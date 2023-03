Fièvre démocratique, tuberculose, bac précoce et amours adolescentes : la Session de rattrapage

📧Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par e-mail .

Nous avions fini la semaine dernière sur le 49.3, et son centième usage depuis le début de la Cinquième République . Celle-ci s’achève sur une crise de la démocratie, et la confrontation brutale de représentations tête-bêche de la légitimité politique, tandis que la mobilisation contre la réforme des retraites ne tarit pas. Elle fait même désormais son lit des déclarations d’Emmanuel Macron qui évoque la foule en colère comme une excroissance démocratique. Cette sélection est l’occasion de (re)découvrir quelques uns des nombreux éclairages de cette séquence politique dans nos programmes ou de faire un pas de côté. Par exemple en Irak, 20 ans après l'invasion, ou encore en découvrant ce qui peut bien faire encore courir la tuberculose. Bonnes écoutes ! 🎧 Chloé Leprince

Zoom de la semaine : vous avez dit démocratie ?

Cesare Borgia écoute Machiavel (illustration de 1898) © Getty

S'exprimant à 13h à la télévision mercredi 22 mars, Emmanuel Macron n’a pas fustigé “les meutes”, mais “l’émeute”. N’empêche : c’est bien depuis les canons de la démocratie représentative et dans les coutures serrées d’un exécutif qui gouverne à coups de 49.3 que le président de la République a stigmatisé “la foule”. Malgré les neuf courtes têtes qui ont sauvé in extremis le gouvernement de la censure, la mère des réformes poursuit son chemin “à marche forcée”... et dos à l’opinion publique, massivement hostile au report de l’âge de la retraite. Ce n’est pas la première fois que la rue, comme espace de protestation politique, est disqualifiée par Emmanuel Macron : toute la séquence des “gilets jaunes” était déjà irriguée de représentations négatives de la foule, corps étranger au jeu politique. Crise de la démocratie ou crise d’une manière de gouverner ? Ce sont deux conceptions de la souveraineté et donc du peuple qui se sont affrontées cette semaine, tandis que les cortèges n’en finissaient pas de faire le plein contre une loi désormais réputée votée après l’échec de la motion de censure.

👨‍🎓 Crise des retraites : que nous apprend Machiavel ? ( Le Temps du débat , 37 min)

🧨 Retraites au 49-3 : crise de la démocratie ou crise du macronisme ? ( L’Invité(e) des Matins , 40 min)

✊ La gauche peut-elle gagner dans la rue ? ( Le Billet politique , 4 min)

⚖ La motion de censure, verrou démocratique ou vol des électeurs ( à lire )

🗑 Qu’est-ce que le recul en politique ? ( Le Temps du débat , 37 min)

🏴‍☠️ “Infantile”, “barbare” et “indomptable” : nos préjugés sur la foule datent du XIXe siècle ( à lire )

C’est dans l’actu

Les membres d'une milice chiite pro-iranienne vont combattre l'État islamique, largement composé d'anciens militaires sunnites dans le nord de l'Irak, le 01/10/17 © AFP - Ahmad Al-Rubaye

🌏 20 ans après, les fantômes de la guerre en Irak ( Culture Monde , 3x 58 min)

♦ Ukraine : enquêter sur les crimes de guerre ( Et Maintenant ? L’invité(e) des Matins du samedi , 2x36 min)

🔒 Libération d’Olivier Dubois : comment la France négocie-t-elle la libération de ses otages ? ( La Question du jour , 8 min)

Tuberculose : un quart de l'humanité

Dépistage de la tuberculose à Montreuil en 1945. © AFP

🚑 On l’appelle aussi “la peste blanche” et elle est loin d’avoir disparu. La tuberculose est toujours la maladie infectieuse la plus létale au monde. Enquête au cœur d’une épidémie qui a grossi dans l’essor industriel du XIXe siècle… et qu’on n’a toujours pas réussi à éradiquer.

🧪 Mécanique des épidémies, saison 9 : la tuberculose (4 x 14 min)

Il est temps

Casseurs et barricades lors de la manifestation de sidérurgistes à Paris, France, le 23 mars 1979. © Getty - François Lochon

Vous avez 3 minutes

🙌 Les mains d’or. Pour les premières mesures de la chanson de Bernard Lavilliers (vous l’avez en tête, ne me remerciez pas), la chronique de Gérard Noiriel : Pourquoi les ouvriers marchaient-ils sur Paris ? ( Le Pourquoi du comment Histoire , 3 min)

Vous avez 46 minutes

📢 Ecouter dire. Plongez avec le cinéaste Stéphane Gérard dans le portrait d’une époque, l’histoire d’une expérience, le récit d’une hécatombe au singulier et au pluriel : le VIH-Sida, ce que ça leur a fait, ce que ça nous a fait. ( Par les temps qui courent )

Vous avez 49 minutes

🥰 Sérieux. La sociologue Isabelle Clair a enquêté plus de vingt ans auprès d'adolescents pour comprendre leurs aspirations sentimentales, leurs élans amoureux, leurs pratiques sexuelles, leurs façons de dire et de faire le désir et la vie qui va avec. Elle y a découvert qu'à cette âge-là et contrairement à ce qu'on s'imagine parfois, le couple s'impose comme une norme désirable. ( La Suite dans les idées )

Vous avez 59 minutes

🏆 Fétiche. Alors que des lycéens ont continué à plancher tandis qu’un de leurs camarades décédait en pleine épreuve, l'émission "Être et savoir" questionne cette semaine la portée et les enjeux du bac à présent que ce totem de la scolarité à la française commence dès le mois de mars. ( Être et savoir )

Vous avez 4 X 1 heure

🚨 Contre le déni. Des deux pieds dans cette nouvelle ère - l'anthropocène - où l’on parle d’une sixième extinction de masse (en se bouchant les oreilles). ( LSD , La Série documentaire )

Cette Session s’achève avec l’arrivée du printemps. Et pour recharger vos batteries, n’hésitez pas à relire cet article de nos archives sur “La fatigue de printemps, une pathologie de langue allemande” . Face à cette flemme passagère dont vous découvrirez l’origine biologique et bien des ricochets outre-Rhin, il s’agirait de manger des fruits et de se doucher à l’eau froide. Mais pour conserver l’élan et la curiosité, vous pourriez tout aussi bien écouter la radio - il paraît que ça marche aussi.