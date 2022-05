France Culture au 75e Festival de Cannes

Des émissions en direct avec Guillaume Erner (Les Matins), Olivia Gesbert (La Grande Table), Lucile Commeaux (La Grande Table Critique), Antoine Guillot (Plan Large et dans le journal de 8h avec une chronique cinéma quotidienne).

Une programmation spéciale Cinéma sur l’antenne et sur le web avec de grands entretiens, des documentaires, de la fiction, des interviews et des critiques ...

Samedi 21 mai à 15h sur la Plage du Gray d’Albion, France Culture décernera ses trois prix Cinéma :

Le Prix France Culture Cinéma Consécration : ce prix est décerné à une personnalité du cinéma pour la qualité de son œuvre et la force de son engagement.

ce prix est décerné à une personnalité du cinéma pour la qualité de son œuvre et la force de son engagement. Le Prix France Culture Cinéma des étudiants : ce prix récompense grâce à un jury d’étudiants (plus de 700 cette année) un réalisateur dont un des films a été soutenu France Culture.

ce prix récompense grâce à un jury d’étudiants (plus de 700 cette année) un réalisateur dont un des films a été soutenu France Culture. Le Coup de cœur des jeunes ACID-France Culture : ce prix récompense un film soutenu par les deux institutions cette année et soumis au même jury étudiant.

// EN DIRECT DU PALAIS DES FESTIVALS

Vendredi 20 mai

7h – 9h Les Matins de France Culture / Guillaume Erner

Samedi 21 mai

14h – 15h Plan Large / Antoine Guillot

Du lundi 23 au jeudi 26 mai

12h – 13h30 La Grande Table / Olivia Gesbert

Vendredi 27 mai

12h – 13h30 La Grande Table Critique / Lucile Commeaux

Samedi 28 mai

14h – 15h Plan Large / Antoine Guillot

Du mardi 17 au samedi 28 mai, à 8h13

Chroniques cinéma quotidiennes / Antoine Guillot

// À L’ANTENNE DU 15 AU 28 MAI

Du lundi 16 au jeudi 20 mai

9h05-10h Le Cours de l’histoire / Xavier Mauduit

L’histoire au Cinéma

Lundi 16 mai / Ben-Hur, l’Antiquité spectacle

Mardi 17 mai / Le Nom de la rose, quand le cinéma crève l’écran

Mercredi 18 mai / La Grande Vadrouille, la comédie fait de la Résistance

Jeudi 19 mai / Pocahontas, quand Disney redessine l’histoire

10h-11h Les Chemins de la philosophie / Adèle Van Reeth

Rediffusion

Philosopher avec François Truffaut

Lundi 16 mai / Cycle Antoine Doinel, la naissance d’un cinéaste

Mardi 17 mai / La Nuit américaine : “Les films sont comme des trains dans la nuit”

Mercredi 18 mai / L’Homme qui aimait les femmes

Jeudi 19 mai / Jules, Jim, François et Christophe Honoré

Mercredi 18 mai

22h15-23h Par les temps qui courent / Marie Richeux

Serge Bozon, cinéaste. Pour son film Don Juan, présenté dans la sélection Cannes Première au Festival de Cannes.

Samedi 21 mai

6h-7h Affinités culturelles / Tewfik Hakem

Les fantômes du permanent où comment vivre avec nos morts

Avec Charlotte Le Bon, pour son premier long-métrage Falcon Lake, présenté à la Quinzaine des réalisateurs, Claire Vassé, écrivaine, pour la sortie de son dernier livre A partir de toi (ed. La Mer salée) et Jean-Louis Tripp, dessinateur, pour la sortie de son roman graphique Le Petit Frère (ed. Casterman).

Nuit du samedi 21 mai au dimanche 22 mai 2022

00h-07h Les Nuits de France Culture

Claude-Jean Philippe, passeur de cinéma par Albane Penaranda

Dimanche 22 mai

16h-16h30 L’ Esprit des lieux / Tewfik Hakem

Le Louxor, un siècle de cinéma à Paris-Barbès

Avec Emmanuel Papillon, directeur du Louxor, Philippe Pumain, architecte, Charles Tesson, critique et historien du cinéma, et Jean-Marcel Humbert, égyptologue et président de l'association Les Amis du Louxor.

Du lundi 23 au vendredi 27 mai

20h-20h30 A Voix nue / Coordination Sandrine Treiner

Rupert Everett, un homme qui s’affiche Par Philippe Bresson. Réalisation Jean-Philippe Navarre.

Nuit du samedi 28 mai au dimanche 29 mai 2022

00h-07h Les Nuits de France Culture

Le cinéma sur grand écran par Albane Penaranda

Du dimanche 15 au samedi 28 mai

00h-05h Les Nuits de France Culture

Programmation Cinéma : Michel Bouquet, Youssef Chahine, Jean Renoir, Jean-Pierre Beauviala, Jean Poiret, Georges Sadoul, Sacha Guitry, Humbert Balsan, René Allio, Antoine Duhamel, Patricio Guzman, Danielle Darrieux, Jean-Luc Godard, Delphine Seyrig, Raimu, Jean Rouch…

// SUR LE WEB : CONTENUS VIDÉOS CULTURE PRIME

Culture Prime , le label culturel de l’audiovisuel public (Radio France, FranceTV, France Média Monde, TV5 Monde, Arte, l’INA) proposera notamment :