"Genes’Ink" : remplacer les métaux rares dans l’industrie

Cobalt, nickel, manganèse, lithium sont indispensables à la fabrication des batteries, les terres rares comme le néodyme, le praséodyme et le dysprosium sont utilisés dans les disques durs ou les aimants permanents des éoliennes ; le cuivre, l'aluminium et le silicium, pour le développement des réseaux électriques et la construction de panneaux photovoltaïques quand le platine sert à la fabrication de l’hydrogène.

Des matériaux dont ont besoin de nombreux secteurs économiques tels que l’informatique, le numérique, l’automobile ou encore les énergies renouvelables sur lesquelles repose notre transition énergétique.

Alors même que nous voulons sortir des énergies fossiles : gaz, pétrole et charbon, nous voilà projetés dans une nouvelle dépendance, celle aux minerais et aux matériaux rares.

Des matériaux pour lesquels la demande globale devrait être multipliée par quatre d’ici à 2040, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE) .

Non seulement les réserves ne sont pas infinies mais leur extraction pose de nombreux problèmes écologiques. Il faut excaver des tonnes de roche, qui seront ensuite broyées en poudre et séparer les éléments avec des acides puissants puis les chauffer. Autant d’étapes extrêmement polluantes pour les rivières, pour les nappes phréatiques et pour l’air alors que la quantité de métaux rares par tonne excavée est infime.

La Chine est aujourd’hui devenue incontournable dans l’extraction et transformation des terres rares ; la République Démocratique du Congo pour le Cobalt ou encore la Bolivie et l’Australie pour le lithium ; pour le platine c’est l’Afrique du Sud qui en produit 70%. Pour le nickel, la moitié de la production se répartit entre l’Indonésie, les Philippines et la Russie.

Ressources stratégiques

L’Europe et les États-Unis, gros consommateurs de ces métaux précieux ont longtemps préféré exporter la pollution vers des pays moins regardant sur les normes sanitaires et sociales. Mais aujourd’hui ces ressources stratégiques sous couvert de pénurie sont devenues des armes géopolitiques qui menacent l’économie des pays occidentaux. Un phénomène encore plus accentué par la guerre en Ukraine car le pays joue un rôle de poids dans la fabrication des semi-conducteurs. En effet, il fournit le Néon, un composant phare du laser des graveurs de puces électroniques.

Tous les États songent aujourd’hui à relancer l’extraction minière sur leur territoire. Alors qu’ils avaient abandonné cette activité dans les années 80, les États-Unis viennent de rouvrir leur première mine de cobalt dans l’Idaho.

En France, le code minier vient cette année d’être réformé faisant suite à un rapport sénatorial qui demandait la réouverture de mines pour "répondre aux besoins économiques et aux difficultés géopolitiques actuels".

Le document souligne ainsi qu'il est nécessaire de mettre en place des "permis d'exploration et d'exploitation minières sur des standards durables", rappelant qu'on dénombre 15 grammes de terres rares dans un smartphone, 5 kg dans une batterie électrique ou encore 600 kg dans une éolienne en mer.

Reste que la population française et européenne demeure hostile au retour de l’extraction minière pour des raisons égologiques et sanitaires évidentes. Déjà deux projets miniers ont dû être abandonnés sous la pression de protestations populaires en Serbie et au sud du Portugal.

En France, le leader français Eramet dit avoir conçu des technologies très avancées pour extraire plus proprement. Mais pour le moment, c’est en Argentine qu’il construit une usine d’extraction. Le groupe minier tricolore a fait des recherches en Alsace et les tests sont concluants pour extraire du lithium dans une station de géothermie. Le projet prendra toutefois des années avant de voir le jour.

C’est Imerys, le spécialiste français de produits céramiques qui sera le premier à se lancer. Il vient d’annoncer en octobre dernier qu’il exploitera une mine de lithium dans l’Allier dès 2028. La mine à ciel ouvert de Beauvoir, située à une cinquantaine de kilomètres de Vichy, est déjà exploitée en surface pour le kaolin depuis la fin du XIXe siècle. Sur ce gisement, il veut creuser sous la couche d’argile blanche pour produire de l’hydroxyde de lithium. L’objectif a déjà été formulé par le groupe : 34 000 tonnes chaque année. Cela veut dire que dans 6 ans, la production pourrait équiper 700 000 voitures électriques par an. Le coût estimé de la mine avoisine le milliard d’euros.

L’Allemagne n’est pas en reste, Vulcan veut lui aussi extraire le lithium du Rhin d’ici 2027.

