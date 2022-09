Forêts, rentrée, Gorbi et Saint-Barthélémy : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

A France Culture, septembre rime avec nouveauté. Nouvelles émissions, nouveaux formats, portés par des voix familières ou par des nouveaux venus, mais toujours pour donner davantage de clés de compréhension de l’actualité, et faire entendre la richesse du champ des savoirs et la vitalité du débat d'idées. Parmi nos propositions en cette rentrée 2022, un nouveau rendez-vous de philosophie , de sciences , un traitement renouvelé de l’actualité politique, une place plus grande consacrée aux enjeux climatiques et la création d’ un nouveau rendez-vous autour du livre , quotidien et interactif, qui prend la forme, à l’antenne et sur les réseaux sociaux, d’un Book Club ouvert à tous les lecteurs ! Bonnes écoutes 🎧 Céline Leclère

Le zoom de la semaine : les romans de la rentrée littéraire

Rentrée littéraire 2022 © Getty

📚 En cette première semaine de rentrée, parmi les 490 opus qui s'élanceront dans la course aux prix littéraires, voici une sélection de romans français et étrangers qui ont retenu l'attention de nos collaborateurs. Et les premiers entretiens de la saison avec leurs auteurs et leurs autrices.

France Culture et l’Obs ont sélectionné 10 romans à ne surtout pas manquer (L'Invité des Matins, 22 min)

Virginie Despentes, écrivaine (Par les temps qui courent, 43 min)

Yannick Haenel, le banquier et le philosophe (Bienvenue au Club, 26 min)

Juliette et Amélie Nothomb, le livre en héritage (Bienvenue au Book Club, 37 min)

C'est dans l'actu

Y aura-t-il "un professeur devant chaque classe à la rentrée", comme l'a déclaré le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye ? © Getty - Harold M. Lambert

🎒 Rentrée scolaire. Les élèves ont repris le chemin de l'école ce jeudi 1er septembre : une rentrée 2022 marquée par la pénurie de professeurs et le désenchantement d'une grande partie du corps enseignant. ( Etre et savoir, 58 min )

🚘 Rentrée politique. Souveraineté culturelle, éducation artistique et culturelle, liberté d'expression, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak est venue partager au micro de Guillaume Erner sa vision de la culture et ses priorités pour ce quinquennat. ( L'Invitée des Matins, 17 min )

☭ Mort de Mikhaïl Gorbatchev. Dernier dirigeant de l'URSS, au pouvoir de 1985 à 1991, il avait conduit les réformes de la "Perestroïka". Considéré comme un homme de paix ou comme le fossoyeur de l'Union soviétique, quel héritage "Gorbi" laisse-t-il dans la Russie d’aujourd’hui ? ( La Question du jour, 10 min )

🚰 Sécheresse. Après un été marqué par la pire sécheresse depuis 60 ans, près de la moitié du territoire européen se trouve en situation de stress hydrique. Préserver l'eau, cet élément vital, est l’un des défis majeurs du XXIe siècle. ( La science, CQFD, 58 min )

Forêts, espaces sensibles

Les forêts, nouvelle cause commune © Getty - Vincent Jary

France Culture a placé cette semaine de rentrée sous le signe des forêts, pour découvrir leur biodiversité et les moyens de les protéger. Une matinale spéciale dans la forêt de Saoû dans la Drôme , une série du Cours de l'histoire consacrée à l'histoire des hautes futaies, de la chênaie du Tronçais à la forêt de Verdun, un focus sur les Landes après les incendies qui ont détruit plus de 7 000 hectares cet été, et d'autres émissions encore pour plonger au cœur de ces écosystèmes aussi précieux que vulnérables.

"Ils l'ont vécu" : 5 septembre 1972, les JO de Munich pris en otage

Les JO de Munich en otage © Radio France - Sarah Debris-Erny

Le 5 septembre 1972, au village olympique des Jeux de Munich, la délégation d'athlètes israéliens est la cible d'un commando palestinien. La prise d'otages se termine dans un bain de sang. Revivez ce jour tragique grâce aux témoignages inédits de celles et ceux qui l'ont vécu.

🥷"Ils l'ont vécu" : 5 septembre 1972, les JO de Munich pris en otage (4 x 14 min)

Il est temps...

Vous avez 4️⃣ minutes ?

📉 C'est le temps qu'il faut pour déterminer si le mot décroissance, fort prisé en cette rentrée politique, est à ranger au rayon des mots magiques ou des mots tabous. ( Le billet politique de Jean Leymarie )

1️⃣3️⃣minutes pour apprendre un mot nouveau

🚘 ZFE. Après Lyon et Rouen, Marseille rejoint le club des métropoles qui mettent en place des Zones à faible émission dans leur centre-ville. Quelle est la portée réelle de ce dispositif de lutte contre la pollution urbaine ? ( Les Enjeux territoriaux, 13 min )

1️⃣ heure pour trancher le débat

🎤 Auto-tune. Vous ne le supportez pas. Vos enfants l'adorent. Ou l'inverse. Il a 25 ans. Né du génie d'un ingénieur américain, qui cherchait un logiciel capable de corriger les fausses notes, il est partout. Mais pourquoi ? ( Sans oser le demander, 58 min )

Vous avez 4️⃣ heures... et même plus

🗡️ Dans l'imaginaire collectif, la nuit du 24 août 1572 est synonyme du massacre de protestants désarmés par des catholiques fanatisés. Son évocation fait surgir des images de cadavres dénudés… ou celle d'Isabelle Adjani vêtue d'une robe ensanglantée. Dans les faits, la Saint-Barthélemy a fait 10 000 morts en France, en quelques mois.

- Tuer et mourir au nom de Dieu. La Saint-Barthélemy, un massacre au temps de la Renaissance (8 x 30 min)

- La Reine Margot d'Alexandre Dumas, un feuilleton en 10 épisodes (10 x 28 min)

Cette session se termine. Elle n'est pas si longue pourtant, mais l'on manque déjà de souffle. Pourquoi est-ce si difficile de reprendre le rythme ? Sans oser le demander, vous aimeriez connaître l'origine de ce rituel curieux qui consiste à rentrer en septembre . Et persistez à revendiquer un droit prolongé à la paresse . Hmmmmm... vous n'êtes pas seul. Très bon week-end, à la semaine prochaine 👋