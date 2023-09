France Culture partenaire du numéro spécial du journal Tintin

À l’occasion du 77e anniversaire du journal Tintinet de la sortie d’un numéro exceptionnel,France Culture met le célèbre reporter à l’honneur avec une programmation spéciale et une collection originale de fictions.

> Tintin à l'antenne et en podcast :

LES MATINS - Guillaume Erner

Émission spéciale ce vendredi 8 septembre de 6h30 à 9h

Avec notamment, l’écrivain et biographe d’Hergé Pierre Assouline et les bédéastes Johan Le Moor et Clara Lodewick.

Et les chroniques :

- Avec sciences d’Alexandra Delbot : les calculs scientifiques d’Objectif Lune, avec l’astrophysicien Roland Le Houcq

- Les Enjeux internationaux de Guillaume Erner : une géopolitique de Tintin, avec le géographe et professeur à l’université de Pau Jean-Yves Puyo

- La Question du jour de Marguerite Catton : Tintin ou la reconquête catholique de la jeunesse des années 50, avec le professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon 3 Philippe Deslile

Six saisons du podcast “Les Aventures de Tintin”

Le Lotus Bleu, Les 7 Boules de cristal, Les Cigares du Pharaon, Le Temple du soleil, Les Bijoux de la Castafiore, Le Secret de La Licorne.

Retrouvez l'intrépide Tintin et ses aventures dans une collection coproduite par France Culture, Tintinimaginatio et la Comédie-Française ; avec l’Orchestre National de France.

Disponible gratuitement sur le site de France Culture et l’appli Radio France.

> Numéro spécial du journal Tintin

Sortie : vendredi 8 septembre – Éditions Le Lombard et Éditions Moulinsart

80 autrices et auteurs fêtent les 77 ans du journal Tintin et se joignent à la fête pour y interpréter, ou même parfois y ressusciter les héroïnes et héros de leur enfance.

On a longtemps cru la chose impossible, mais cela va bel et bien arriver : les Éditions du Lombard publient le journal Tintin ! Serions-nous, par le truchement de quelque faille temporelle, repartis en 1946 ? Aucunement. Car il s’agit en réalité d’une coédition avec les Éditions Moulinsart.

Si vous aviez rêvé de lire Bernard Prince par Philippe Xavier et Matz, ou Modeste et Pompon par Nob, ce sera dans les pages de ce collectif et nulle part ailleurs ! Certains, comme Trondheim ou Juncker, ont choisi la carte de l’humour. D’autres encore, à l’instar de Zidrou, Falzar, Dellac et Hamo, ont préféré se concentrer sur l’émotion liée à leurs souvenirs. Enfin, des piliers du journal comme Deribou Cosey y revisiteront leur propre œuvre avec recul et émotion. Le mot « historique » est souvent galvaudé mais, là, vraiment, il serait dommage de manquer ce moment unique ! On vous aura prévenus…

En plus des pages de bande dessinée, quatre journalistes et spécialistes enrichissent ce contenu avec des articles, dans la grande tradition du journal Tintin. Chacun éclaire de son érudition un pan de l’histoire du journal : Jérôme Dupuis traite du patrimoine historique, Julien Bisson de la BD de genre, et Anne-Claire Norotdes autrices et héroïnes du journal. Enfin, Daniel Couvreur nous démontre à quel point Hergé est toujours un influenceur qui n’a rien à envier aux Squeezie et autres Léna Situations.

Un propos surprenant de prime abord… Mais pour se convaincre de sa véracité, il suffit de jeter un œil au sommaire de ce magazine événement : 77 ans après la parution du premier numéro, toutes les générations ont quelque chose du journal Tintin !