François Hadji-Lazaro, pilier de l'underground et de la scène alternative

Chanteur compositeur, multi-instrumentiste de génie, François Hadji-Lazaro a marqué l’histoire du rock français avec ses groupes Pigalle et les Garçon bouchers. Mais il a aussi été l’un des piliers de la scène musicale alternative, avec son label Boucherie Productions. Comme il le racontait à la télévision en 1992, "quand on a décidé de créer un label indépendant et de travailler en dehors du système du show business traditionnel, c'est un combat quotidien".

En un peu plus de 15 ans, François Hadji-Lazaro a lancé des groupes indépendants comme la Mano Negra, en défendant une vision à rebours des stratégies mercantiles des grandes maisons de disques. En 1990, le trublion expliquait qu'il suffisait parfois de 15 jours pour qu'une maison de disques décide "d'envoyer un album au pilon" si celui-ci ne suscitait pas l'intérêt immédiat des radios.

Avec Boucherie Productions, François Hadji-Lazaro a fait vivre des genres musicaux originaux, hybrides, parfois inclassables, ce qui impliquait une part de risque commercial, avec des groupes évoquant dans leurs chansons des thèmes éloignés de ce qu'il qualifiait de "bêtises habituelles".

Si le label a fermé au début des années 2000, François Hadji-Lazaro aura ouvert la voie pour d’autres labels français indépendants, nés dans son sillage, comme "Born Bad records" ou "Teenage Menopause records" par exemple.