Tous se disent à la tête de projets exemplaires mais chacun sait que l’extraction minière ne peut être sans effet sur notre environnement.

L’augmentation du rythme d’exploitation des sites actuels et la démultiplication des nouveaux gisements présentent des risques écologiques car le lithium n’existe pas à l’état natif. Après son extraction, il lui faut subir différents traitements chimiques pour devenir une matière première industrielle. Cette méthode lente est énergivore ; elle requiert aussi beaucoup d’eau, pompée dans les nappes phréatiques avec des risques de rejets polluants.

Recyclage et innovation

S’il est sûr que notre dépendance aux minerais et métaux rares pèse sur notre économie. C’est pourtant vers le recyclage des équipements existants et l’innovation que la France devrait compter pour rendre l’industrie plus propre.

Diminuer la consommation de ces métaux est pour Corinne Versini, la fondatrice de Genes’Ink, l’impératif qu’elle s’est fixé lorsqu’elle a débuté ses recherches. C’était il y a déjà dix ans, bien avant la 5G. Aujourd’hui, elle fournit des matériaux conducteurs et semi-conducteurs sous forme d’encre qui servent au développement de cette technologie mais aussi à l’électronique et à tous les objets connectés.

"L’innovation consiste à rendre liquide les métaux sans avoir besoin de les chauffer" résume Corinne Versini. Avec son équipe d’une vingtaine de chercheurs, elle a mis au point une technique de fabrication de nanoparticules par croissance atomique. Une technologie pour laquelle l’entreprise possède aujourd’hui 130 brevets internationaux. Genes’Ink dispose d’une quarantaine de formulations à base d’oxyde de zinc, d’oxyde de tungstène, d’argent et de platine.

Ainsi, il est désormais possible de remplacer l’indium, un matériau rare et cher, par des nanofils d’argent pour des applications photovoltaïques et pour la technologie 'Oled' déjà utilisée dans l’éclairage des écrans, nous explique la scientifique.

Docteur en chimie organique passée par IBM et STMicroelectronics, cette cheffe d’entreprise cumule les expertises et connaît bien les besoins des industriels de l’électronique au point qu’elle est la seule européenne à s’être lancée dans ce qu’elle qualifie de "révolution des semi-conducteurs". Deux entreprises américaines et une autre taïwanaise rivalisent déjà avec la française sur ce nouveau marché de l’électronique imprimé.

"Nos nouveaux matériaux permettront non seulement de se passer de métaux rares mais surtout de miniaturiser les pistes conductrices pour amener l’électricité sur une électrode."

Et qui connaît les méthodes de fabrication de tous les composants disposés à l’intérieur de nos appareils, perçoit vite l’intérêt d’une telle découverte.

Car toutes les puces, mémoires ou autres processeurs doivent être non seulement reliés entre eux mais aussi souvent protégés des ondes magnétiques pour éviter les interférences.

"Il faut passer d’une méthode soustractive à une méthode additive" assure Corinne Versini citant l’exemple des couches de cuivre "que l’on tartine" pour ensuite enlever l’excédent dans des bains d’acide. Son procédé permet de se passer de toutes ces étapes pour appliquer juste ce qu’il faut de matière : 70 fois moins en moyenne et dans certains cas les économies peuvent atteindre des proportions bien plus élevées, jusqu’à un facteur 1 000.

Utiliser moins de matériaux, trouver ceux qui peuvent se substituer aux métaux rares et les produire sans chaleur ni produits toxiques : "Nous faisons de l’écologie industrielle" n’hésite pas à dire Corinne Versini, qui oriente parallèlement ses recherches sur le recyclage des composants.

Convoitée il y a quelques années par des investisseurs chinois, Genes’Ink, en participant à des programmes européens de recherche, a pu bénéficier de subventions pour financer son développement et rester française.

L’entreprise tricolore réussi l’exploit de vendre ses produits en Asie où se trouvent ses principaux clients : Japon, Corée et Taïwan, pays gros exportateurs de composants.

Capable de produire 15 tonnes de ses nouveaux matériaux par an, Genes’Ink aborde de nouveaux marchés liés à la digitalisation de l’industrie et la multiplication des applications. Les nanotechnologies qui permettent d’étendre sur n’importe quels matériaux des encres conductrices intéressent la microélectronique, l’automobile, l’aéronautique ou encore le médical offrant à Genes’ink, pionnière en la matière, des perspectives de développement prodigieuses.

