous, vieux ou jeune, qui travaillons surtout dans le monde de la pensée. Nos nerfs ne sont pas aussi calmes ni notre sang aussi rouge que le vôtre !”

(Dracula, p.227)

Pour LSD, Marie Chartron revient sur quelques découvertes décisives de l’histoire du sang. Dans ce deuxième volet, on s’intéresse à la mise au point des méthodes de transfusion, des expériences de ressuscitation par transfusion au 17e siècle à l’acte médical devenu banal aujourd’hui, en passant par les balbutiements de la transfusion bras à bras dans les tranchées.

Lecture Collecter, transfuser dans "LSD, la série documentaire". Une diffusion du 23/05/2023 57 min France Culture

"Botte d'ail et pot d'étain" (1889-18890) par Meijer de Haan. Collection du musée des Beaux-Arts de Rennes - via Wikimedia Commons C.C

Les pouvoirs de l'ail

"(…) Venez avec moi, ami John, vous allez m’aider à accrocher partout dans la chambre toutes ces fleurs d'ail, qui viennent directement de Haarlem où mon ami Vanderpool fait pousser les herbes toute l’année dans ses maisons de verre. Je lui ai télégraphié hier pour pouvoir les recevoir aujourd'hui."

Nous nous rendîmes dans la chambre prenant toutes les fleurs avec nous. Les actes du professeur étaient certainement un tant soit peu étranges et on ne les aurait trouvés dans aucune pharmacopée que je connaissais. D’abord il ferma soigneusement toutes les fenêtres et rabattit les loquets. Ensuite, prenant une poignée de fleurs, il en frotta soigneusement les châssis comme pour s'assurer que la moindre bouffée d'air pénétrant dans la pièce serait imprégnée de l'odeur d'ail. Puis avec la pointe il frotta le chambranle de la porte de haut en bas et fit de même des deux côtés de la porte, ainsi que sur le pourtour de la cheminée."

(Dracula, p.243)

Ail blanc argenté, ail rose hâtif, ail rouge, ail d'Arleux ou ail Rocambole : petit aperçu dans cette émission gastronomique des vertus magiques et domestiques de l’ail, de son étymologie et de son histoire.

Lecture Têtes d'ail dans l'émission "De bouche à oreille". Une diffusion du 02/07/2000 30 min France Culture

"Moonlight wolf" (loup au clair de lune) de Frederic Remington (1861–1909) peintre de l'Ouest américain. © Getty - Pierce Archive LLC/Buyenlarge

Les loups dans les contes de fées, c’est bien joli

"Mon opinion c'est que ce loup se cache quelque part. Le jardinier qui se souvient pas d'grand-chose dit qu'il l'a vu galoper vers le nord plus vite qu'un cheval peut l’faire ; mais pour ça j’l’crois pas non plus, car, vous voyez monsieur, les loups ça galope pas plus que les chiens, leur corps il est pas fait pour ça. Les loups comme on les présente dans les contes de fées, c’est bien joli et j’admets que, quand ils se mettent en meute et pourchassent quèque chose qui a plus peur qu’eux, alors là oui dame, ils peuvent faire un de ces charivaris et le mettre en morceaux, homme ou bête. Mais, Dieu vous bénisse, dans la vraie vie, le loup n'est pas une créature noble, et pas moitié aussi rusée ou téméraire qu'un bon chien et possède même pas un quart de sa hargne pour combattre. Le loup dont on cause là, il a jamais été habitué à se battre même pas pour se nourrir, alors il est sûrement du côté du parc, à se cacher et à frissonner et s'il est capable de penser y's'demande où il va bien pouvoir trouver de quoi déjeuner. Ou peut-être qu'y s'est éloigné et se terre dans une cave à charbon."

(Dracula, p.257)

En 1995, un reportage dans le Nord québécois consacré au loup et aux nombreux mythes, contes et légendes qui entourent cet animal, souvent représentatifs de la vision que l'homme a de lui-même. Tour à tour animal fondamental, modèle, protecteur mais aussi invincible et dont on a peur, comme d'une manifestation du diable.

Lecture Mythes et réalité du loup dans "La matinée des autres". Une diffusion du 18/04/1995 1h 21 France Culture

Démonstration d'hypnose sur une femme atteinte d'hystérie par le neurologue Jean-Martin Charcot, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, en 1885. © Getty - API/Gamma-Rapho

Hypnose et contrôle de l'âme

"Et l’hypnose...”

“Là, je peux répondre oui. Charcot a prouvé son existence à maintes reprises.”

Il poursuivit en souriant : “Alors vous en acceptez l’existence, n’est-ce pas ? Et, bien sûr, vous en comprenez le mécanisme et êtes capable de suivre le raisonnement du grand Charcot. Hélas il n’est plus parmi nous. Oui, vous pouvez suivre Charcot au plus profond de l’âme même du patient qu’il contrôle par son influence. Non ? Alors, ami John, dois-je en conclure que vous acceptez l’existence de faits et que vous vous contentez de laisser en blanc l’étape essentielle qui existe entre les prémisses et la conclusion ? Non ? Alors dites-moi, à moi qui étudie tous les rouages du cerveau, comment pouvez-vous accepter l’hypnose et refuser la lecture de la pensée ? Laissez-moi vous dire, mon ami, que l’on fait aujourd’hui des choses en matière de science de l’électricité qui auraient été considérées comme sacrilèges par ceux-là mêmes qui découvrirent l’électricité et qui eux-mêmes auraient été brûlés sur le bûcher comme mages ou sorciers. Il existe encore des mystères dans la vie."

