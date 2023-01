Genre : l'histoire transatlantique d'un concept incendiaire

Parce que, même en France, on a, des années durant, dit gender plutôt que genre et qu’on a tardé à le traduire, le concept est réputé être un produit d’importation. Autant dire un cheval de Troie : ses pourfendeurs dénoncent facilement un mot des Etats-Unis, charriant avec lui la culture du particularisme, des revendications identitaires, et l’histoire d’autant de communautés assez antagonistes pour prendre à revers l’universalisme. Un mot qui divise et revendique ; pas de chez nous, en somme.

De fait, vous ne commettrez aucune erreur historique en ancrant le genre de l’autre côté de l’Atlantique. Techniquement, c’est là que le mot s’est d’abord propagé, au début des années 1980, même si sa vraie naissance est antérieure d’une bonne décennie. C’est aussi là-bas, d’abord, que cette perspective sur le monde social s’est structurée, musclée, et institutionnalisée à l’université avec le plus de vigueur, et de robustesse. Le genre y a cristallisé en tant qu’outil à même de mettre au jour des discriminations autant que de vieilles habitudes et des stéréotypes (lorsqu’on dit ou écrit “un sport très genré”, par exemple). C'est pour cela que le prisme du genre implique les hommes autant que les femmes, et qu'il ouvre le regard y compris sur des questions de masculinité, ou de distribution des rôles. Le genre (dont nous verrons dans un deuxième épisode de cette série qu’il n’est pas une théorie, comme le suggère à tort l’expression “théorie du genre” qu’aucun chercheur ou chercheuse en études de genre n’emploie) sert à dé-naturaliser, et en particulier à dé-biologiser les rôles sociaux, les atouts, les qualités et les défauts selon ce qu’en laisserait présager le sexe. Il permet de penser le réel comme étant une construction plutôt qu’un état de fait qui prévaudrait sous l'empire de la nature ou de la biologie, et c’est pour cela qu’on ne peut pas replier l’un sur l’autre les mots sexe et genre. Et que le genre, contrairement au sexe, ne s’emploie pas au pluriel, puisqu’il attrape d’abord une manière de voir, et même des lunettes. La métaphore ophtalmologique est même un motif récurrent de n'importe quel texte endossant la perspective du genre.

Lire l'anglais, connaître les Etats-Unis

En France, envisager les femmes d’abord, puis prendre en compte le prisme de ce qu’on nomme désormais “les rapports de genre”, a pris plus de temps que dans le monde anglo-saxon. L’historienne Michelle Perrot , qui publie ce 18 janvier Le Temps des féminismes , un nouveau livre rétrospectif issu d’entretiens avec le journaliste Eduardo Castillo, rappelle souvent le rôle décisif qu’auront joué dans les années 70 de jeunes chercheuses, spécialistes des mondes anglo-saxons ou de civilisation américaine (Françoise Basch par exemple), lorsqu’à l’université de Jussieu, elle et une poignée d’autres dont Arlette Farge, Françoise Bock ou Pauline Schmidt, avaient créé un groupe de travail puis un séminaire à destination des étudiantes et des étudiants. Meilleur titre jamais donné dans l'histoire des plaquettes pédagogiques à la fac, le séminaire s'intitulera “Les femmes ont-elles une histoire ?”. Changer de perspective pour revisiter quantité d’archives et d’événements qu’on n’avait guère envisagés qu’au masculin n’était pas seulement le fruit d'une volonté de bien faire - mais aussi de l’histoire de la circulation de travaux en anglais. Connaître l’état de la recherche aux Etats-Unis, c’était aussi se familiariser avec un nouveau regard. Avant de finir par le faire sien.

Rétrospectivement, Michelle Perrot se souvient s’être dit, par exemple avec la sociologue Margaret Maruani , une autre grande chercheuse précurseuse décédée à l’été 2022, qu’elles étaient mal à l’aise, “enfermées dans notre féminité”, écrit-elle a posteriori. Car à l’époque, qui est celle du grand combat du MLF qui pourtant féconde à sa manière l’université, bien des universitaires féministes revendiquaient d’abord leur différence. On appellera cela notamment le “différencialisme”. Or dire “nous, les femmes” n’est pas forcément synonyme d'une approche par le genre. Et c’est en cheminant depuis ce concept du genre qu’une chercheuse américaine, en particulier, rendra intelligibles et visibles bien des assignations et quantité d’automatismes. Cette chercheuse, aujourd’hui octogénaire comme Michelle Perrot qui en parle comme d’une "compagne de route", s’appelle Joan W. Scott . On la considère comme une pionnière notamment parce que c’est elle qui a poussé les portes de la discipline historique. Elle en a lesté la boîte à outils d'un nouveau concept : le genre. Elle en restée aussi sa grande ambassadrice ici, en France.

