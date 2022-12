"FEVE", Fermes en Vie : l’épargne citoyenne et solidaire pour l’agroécologie

En France, dans les dix ans à venir, près de la moitié des agriculteurs partiront à la retraite. Un vrai sujet d’inquiétude lorsque l’on sait que le métier attire de moins en moins de jeunes, faute de pouvoir espérer une juste rémunération.

Bien que le phénomène ne soit pas nouveau, depuis les années 50, le nombre de fermes ne cessant de diminuer, de 5 millions on en compte aujourd’hui à peine 400 000, la tendance ne s’est toutefois jamais démentie. Aussi, chaque semaine, 180 exploitations disparaissent faute d’avoir trouvé un successeur ou un repreneur. Moins nombreuses, par concentration des terres libérées, les exploitations restantes s’agrandissent. Ce qui ne favorise pas les nouvelles installations, l’offre ne correspondant plus à la demande explique François Soulard, le porte-parole de la Confédération paysanne de Dordogne. "Les nouvelles générations cherchent de plus petites surfaces. Les anciens veulent transmettre en l’état quand les jeunes aspirent à travailler avec des modes de productions différents, vente à la ferme et circuit court."

Pour sensibiliser les agriculteurs et mieux préparer la transmission de leurs exploitations les Chambres d’agriculture et syndicats agricoles multiplient les formations et conseils. Ils ont vu depuis quelques années de nouveaux acteurs arriver avec des solutions innovantes permettant aux jeunes possédant très peu d’apport financier de s’installer.

Le mouvement Terre de Liens et la plateforme participative MiiMOSA ont aujourd’hui pignon sur rue. Dans le Sud-Ouest, FEVE, FErmes en ViE , s’est lancée en 2020 juste après le confinement. Cette entreprise à mission a été créée à Bordeaux par quatre trentenaires : Astrid Tarteret, Marc Batty, Simon Bestel et Vincent Kraus. Fille d’agriculteur ou ingénieur-agronome, les quatre associés ont l’ambition de favoriser la reprise des fermes et permettre à une nouvelle génération d’exploitants d’accélérer la transition écologique.

Joindre l'utile au nécessaire

Partis du constat que les deux tiers des jeunes qui s’installent sont hors cadre familial, l’accès au foncier leur est difficile financièrement.

Leur modèle d’affaire prend la forme d’une foncière qui acquiert des fermes qu’elle loue en donnant au candidat repreneur une option d’achat au bout de 7 ans d’exploitation.

Financée par l’épargne citoyenne, Fermes en Vie a réuni en un peu plus d’un an 4 millions et demi d’euros et acheté 6 fermes en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

Les deux premières fermes acquises, l’une dans les Landes soit une forêt nourricière avec un programme de plantation de 60 000 arbres et la deuxième dans les Deux-Sèvres de 50 hectares avec un élevage bovin, illustrent bien les objectifs de FErmes en ViE. Joindre l’utile au nécessaire.

Pour les investisseurs, c’est en effet l’opportunité d’agir concrètement en faveur du monde agricole et de l’environnement. "Les risques financiers sont moindres puisqu’il s’agit de biens tangibles et grâce à l’agrément de l’Economie Sociale et Solidaire nous faisant bénéficier à nos souscripteurs d’une réduction d’impôt sur le revenu de 25%" résume Vincent Kraus, le financier de l’équipe.

Vincent Kraus, cofondateur de Fermes en Vie et Gabriel Gendreau © Radio France - Annabelle Grelier

Du côté, de l’agriculteur, c’est la possibilité de s’installer sans avoir à contracter de trop lourds emprunts bancaires.

À 27 ans, avec un BTS production animale en poche, quelques contrats saisonniers et plusieurs années comme technicien ovin dans une coopérative du Gers, Gabriel Gendreau vient tout juste de poser ses bottes à la ferme de Cussac, à Saint- Germain-et-Mons, en Dordogne.

Cela faisait plusieurs années, qu’il pensait à s’installer à son compte mais "sans garantie financière, les banques ne nous suivent pas" déplore-t-il. C’est en tombant sur l’appel à projet de FEVE que Gabriel Gendreau a trouvé une solution qui lui convenait : la location. "C’est rare de trouver une ferme en location, les cédants préfèrent vendre et on peut les comprendre ils ont besoin de capital pour compenser leur petite retraite."

Avec un bail rural à clauses environnementales, le voilà aujourd’hui chef d’exploitation à raison de 8 200 euros par an.

L’exploitation de 65 hectares comprend deux maisons, une ancienne laiterie et deux hangars de stabulation.

Alors que les travaux de rénovation ne sont pas encore tout à fait terminés et qu’il n’a pas encore vraiment fini son emménagement, le jeune éleveur nous mène jusqu’à son troupeau. Un cheptel de 350 brebis dont une partie est au pré tandis que de tout jeunes agneaux sont avec leur mère dans l’ancienne étable transformée pour l’heure en bergerie semi ouverte. "Ils sont à l’abri car il fait un peu frais mais à terme ils resteront dehors" nous explique-t-il. Gabriel Gendreau envisage de produire des agneaux d’herbe. Du bio, grâce à ses 60 hectares de prairies et 5 autres hectares qui seront cultivés pour l’autonomie alimentaire des animaux, trèfle et céréales.

Le domaine de Cussac à Saint-Germain-et-Mons en Dordogne, l'une des 6 exploitations rachetées par FEVE et proposées à la location pour de jeunes agriculteurs - FEVE

Il compte aussi pratiquer l’agroforesterie, il va associer les arbres, les cultures et les animaux pour redonner à l’élevage le rôle de capteur de carbone.

Son projet répondait parfaitement à la Charte agroécologique instaurée par FErmes en ViE précise l’un de ses cofondateurs Vincent Kraus

"C’est une charte assez exigeante qui accompagne tous nos contrats d’installation. Ca va de la préservation des sols à la gestion de l’eau ou encore limiter le recours aux énergies fossiles et aux engrais et garder une approche locale et circulaire."

Convaincu qu’il doit mettre en place des pratiques qui lui permettront d’être plus résilient face aux aléas climatiques, Gabriel n’a eu aucune difficulté à accepter ces engagements tout comme il voit d’un bon œil la possibilité pour un autre projet de s’installer sur le domaine de Cussac. Une parcelle de 5 hectares est aujourd’hui disponible pour du maraîchage par exemple.

Car l’autre épine dans le pied des candidats à l’installation reste la taille des exploitations. FErmes en ViE encourage les agriculteurs à partager les surfaces agricoles pour développer des activités complémentaires. "C’est toute une dynamique que nous essayons de relancer" affirme Vincent Kraus.

Un esprit de collaboration que FErmes en ViE a choisi d’arborer en s’appuyant sur des organismes tels que les chambres d’agriculture, la Safer ou encore les Adear et la Confédération paysanne. Lentement le monde agricole change et n’est plus hostile aux idées nouvelles ironise quelque peu le porte-parole du syndicat périgourdin, François Soulard "le défi est tellement grand que toutes les initiatives sont bonnes à tenter".