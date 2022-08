France Culture : découvrez la grille de rentrée 2022

Convaincus que la culture et la connaissance sont l’affaire de tous, de tous les âges, de toutes les origines, de tous les milieux sociaux, nous sommes parvenus à France Culture à pousser chaque saison les frontières tant des sujets traités que des formats de l’antenne, du podcast, de la vidéo.

L’ambition de l’année qui vient sera d’être plus créatif encore pour développer davantage notre audience et conquérir de nouveaux publics. Scruter l’extrême contemporain avec la distance des idées et des connaissances. En détecter les révolutions et les permanences. Être dans le temps sans tomber dans les pièges de notre temps. Tels sont les enjeux qui se posent à nous chaque jour. Grâce à de nouvelles émissions à l’antenne ou originellement proposées en numérique, s’appuyant sur l'équipe de journalistes et producteurs de France Culture encore renforcée par l’arrivée de plusieurs nouvelles voix importantes, nous voulons aller plus loin encore sur un chemin toujours compliqué par l’incertitude des temps présents, la multiplication des situations de crise, la complexité économique et technologique du monde moderne. Des idées aux actes, des connaissances aux innovations, du patrimoine à la modernité, du collectif au singulier : rendre compte dans la diversité et le pluralisme des réalités qui nous entourent.

Nouveaux rendez-vous, nouvelles voix

Nos priorités en cette nouvelle saison se déclinent dans plusieurs dimensions :

une nouvelle émission quotidienne de philosophie ( Avec philosophie , avec Géraldine Muhlmann)

un renouvellement du traitement de la politique au quotidien dans Les Matins ( Le Billet politique de Jean Leymarie) et dans un format d’émission du week-end ( Sens politique , Arnaud Bousquet)

...et un traitement plus aiguisé des nouveaux enjeux de la planète, du climat, de l’économie grâce à de nouvelles collections de podcasts et à nos documentaires, une place toujours essentielle consacrée à l’émotion par de nouvelles créations de fiction : en podcast, sur scène comme à l’antenne.

À nos fondamentaux, nous ajoutons une nouvelle proposition. Nous créons, autour du livre et de la lecture, une émission quotidienne qui est aussi u n grand projet collectif, interactif, pour tous les lecteurs et dans tous les genres, à l’antenne et sur les réseaux sociaux . Bienvenue au Club : cela sonne comme un projet pour la chaîne et pour tous ses auditeurs et auditrices.

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