(Dracula, p.347)

Dans cette émission scientifique de 2014, le professeur René Frydman évoque les traitements par hypnose à travers le travail de Jean-Martin Charcot, neurologue à la Salpêtrière au 19e siècle, qui a su réhabiliter cette pratique condamnée par l’Académie royale. Elle est depuis reconnue comme une spécialité au champ d’action de plus en plus élargi.

Lecture Hypnose : renouveau d'intérêt dans "Révolutions médicales". Une diffusion du 11/03/2014 56 min France Culture

L'acteur Christopher Lee, allongé dans un cercueil, un pieu planté dans le cœur, dans le film "Dracula et les femmes" de Freddie Francis (1968) © Getty - Silver Screen Collection

Les vampires, ces prédateurs non-morts

"Ce que je sais est issu de très vieilles croyances et de l’expérience des anciens et de tous ceux qui ont étudié les pouvoirs des non-morts. Quand ils deviennent ainsi, leur transformation s’accompagne de la malédiction de l’immortalité. Ils ne peuvent pas mourir, mais doivent continuer génération après génération d’ajouter de nouvelles victimes et ainsi multiplier les maux et les malheurs du monde. Car tous ceux qui tombent victimes de ces prédateurs non-morts deviennent eux-mêmes non-morts et s’attaquent à leurs semblables. Et ainsi le cercle va toujours en s’élargissant, comme les cercles de plus en plus grands que provoque une pierre lancée dans l’eau. Ami Arthur, si vous aviez reçu ce baiser dont vous vous souvenez juste avant la mort de Lucy, ou encore la nuit dernière quand vous lui avez ouvert vos bras, vous seriez devenu inévitablement, après votre mort, un nosferatu, comme on les appelle en Europe de l’Est, et jusqu’à la fin des temps vous auriez contribué à multiplier ces non-morts qui nous ont tant rempli d’horreur. La carrière de cette malheureuse chère demoiselle vient tout juste de commencer. Ces enfants dont elle a sucé le sang ne s’en portent pas plus mal, pour l’instant, mais, si elle continue à vivre comme non-morte, ils perdront de plus en plus de sang et elle aura le pouvoir de les appeler à elle et elle continuera à leur tirer du sang avec sa bouche cruelle. Mais, si elle meurt vraiment en vérité, tout alors cessera."

(Dracula, p.389)

Dans toutes les civilisations primitives, il y a des morts malfaisants qu'il faut apaiser. Ils reviennent sous forme de spectres ou de vampires. C’est ce qui explique que certains morts ont été couchés sur le ventre pour ne pas remonter à la surface et s'enfoncer de plus en plus dans la terre. Voilà ce qu’il se dit, entre autres, dans ce "Nuits magnétiques" diffusé en 1980.

Lecture Le folklore des vampires dans l'émission "Nuits magnétiques" (extrait). Une diffusion du 24/10/1980 1h 00 France Culture

"Miss Auras - Le Livre rouge" (1892) (détail) de John Lavery. - via Wikimedia Commons

Un cerveau d'homme et un cœur de femme

“Ah, cette merveilleuse Mme Mina ! Elle a le cerveau d’un homme, un cerveau que l’homme posséderait s’il était vraiment doué, et en plus elle a un cœur de femme. Le bon Dieu l’a façonnée pour une raison, croyez-moi, quand il mit en œuvre une si bonne combinaison. Ami John, jusqu’à présent la chance a fait que cette femme nous a été d’une grande utilité. Après ce soir, elle ne doit plus rien avoir à faire dans cette terrible affaire. Il n’est pas bon de lui laisser courir un risque aussi grand. Nous autres hommes sommes déterminés, non ? Ne nous sommes-nous pas totalement engagés à détruire ce monstre ? Mais ce n’est pas un rôle pour une femme. Même si elle n’est pas physiquement blessée, son cœur peut être atteint par toutes les horreurs et alors après elle souffrira, à l'état de veille, avec ses nerfs, et dans son sommeil, avec ses rêves. Et de toute façon elle est une jeune femme nouvellement mariée et aura sans doute bientôt, si ce n’est pas aujourd’hui, de quoi s’occuper."

(Dracula, p.426)

Geneviève Fraisse, chargée de recherche en philosophie au CNRS, était l’invitée de l’émission “Mise au point” en 1992 pour son livre La Raison des femmes. Dans ce court entretien, elle observe que dans l’histoire, la raison accordée aux femmes n’est pas univoque, elle est en général qualifiée, elle est multiple donc c’est une raison inférieure à celle des hommes. Dans le discours démocratique on reconnaît en principe la même raison pour les femmes que les hommes mais en pratique c’est différent.

Lecture Les femmes n'aiment pas les sciences, avec Geneviève Fraisse dans "Mise au point". Une diffusion du 06/11/1992 13 min France Culture

En collaboration avec l'INA pour les archives sonores.

À réécouter : Le triomphe du vampire, un mythe toujours réinventé Concordance des temps Écouter plus tard Lecture écouter 59 min