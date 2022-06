Gaston Lagaffe, un génie incompris

Quand on lui demandait quel était son personnage préféré, André Franquin répondait : "Incontestablement Gaston Lagaffe, pour lequel j’ai beaucoup de tendresse." C'est cet attachement particulier de Franquin à son anti-héros qui est au cœur d'une polémique aujourd'hui entre les éditions Dupuis qui veulent éditer un nouvel album de Gaston, sous une autre plume, et la famille du dessinateur qui s'y oppose. Revenons sur l'histoire de ce personnage qui a fait rire des millions de lecteurs à travers le monde.

Franquin cherchait une respiration

En 1957, Franquin a l’idée d’un anti-héros perturbateur et gaffeur et soumet l’idée au rédacteur en chef de Spirou. Yvan Delporte adore l’idée et lui suggère même de l’appeler "Gaston" d’après un de ses amis qui ressemble au nouveau personnage.

Delporte laisse carte blanche à Franquin, déjà admiré et reconnu pour son travail : Spirou, Marsupilami, Modeste et Pompon… Et c’est justement cette liberté de dessin et de ton que recherchait Franquin, lassé de dessiner un Spirou inventé par un autre.

Una apparition de Gaston Lagaffe dans les pages de "Spirou" - André Franquin, © Dupuis, 2022

André Franquin : "Je crois que j’ai créé Gaston pour me détendre. C’est un personnage mou, paresseux, endormi, fatigué de nature. Enfin, surtout quand on le met devant un travail qui ne lui plaît pas."

L'arrivée de Gaston est mise en scène dans les pages de Spirou , il fait des gaffes, des fausses pubs et empêche même les lecteurs de lire avec sa tête ronde.

Gaston, un beatnik écolo

Après une première apparition en nœud papillon, le personnage se transforme sous l’influence du mouvement beatnik, populaire au milieu des années 1950. Physiquement déjà, on retrouve chez cet employé l’absence de cravate, les cheveux en bataille, le blue jean et son fameux col roulé.

Gaston est aussi un écolo, protecteur des animaux qui sauve la dinde de Noël, le homard d’un restaurant et quelques chatons à l’occasion.

Et comme chez les beatniks, Gaston remet en cause le travail, l’ordre établi et surtout les policiers, bien loin de l’image des héros justiciers de son époque.

Gaston Lagaffe est plus ingénieux qu'on ne le pense... - Franquin / Dupuis 2022

Franquin : "Gaston a été lancé en effet à l’époque des beaux héros de bande dessinée et lui n’avait aucune de leurs qualités. On ne savait qu’en faire. On a lancé ce personnage sans même savoir qu’il serait dans une bande dessinée. Et c’est toujours un anti-héros."

Rapidement plébiscité par les lecteurs, Gaston prend de plus en plus de place dans Spirou, jusqu’à avoir ses propres albums.

Enfin un adulte qui s'amuse

En 1968, Franquin délègue le dessin de ses autres personnages pour se consacrer pleinement à "son fils spirituel”. Il multiplie les inventions de Gaston, et se crée des dossiers documentaires et graphiques pour les rendre le plus réaliste possible.

Franquin : "A la place de son travail de bureau, Gaston accomplit un travail gigantesque de bricolage. Finalement, c’est un grand travailleur ! Mais il ne fait pas le travail qu’on attend de lui."

Travailleur malgré lui, Gaston passe son temps à imaginer, créer et inventer toute sorte de machines, pour ne plus travailler, pour faire de la musique, pour tondre sans couper les pâquerettes, pour cuisiner…

Franquin : "Il a gardé cette espèce d'innocence qui est l'une des premières virginités que nous perdons quand, douloureusement, on s’aperçoit qu’on n’est pas sur terre pour jouer."

Qui n'a pas révé de faire de la balançoire au bureau comme Gaston ? - Franquin / Dupuis 2022

Gaston c’est le double de Franquin : à la fois génie incompris, éternel enfant et gaffeur invétéré. En fait, ce que fait Gaston contrairement à beaucoup de personnages de BD, c’est qu’il s’amuse et c'est peut-être de là que vient son succès.

Franquin : "J'ai vécu dans une famille où on ne riait pas beaucoup d'où ce prodigieux besoin de rire que j'ai ressenti toute ma vie".