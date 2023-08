Fort de Romainville : des graffitis préservés pour "transmettre l’histoire des résistantes et déportées"

Le fort de Romainville, aux portes de Paris, est un des grands lieux encore très méconnus de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. C’est pourtant le premier camp d’internement créé par l’administration allemande en France occupée. Situé dans la commune des Lilas, en Seine-Saint-Denis, et fermé au public, l'enceinte militaire de type Vauban construite au milieu du XIXe siècle comprend de grands bâtiments, les anciens bâtiments de la garnison française et une trentaine de casemates. Ces abris au cœur même des murailles du fort sont transformés en cellules dès l’été 1940. Et ce sont majoritairement des femmes, 3 800 résistantes qui y ont été détenues, avant d’être exécutées ou déportées.

Des graffitis dans la casemate 17, derniers témoignages de leur passage, étaient menacés de disparition, en raison de l'humidité. Ces fragiles inscriptions, écrits et dessins, sont maintenant en cours de restauration, avec l'aide de l'État. Leur préservation sur le long terme est essentielle pour pouvoir "transmettre l'histoire de l'ensemble des femmes en résistance et en déportation, dans un futur mémorial".

Entretien avec Thomas Fontaine, directeur du musée de la Résistance nationale, auteur du livre Les oubliés de Romainville, un camp allemand en France (1940-1944) et co-auteur de Graffiti de résistants : sur les murs du fort de Romainville, 1940-1944.

Le directeur du musée de la Résistance nationale, Thomas Fontaine, devant les portes d’entrée de la casemate 17 du fort de Romainville. © Radio France - Benoît Grossin

Dans quelle mesure le fort de Romainville est-il devenu ce lieu de détention historique des résistantes en France ?

L'histoire du fort commence par l'internement des premiers prisonniers de guerre, ceux des six semaines de la défaite de 1940. Mais très vite, les Allemands utilisent ce fort pour à la fois y mettre les premiers résistants et des détenus étrangers, qui sont la grande majorité des détenus du fort durant la première année d'occupation. Le fort est ensuite transformé et c'est un grand tournant dans son histoire, à l'été 1942, comme la réserve d'otages des fusillés du Mont-Valérien. Des dizaines de détenus passés par le fort de Romainville sont transférés et fusillés sur le site de Suresnes, le grand site d'exécution en France occupée.

À partir de 1943-1944, le fort devient avec le camp de Compiègne, dans l'Oise, et avec la prison de Fresnes, en région parisienne, un des points de départ en déportation des résistants, des victimes de la répression vers le système concentrationnaire nazi. Ces victimes sont des hommes et des femmes. Et à partir de 1944, le fort devient, dans le grand dispositif national allemand, le point de départ des femmes de France résistantes vers le camp de concentration de Ravensbrück.

Plus de 40 % des femmes de France résistantes parties en déportation sont passées par le fort de Romainville. Au final, et c'est tout à fait singulier, le fort de Romainville a détenu plus de femmes que d'hommes, 3 800 femmes sur 7 000 détenus, entre l'été 1940 et l'été 1944, puisque le fort est évacué par les Allemands aux premières heures de la libération de Paris. Plus des trois quarts des femmes internées au fort de Romainville ont été déportées et plus d'un tiers, malheureusement, ne sont pas revenues.

Propriété de l’armée, le fort de Romainville est une enceinte militaire encore inaccessible. Il devrait ouvrir ses portes au grand public d’ici 2028, avec l’installation d’un mémorial national des femmes, résistantes et déportées. © Radio France - Benoît Grossin

C'est grâce à cette casemate 17, à ces inscriptions sur les murs, que leur parcours a pu être documenté ?

Nous avons beaucoup de sources finalement sur le fort de Romainville, mais la plus exceptionnelle, la plus émotionnelle, la plus frappante, la plus singulière, quand on arrive dans ce fort, ce sont ces graffitis de la casemate 17. Il faut rappeler qu'il y avait d'autres graffitis dans d'autres casemates à la Libération. Nous avons des relevés. Ces graffitis ont aujourd'hui malheureusement disparu. Mais ceux de la casemate 17 ont été conservés depuis des années et aujourd'hui, ils sont en cours de restauration. Et ces graffitis nous permettent à la fois de raconter l'histoire des hommes et des femmes passés par ce fort et de raconter l'histoire même du fort, de la répression et de la déportation depuis la France occupée.

