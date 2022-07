François, l’évêque des favelas d’Argentine monté sur le trône de Saint-Pierre

François n’est pas d’ici, il est plutôt d’ailleurs. Et dans l’Église catholique, c’est une révolution.

Pourquoi est-ce important ? Parce que François n’a tout simplement pas le même référentiel que ses prédécesseurs. Il ne raisonne pas sur un axe est-ouest. Il vient du sud et il est le pape de la mondialisation, du multilatéralisme. Il est l’évêque des favelas d’Argentine qui est monté sur le trône de Saint-Pierre. Un homme du Sud qui devient un leader du Nord… et qui sait parler au monde entier.

Publicité

Le nom Bergoglio est italien. François est petit-fils d'immigrés italiens. Mais c'est bien l’Argentine qui l’a façonné : il y a vécu ses 76 premières années, toute sa vie en quelque sorte. Ordonné prêtre chez les jésuites – encore une première pour un pape –, il part très vite en mission. En 1973, il devient provincial de l’ordre en Argentine. Un pays qui, trois ans plus tard, sombre dans la dictature : guérilla, corruption, disparus et fusillés par dizaines de milliers…

Jorge Mario Bergoglio est né à Buenos Aires le 17 décembre 1936 dans une famille d'immigrés piémontais. Ici, alors évêque, dans une Villa (bidonville), en 1998. © AFP - Parroquia Virgen de Caacupe

Le pape de la réforme

Certains affirment que Bergoglio n’a pas fait assez pour sauver des jésuites séquestrés ; d’autres estiment qu’il aura agi dans l’ombre pour sauver le plus de monde possible.

L’Argentine l’a façonné car il y a vécu une succession de crises économiques et sociales. C’est sans doute ce qui l’a rapproché des gens. À Buenos Aires, où coexistent incommensurable richesse et extrême pauvreté, il va à la rencontre des plus démunis, il visite les quartiers les plus misérables. Non pas pour apporter Jésus mais pour le rencontrer dans les plus pauvres. Déjà à l’époque, il veut faire sortir l’Église de ses murs.

En plein scandales financiers et alors que les abus sexuels de prêtres ne cessent de faire la une, Benoit XVI, fatigué, lâche la barre. François la reprend, avec une mission : "Réformer l’Église", selon ses propres termes, en suivant "dans la charité (…) un chemin de fraternité, d’amour, de confiance entre nous".

L’évêque des pauvres

Lorsqu’il apparaît à la Loggia de Saint-Pierre, le 13 mars 2013, François est presque timide mais souriant. Humblement, il dit "Bonsoir", mais surtout interpelle la foule et lui demande de prier pour lui... C'est la première fois, mais cela, François, le demandera à chaque fois !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le même jour, Bergoglio choisit son nom : François – encore une première, et tout un programme. François pour Saint-François d’Assise, le pauvre parmi les pauvres, le protecteur de la création de la nature, le premier, aussi, il y a huit-cents ans, à nouer des liens avec l’Islam. Dialogue interreligieux, écologie, pauvreté, ce sera le triptyque du pontificat du pape François.

Le pape dans l'hôpital Saint-François d'Assise de Rio, au Brésil, en juillet 2013. © AFP - LUCA ZENNARO

Avec la collaboration de Chadi Romanos et d'Éric Chaverou