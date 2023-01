'Geev' : faciliter le don pour donner une seconde vie aux objets

C’est sur les réseaux sociaux qu’a débuté l’aventure. En 2015, la récup’ est à la mode. Surpris de voir autant d’objets sur les trottoirs de la capitale voués à finir en déchèterie alors que nombre d’entre eux sont encore utilisables, Florian Blanc et Hakim Baka lancent des groupes sur Facebook pour récupérer facilement meubles et objets gratuitement. Quand on sait que 320 tonnes sont collectées par le service des encombrants chaque jour au pied des immeubles parisiens, on imagine vite en effet la quantité d’objets que les français accumulent chez eux.

Motivés pour s’investir dans un projet à impact, les deux jeunes entrepreneurs lancent deux ans plus tard une application dédiée aux dons.

"En observant les habitudes des gens on a constaté que donner n’est pas si simple. On commence par proposer à ses proches, à ses voisins et puis si cela ne trouve pas preneur très vite on abandonne" raconte Florian Blanc, l’un des deux cofondateurs de Geev.

4 millions d'utilisateurs inscrits sur la plateforme Geev ont mis en ligne plus de 8 millions de dons d'objets en 2022 - Geev

Digitaliser le service a permis de passer à l’échelle car plus il y a de monde sur la plateforme plus elle est efficace. L’application permet également de géolocaliser les annonces. Car rien n’est envoyé par la poste afin de limiter les transports et favoriser les échanges de proximité.

"Notre mission est de favoriser le réemploi. Pour éviter le gaspillage et éviter la surconsommation."

Si les activités de réemploi et de réutilisation contribuent à l’allongement de la durée de vie des produits et s’inscrivent dans une logique d’économie circulaire, elles permettent aussi de répondre aux enjeux actuels de sobriété : elles participent à la réduction de déchets et à la limitation de la consommation des ressources.

Donner créer du lien

Sur Geev, le principe est assez simple. À son inscription, chaque nouvel utilisateur reçoit 3 "bananes". Il ne s’agit pas d’une monnaie locale ou virtuelle mais d’un crédit de contact pour créer de l’équité dans l’accès aux dons.

Pour répondre à une annonce si vous ne disposez pas de "banane", il faut attendre 48 heures après la publication de l’annonce.

Chaque don réalisé par un utilisateur lui permet de récupérer 2 "bananes". Un cercle vertueux qui doit encourager le don.

"Notre objectif est de devenir un reflexe dans le quotidien des Français : je ne me sers plus de cet objet, je le donne a quelqu’un qui en a besoin tout en faisant un geste pour la planète."

Simple et vertueux, l’application Geev rencontre un beau succès. Sa communauté de Geevers grandit chaque année, en 2022, près de 8 millions d'annonces y ont été créées quand 80% trouvent preneurs. Un taux de réussite bien plus élevé que les sites marchands de seconde main.

Depuis le confinement, beaucoup de gens ont changé leurs habitudes et maintenant en période d’inflation et de baisse de pouvoir d’achat, Geev attire de plus en plus de jeunes.

Joy, jeune utilisatrice de l'application pour qui aller sur Geev avant d'acheter du neuf est devenu un reflexe © Radio France - Annabelle Grelier

À l’image de Joy, que nous avons rencontrée dans les locaux bordelais de Geev. Utilisatrice de l’application depuis plusieurs années, cette jeune fille à la recherche d’un emploi dans le développement durable avoue qu’avant d’acheter un objet neuf elle jette toujours un œil sur Geev. Récemment elle vient d’adopter un chat nous raconte-t-elle et elle a pu trouver de la litière, des croquettes et un sac de transport gratuitement sur l’application. "Je ne suis pas dans le besoin mais j’essaie d’être plus responsable dans mes pratiques. Il y a trop gâchis dans notre société de consommation" déplore-t-elle.

Des meubles, des vêtements, des jouets, des articles de sport, de jardinage, de la puériculture, la jeune pousse vient également d’ouvrir sa plateforme depuis quelques mois aux dons alimentaires et de produits frais. Depuis le lancement, les fondateurs de Geev estiment avoir sauvé de la poubelle environ 300 tonnes de nourriture.

Un modèle d’affaire tourné vers les professionnels

Pour rester gratuite, l’application diffuse aux utilisateurs des annonces publicitaires, elle propose également un abonnement annuel pour ceux qui veulent avoir accès aux offres sans avoir besoin de donner. La jeune pousse vient également d’étendre son activité aux professionnels. Les distributeurs peuvent désormais y faire cadeau de leurs invendus et répondre aux nouvelles exigences de la loi Agec (loi anti-gaspillage et économie circulaire en vigueur depuis le 1er janvier 2022), qui les oblige à reprendre gratuitement aux clients leur produit ancien lorsqu'ils en achètent un neuf. Ainsi Geev, leur permet de réduire leur facture logistique de reprise et d’économiser autant d’émissions carbone liées au transport.

Florian Blanc, l'un des cofondateurs de Geev avec une partie de l'équipe de 15 salariés dans leurs locaux de Bordeaux © Radio France - Annabelle Grelier

En facturant ses services aux grandes enseignes, l’entreprise bordelaise a de son côté trouvé un moyen de croissance et va pouvoir poursuivre les recrutements. Elle emploie aujourd’hui une quinzaine de salariés.

Sur le marché de la seconde main, Geev a su faire sa place parmi les plus connus, comme Label Emmaüs, sans pour autant représenter une concurrence aux associations caritatives estime t-elle. "Nous offrons une solution à nos utilisateurs qui veulent se débarrasser facilement et rapidement des objets qui ne leur servent plus sans qu’ils aient à se déplacer."

La plateforme est ouverte à tous les objets même cassés à condition qu’ils soient réparables comme l’électroménager, les voitures, les scooters et même les bateaux.

