"Génocide vendéen", histoire d'un concept polémique

Un génocide a-t-il été perpétré en France durant la Révolution ? Entre 1793 et 1796, jusqu’à 200 000 Vendéens ont été massacrés par les troupes républicaines, avec une telle folie meurtrière, que certains parlent encore aujourd’hui de “génocide vendéen”. Sur I-Télé, Luc Ferry, ancien ministre de l'Education nationale, affirmait en 2015 que “la guerre de Vendée, ça n’a pas été beau, c’est le premier grand génocide dans l’histoire de l’Europe…” Pour l'historien de référence de la Révolution, Jean-Clément Martin, "il n’y a pas eu de génocide, car il n’y a pas eu de population ciblée, tout simplement."

Retour sur les événements. Mars 1793, la Révolution connaît de nombreux troubles. Après l’exécution de Louis XVI, la France est entourée par une coalition de monarchies européennes qui menacent d'envahir le territoire. Pour protéger les frontières, la jeune république vote la levée de 300 000 hommes. Dans certaines zones de l’ouest de la France, on vivait déjà mal le centralisme républicain et l’encadrement de la pratique religieuse… Cette conscription forcée, c’est la goutte d’eau, de nombreuses révoltes spontanées éclatent.

Publicité

Le 19 mars 1793, les troupes républicaines envoyées sur place pour ramener l'ordre, sont battues par une foule de paysans révoltés à la bataille de Pont-Charrault. À la Convention, c’est l’effroi. Le groupe des Montagnards profite de cette défaite pour blâmer les Girondins. Les Montagnards veulent aller plus loin dans la Révolution et dramatisent la situation en prononçant le mot “guerre”. Mais cette guerre a des contours bien flous…

“À partir du moment où on dit “guerre”, on va constituer la Vendée, on ne sait pas ce que c’est, ça désigne initialement le département, explique Jean-Clément Martin. Ca va être étendu sans qu’on sache pourquoi exactement à la Loire atlantique, au Maine-et-Loire au sud, au nord des Deux-Sèvres, sans qu’il n’y ait jamais de délimitation possible.” C’est l’escalade. Du côté républicain, les généraux Girondins, Montagnards et Sans-culottes sont dans une lutte de pouvoir entre eux, et la faction qui ramènera l’ordre en Vendée, gagnera le pouvoir à Paris.

Des factions rivales dans le camp républicain

Cette rivalité entraîne une surenchère de violence sur le terrain, conduite par des soldats mal préparés et indisciplinés. En face, les Vendéens demandent à des militaires nobles de prendre la tête de la révolte, parmi eux, le jeune général Charette. Pendant plusieurs mois, c’est une guerre civile sanglante, avec de grandes batailles dans les plaines et dans les bocages. La Convention charge le redouté général Turreau d’écraser la révolte, avec ses “colonnes infernales”, qui mènent une politique de la terre brûlée.

On massacre à l’arme blanche, on fusille, on viole, on incendie. À Nantes, des milliers de civils sont noyés dans la Loire. À Angers, un chirurgien sans-culotte procède même au tannage de peaux prélevées sur une trentaine de cadavres de Vendéens. Un acte cependant isolé, qui sera condamné par les autorités républicaines. Loin de décourager les généraux vendéens, cette répression terrible ne fait que renforcer leur détermination jusqu’à leur défaite finale Les derniers chefs, dont Charette, sont finalement arrêtés et exécutés en 1796, et la révolte s’éteint.

À réécouter : La Révolution française et la Vendée Répliques Écouter plus tard écouter 51 min

Selon les estimations, entre 100 000 et 200 000 Vendéens, dont beaucoup de civils, ont été massacrés durant cette période. En 1985, un jeune étudiant en histoire, Reynald Secher, publie une thèse affirmant que le massacre des Vendéens aurait été un génocide. Jean-Clément Martin résume :“L’idée d’introduire un génocide en France conduit par la Révolution c’est aussi dire qu’entre le génocide des Juifs et le génocide des Vendéens, c’est la même chose.”

Un défaut de la chaîne de commandement

Le terme génocide, forgé après la Seconde Guerre mondiale pour juger les crimes du nazisme, désigne tout “crime contre l'humanité tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux”. “Si je conteste absolument la notion de génocide, je maintiens qu’il y a bien eu des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ici et là, justifie Jean-Clément Martin. Il n’y a pas eu de génocide, car il n’y a pas eu de population ciblée, tout simplement. Il y a eu des Vendéens, qui se sont déclarés républicains, qui ont même été salués en août 1793 à la Convention. Et puis il y a surtout 20 000 ou 40 000 personnes, des Vendéens qui bénéficient de l’argent pour être installés dans d'autres zones que la zone insurgée. On les appelle 'les réfugiés de la Vendée'".

Pour l'historien, il n’y a pas eu de politique visant spécifiquement le peuple vendéen : “Ce que Barrère dit à plusieurs reprises, c’est que les troupes doivent exterminer 'les brigands de la Vendée'. On qualifie aussi de brigands d’autres populations en révolte contre la Révolution. Il y a des brigands à Cherbourg, des brigands Normands, etc." Il y a eu en revanche un défaut de la chaîne de commandement, avec des généraux en rivalité entre eux, incapables de canaliser la brutalité de leurs hommes, dont beaucoup n’étaient même pas des soldats de métier.

Pourtant ce débat d’historiens ne cesse d’être instrumentalisé politiquement. Depuis les années 2000, plusieurs lois ont été proposées par des députés de droite et d’extrême-droite, pour reconnaître ces massacres comme un génocide. Si tous ces députés ne sont pas des partisans de la monarchie, l’idée c’est aussi de diaboliser la Révolution française et ses acquis, avec un risque : relativiser la notion de génocide.

Reynald Secher, l’historien controversé à l’origine de cette idée, défend également l’idée d’un mémoricide, c’est-à-dire qu’on aurait volontairement gommé ces événements de notre histoire… "Il doit y avoir à peu près 30 000 livres et articles qui ont été produits sur la Vendée, énumère Jean-Clément Martin. Les historiens de la Vendée, on ne finit pas de les compter, qu’ils soient républicains et royalistes. S’il y avait mémoricide, ça se serait su…" Depuis 1989, le vicomte Philippe de Villiers met en scène le “martyr” des Vendéens, dans un spectacle vivant, au Puy du Fou. Le parc a attiré en 2022 2,3 millions de visiteurs.