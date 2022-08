François : le pape des voyages impossibles

Publicité

François, un pape de combats 7/7. François est un homme de rencontres. Il se sent bien lorsqu’il est au contact de l’autre. Son pontificat c’est la mission "aller vers", et surtout vers celui qui est à la marge, que l’on n’écoute pas. Alors le pape voyage et prend des risques.

"L’Irak est LE voyage de son pontificat" confie le ministre des Affaires étrangères. Nous sommes en mars 2021, en pleine pandémie, dans un pays où les structures sanitaires n’ont pas tout à fait les mêmes standards qu’en Europe, dans un pays où le groupe État islamique et ses terroristes sont encore actifs. Mais non, ce ne sont pas des arguments valables pour le pape. Il veut y aller, c’est le moment selon lui. Alors il y va, et charge, pour ses services, sa sécurité, sa diplomatie, de tout organiser. Publicité Bagdad, Nadjaf, Ur, Erbil, Mossoul, Qaraqosh, du nord au sud, d’est en ouest, en quatre jours, François est allé partout. Jamais un pape n’était venu sur la terre d’Abraham, le père des trois religions monothéistes. François est venu réconforter les chrétiens persécutés – il les a même appelés à revenir – et il est venu dialoguer avec les musulmans. Mais quels fruits peuvent donc porter ces voyages qualifiés d’historiques ? En Irak, où les chrétiens ne sont pourtant pas nombreux, désormais, le 25 décembre est un jour férié. Le jour de la rencontre entre François et Ali al-Sistani, le leader chiite, est lui aussi férié depuis… Le dialogue avec tous Et ce voyage historique en a permis d’autres : Emmanuel Macron a confié à un évêque français qu’il a pu se rendre en Irak parce que le pape l’avait devancé ! Autre fruit, mais en devenir : si les deux plus grandes figures de l’Islam irakien, le chiite Ali al-Sistani et le sunnite Ahmed el-Tayeb, se rencontrent, c’est parce que le pape aura montré la voie. Le dialogue interreligieux est une constante chez François. Il veut que les religions se parlent pour que les hommes se parlent ! En février 2016, pour la première fois dans l’histoire, il rencontre – à Cuba, certes – le patriarche orthodoxe de toutes les Russie, Kirill. En pleine guerre en Ukraine, les rapports sont compliqués, mais François veut aussi aller en Russie pour rapprocher les chrétiens, pour qu’ils se parlent, pour qu’ils se comprennent. Rencontre historique du pape François et du patriarche orthodoxe Kirill à La Havane, le 12 février 2016. © Getty - Maurix / Gamma-Rapho Mais le rêve de François, c’est de se rendre en Chine. Le pape veut se créer des liens avec Pékin car il y a là-bas une église divisée. Celle, clandestine, qui dépend de Rome, et l'église patriotique, sous l’emprise du régime. Un premier pas a été fait en 2018 avec la signature d’un accord sur la nomination des évêques, qui, désormais, sont reconnus par Rome et par Pékin ; Le fruit de la volonté d'ouverture du pape, qui confie cependant avoir pu être trompé. En Chine, nombre de chrétiens sont encore très surveillés et réprimés ! Une nouvelle Église L'espoir du Vatican était de rétablir des relations diplomatiques rapidement. Ce n’est pas le cas. Pour mémoire, en Chine, le dernier nonce apostolique (l’ambassadeur du Vatican) a été expulsé par Mao en 1951. Le pape dessine aussi un monde nouveau pour son Église quand il crée des cardinaux. Il va les chercher aux quatre coins du monde, car l’Église aujourd’hui est faite de minorités. Souvent, ces nominations sont inédites : premier cardinal au Timor-Oriental, à Singapour, en Mongolie, en Haïti, au Rwanda, au Maroc, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les Îles Tonga ou encore en Birmanie. Le pape redessine le collège des cardinaux, dont il a nommé près des deux tiers des membres. Il compte désormais beaucoup moins d’européens et beaucoup plus d'hommes de terrain, au milieu des pauvres, en Asie, en Afrique. Et ce sont ces cardinaux qui éliront le prochain pape. Mais l’un d’eux confiait que les cardinaux ne se connaissaient pas car ils ne se voient pas. Le pape ouvre son Église, il faut maintenant qu’elle se parle ! Découvrez notre dossier avec l'ensemble des vidéos de notre série "François, un pape de combats" Avec le concours de Chadi Romanos et d'Éric Chaverou Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



