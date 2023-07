France Culture signe une saison record avec une très belle vague !

Les auditeurs de France Culture n’ont jamais été aussi nombreux cette saison :

• 1 686 000 auditeurs écoutent quotidiennement l’antenne de France Culture

• Une Part d’audience (PDA) record à 2,7 %

• Record égalé pour l’Audience Cumulée (AC) à 3,0 %

• Deux émissions réalisent leur meilleure saison en AC : Entendez-vous l’éco ? de Tiphaine de Rocquigny (+ 5 % en un an) et Affaires culturelles d’Arnaud Laporte (+ 9 %)

• 3ème radio la plus écoutée en différée (EAR > Global Radio Janv.-Mars 2023)

• 30,8 millions d’écoutes à la demande par mois (Médiamétrie eStat Podcast)

• Près de 2 millions d’écoutes à la demande pour la nouvelle collection de podcasts “Votre Cerveau” , qui a remporté le prix OR Stratégies dans la catégorie “Meilleur podcast natif”

Une vague avril-juin 2023 au plus haut :

• 1 644 000 auditeurs quotidiens (+ 15 000 en un an)

• 3,0 % d’Audience Cumulée (+ 0,1 pt en un an)

• 2,4 % de Part D’Audience

• 92 minutes de Durée d’Ecoute par Auditeur

France Culture continue de toucher un public toujours plus large, notamment auprès des 13 - 34 ans (+ 18 % d’AC en un an) et des CSP - (+ 16 % d’AC).

L’audience des Matins de France Culture frôle son niveau record, avec 720 000 auditeurs quotidiens. C’est la 3e meilleure vague toutes vagues confondues pour Guillaume Erner et son équipe.