La très grande majorité de ces graffitis de la casemate 17 sont des traces, des marqueurs de soi, des mentions de soi en quelque sorte. Comme si les hommes et les femmes passés par cette casemate voulaient se rappeler ou rappeler à l'extérieur leur existence, en laissant une date, un nom, un prénom, une trace de leur passage.

La plupart de ces personnes sont dans l'urgence. Elles ont été conduites du grand bâtiment de détention du fort de Romainville vers ces casemates et elles ont déjà vu ce type de transfert. Elles savent qu'elles vont partir, que le lendemain matin, un autobus ou un camion militaire va venir les chercher devant la porte même de la casemate 17, les emmener à la gare de l'Est, à la gare du Nord ou être transférées vers Compiègne pour être déportées.

Dans cette pièce, dans cette casemate 17 qui fait à peu près 120 m2, nous avons réussi à retrouver 70 graffitis de la période de l'Occupation. 53 auteurs ont été identifiés, 39 hommes et 14 femmes.

Ce portrait de religieuse est un des rares dessins de la casemate 17 qui a pu être conservé au Fort de Romainville. Datant de l’Occupation et non signé, il a sans doute été réalisé par une résistante catholique, selon l’historien Thomas Fontaine. - Département de la Seine-Saint-Denis, photographie Joël Clesse

Et il y a notamment des dessins... très surprenants, fascinants, mystérieux ?

Oui, il y a d'abord ce portrait de femme de profil qui est très, très beau, magnifique, qui est anonyme. L'auteur ne l'a pas signé. Il y a de l'autre côté du mur ce portrait d'une religieuse avec cette mention “Priez pour nous”, qui a été sans doute faite par une détenue. On n'en est pas sûr quand on regarde ce nom à moitié effacé, mais il s'agit sans doute d'une détenue catholique, une résistante catholique qui a ainsi voulu en quelque sorte prier au sein de cette casemate 17, avant de partir.

Et puis, il y a ce dessin qui m'a beaucoup questionné lorsque je l'ai découvert, ce dessin d'un bateau, d'un cuirassé militaire. Il s'agit d'un cuirassé SS qui a été bombardé par les Alliés grâce à des renseignements donnés par la Résistance. Le groupe qui a donné ces renseignements s'est retrouvé, comme par hasard, interné au fort de Romainville. C'est un portrait anonyme, mais nous sommes quasiment sûr qu'il est signé en fait de ce groupe de résistants qui s'est retrouvé dans cette casemate 17, en 1943.

Ces dessins sont le long des deux grands murs de cette casemate, des deux grandes longueurs, à la fois à droite et à gauche vers le fond, mais pas près de la porte d'entrée qui était surveillée par la sentinelle allemande. Les détenus devaient se mettent vers l'arrière de la casemate pour dessiner à l'abri des regards.

“Véritables marqueurs de leur passage”, les graffitis entrelacés de plusieurs résistantes communistes racontent leur parcours jusqu’à leur déportation, non par le 17 mais le 18 avril 1944, comme elles l’ont elles-mêmes corrigé. - Département de la Seine-Saint-Denis, photographie Emmanuelle Jacquot

Et sur ces murs, il y a des noms et en particulier des noms de femmes qui racontent une histoire ?

Tous ces graffitis racontent une histoire et c'est ce qui fait leur force aujourd'hui pour transmettre cette histoire de la répression, de la déportation de la Résistance en France occupée. Mais ceux qui me marquent le plus pour raconter l'histoire de toutes ces femmes internées au fort de Romainville, ce sont ces graffitis entrelacés sur le mur de gauche de cette casemate 17. Plusieurs femmes, Yvonne Fournier, Jeanne Chauviré et Andrée Bonnavita, née Gaudin, laissent leurs noms, leurs prénoms et la mention de leur détention précédente. Ces militantes communistes résistantes ont été d'abord internées à la centrale de Rennes par le gouvernement de Vichy qui collabore avec les Allemands, au point de leur livrer ces femmes au printemps 1944.

Elles se retrouvent internées au fort de Romainville et là, dans la casemate 17, la veille de leur déportation, la veille au soir, elles laissent cette date du 17 avril 1944. Et le lendemain matin, comme pour rappeler que ces graffitis sont des véritables marqueurs de leur passage, elles corrigent cette date du 17 et elles la transforment. On le voit très, très bien sur le mur. Elles changent le sept en un huit pour qu'on puisse ensuite les retrouver.

