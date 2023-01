France Culture s’installe sur Twitch !

Après le lancement de la chaîne Twitch France Culture en octobre dernier à l’occasion du festival Et maintenant ?, François Saltiel endosse à nouveau le rôle de streamer.

Chaque vendredi soir, à partir du 20 janvier, le producteur de l’émission Le Meillleur des mondes - en direct sur l’antenne de 21h à 22h - augmente son émission d’un espace d’interactivité avec les auditeurs. Connecté de 20h30 à 23h depuis son studio de la Maison de la Radio et de la Musique, François Saltiel embarquera ses invités pour s’interroger, en live avec les viewers, sur les problématiques du futur.

“Numérique et société” : France Culture donne toute la place à cette thématique forte en renforçant son traitement à l’antenne (en multidiffusion le samedi de 17h à 18h) et en écoute numérique (en podcast et sur Twitch).

François Saltiel anime avec enthousiasme et pédagogie cette tranche hebdomadaire depuis la rentrée 2021. Ce spécialiste des médias et du numérique, passé par l’émission 28 minutes sur ARTE, a publié en 2020 La Société du sans contact, selfie d’un monde en chute (Flammarion).