Ce qui est très frappant et tout à fait méconnu, c'est qu'à la Libération, le ministère des prisonniers, déportés et réfugiés du gouvernement provisoire de la République française est venu au fort de Romainville faire des relevés. Pas seulement déjà pour commémorer cette mémoire et la transmettre, mais pour retrouver les traces de ces détenues. Mais à ce moment-là, en novembre 1944, ces trois femmes qui ont entrelacé leurs graffitis sur ces murs, sont encore, elles, à Ravensbrück en déportation.

Il y a cette dimension très féminine, très importante, historique dans cette casemate 17, mais la présence aussi, sur les murs, de mots allemands et français qui se côtoient ?

C'est une sorte de cours d'allemand projeté sur le mur. Ces inscriptions, un peu plus en hauteur que les autres, accompagnent le début de la voûte de la casemate 17. Il faut savoir qu’à certains moments sous l'Occupation, les Allemands avaient installé des lits superposés et les détenus ont sans doute dessiné, au deuxième étage de ces lits.

Ces graffitis réalisés par des détenus allemands, opposants au nazisme, sont pour les détenus français des “graffiti d'entraide, des cours d'allemand pour leur donner un espoir de survie plus grand dans le système concentrationnaire”, selon l’historien Thomas Fontaine. - Département de la Seine-Saint-Denis, photographie Joël Clesse

Ces grandes inscriptions, on le sait grâce à des témoignages d'après-guerre, ont été réalisées par des opposants allemands qui ont fui le nazisme dans les années 30, des hommes livrés par le gouvernement de Vichy en décembre 1942. Ils viennent de camps du sud de la France et ils se retrouvent internés tout le mois de janvier 1943 dans cette casemate 17. Ils côtoient alors des détenus français qui vont eux aussi être déportés. Et là, on n'est plus sur des graffitis qui servent seulement à marquer des noms. Il s'agit de graffitis d'entraide, de solidarité, voire de résistance, parce que ces détenus allemands apprennent aux Français ce que va être leur parcours. Ils leur donnent des cours d'allemand pour leur donner un espoir de survie plus grand dans le système concentrationnaire.

Une intervention urgente était nécessaire pour préserver tous ces graffitis ?

Il était grand temps en effet de restaurer ces graffitis dans la casemate 17. Lorsque je les ai découverts en 2003, ils étaient un tout petit peu plus nombreux. Certains ont déjà disparu. Nous avons mené avec le département de la Seine-Saint-Denis une grande opération de conservation photographique en 2011. Mais il faut toujours rappeler que ces graffitis sont installés dans ces anciens abris militaires, dans ces casemates, qui sont par définition très humides. Ces graffitis sont donc amenés à disparaître si on n'en prend pas garde. Une restauration a été initiée par le ministère des armées depuis quelques mois. Cette opération est en cours et elle va permettre, nous l'espérons, de garantir une forme de pérennité à ces graffitis pour que, dans le futur mémorial national des femmes en résistance et en déportation, les visiteurs puissent les découvrir.

L'idée est de préserver et de préserver sur le long terme, de recréer une sorte d'ambiance thermique à cette casemate qui garantira la sauvegarde de ces graffitis. C'est notre premier objectif évidemment de conserver et également de transmettre. Nous pouvons et nous devons faire les deux aujourd'hui. Nous allons transmettre cette histoire des hommes et des femmes passés par ce fort de Romainville et plus largement de l'ensemble des femmes en résistance et en déportation, dans ce futur mémorial national qui sera installé au fort de Romainville à partir, je l'espère, de 2028.

Dans la casemate 17 en cours de restauration, le 25 mai 2023, les murs et graffitis sont protégés par des panneaux en PVC. © Radio France - Benoît Grossin

C'est tout l'enjeu de ce mémorial : transmettre, éduquer, ne pas oublier ?

Exactement. Nous avons besoin de ces lieux aujourd'hui. Nous vivons depuis quelques années un important tournant, un changement générationnel. Les derniers résistants sont partis. Ils nous ont laissé beaucoup de traces. À nous de les mettre en synergie et de proposer une transmission à la fois scientifique, pédagogique, culturelle et de conservation également. Et ce futur mémorial a ce rôle de se tourner évidemment vers la communauté scolaire, vers les enseignants, vers l'ensemble des associations et le plus grand public pour rappeler cette histoire de la Résistance et de la déportation. Cette histoire est au cœur de notre socle citoyen. C'est une mémoire qu'il faut faire vivre et enseigner. Nous allons pouvoir la raconter grâce à ces traces aussi intimes et sensibles que ces graffitis de la casemate 17. Nous allons pouvoir la raconter au sein même du fort de Romainville, de ces cinq hectares intra-muros où cette histoire s'est déroulée.