Car justement Joan W. Scott a une histoire en partie française. Et si elle a, avec d’autres, posé des jalons sans précédent dans la déconstruction des rapports entre les sexes, et la place du masculin et du féminin, c’est aussi parce qu’elle connaissait si bien la France. Ainsi Scott fera-t-elle de l’universel à la française un terrain de réflexion privilégié pour penser le genre. Par exemple à partir de cette idée de suffrage universel que les révolutionnaires, en réalité, n’avaient eu qu’une hâte, aux fondements de la République après 1789, puis à nouveau en 1848 notamment, de limiter au suffrage masculin (en excluant aussi les hommes domestiques). C’est cette asymétrie que Scott pointera et ces paradoxes qu’elle explicitera. Au point qu'en 2022, lorsque l’université Paris 8 lui rendra hommage en lui décernant le titre de docteur honoris causa (une cérémonie accessible en vidéo ici ), plusieurs chercheuses viendront dire qu’elles lui doivent cet enseignement du paradoxe, qui tient à la fois de l'apprentissage et d'une grille de lecture - comme par exemple la sociologue Caroline Ibos ou encore Ilana Eloit, qui a soutenu récemment une thèse sur Monique Wittig.

L'impensé paradoxal

Avec cet arsenal conceptuel du genre, Joan W. Scott allait se décaler vis-à-vis de l’histoire des femmes et même de l’histoire des féminismes. Alors même que dans l’histoire du suffragisme par exemple, des femmes avaient pu revendiquer le droit de vote… au nom de qualités intrinsèquement féminines. Ce que Scott, au contraire, cherchait à montrer, c’était un impensé paradoxal, et pour commencer une vraie cécité. L’universel n’était pas ce qu’on croyait.

Par son intermédiaire, c’est dans le giron de la discipline historique que le genre a d'abord sédimenté. Parce qu’elle-même était historienne, mais aussi parce que la discipline se transformait à se moment-là, en s'ouvrant à l'anthropologie notamment - alors que les résistances ont été plus tenaces en sociologie, par exemple. Toutefois, le genre n’a pas consolidé comme un bastion d'historiennes. Il a plus largement irrigué au-delà des frontières de cette discipline : les études de genre (auxquelles nous consacrerons le troisième volet de cette série) sont même un haut lieu d’interdisciplinarité, où dialoguent des démographes, des philosophes et des géographes notamment.

Malgré tout, c’est parce que les historiens et les historiennes (mais pour longtemps, d’abord les historiennes) se sont mis à lire Joan W. Scott, puis à la citer, que le genre s’est frayé un chemin en France.

Lorsque Georges Duby et Michelle Perrot publiaient en 1990 leur fameuse Histoire des femmes, avec de nombreuses co-directrices pour chaque siècle de cette entreprise éditoriale sans pareille, c’est à Joan W. Scott que Michelle Perrot et Geneviève Fraisse, qui chapeautaient le volume du XIXe siècle, allaient confier un texte. Deux ans plus tôt, l’Américaine s’était fait mieux connaître des cercles académiques français avec la parution d’un article resté comme un jalon fondamental dans le renouvellement des sciences sociales : “Genre : une catégorie utile de l’analyse historique”. C’est Eleni Varikas qui l’avait traduit pour qu’il paraisse dans la revue Les Cahiers du Grif , en 1988. Moins de deux ans avaient passé depuis sa publication en version originale outre-Atlantique, c’est dire si le calendrier s’était accéléré comme jamais : quelques protagonistes avaient mis les bouchées doubles pour que le genre fasse des petits. Il aura pour longtemps les traits de Joan W. Scott, qui en fera les frais en France à coups de caricatures et de controverses durables : le cheval de Troie, c’était elle, croyait-on savoir.

Dans leur petit précis Les Théories en études de genre (La Découverte, coll. Repères), Eléonore Lépinard et Marylène Lieber rappelaient pourtant, en 2020, que Scott, aussi pionnière fût-elle, fut loin d’être la seule. Ni la première. Avant même la Seconde Guerre mondiale, des travaux en sociologie, en philosophie ou en anthropologie, avec bientôt Margaret Mead, avaient interrogé la biologie et l’assignation de caractéristiques propres aux hommes ou aux femmes. Déjà, il s’agissait de dire que les rôles et les façons de faire ou de vivre étaient construits, culturellement, historiquement, socialement.

En 1949, Simone de Beauvoir poussera loin l’idée qu’un individu n’est pas son destin biologique : c’est le fameux “On ne naît pas femme, on le devient”, qu’on lit dans Le Deuxième Sexe. La “femelle humaine”, comme dit Beauvoir, est façonnée par la civilisation. Au même moment, aux Etats-Unis, une sociologue du nom de Viola Klein déconstruisait la féminité et bien des traits qu’on lui prêtait. Et lorsque Françoise Héritier prendra la suite de Claude Lévi-Strauss au Collège de France, elle entreprendra à son tour de déconstruire bien des lignes de partage entre le masculin et le féminin.

Autant dire que, outre le terme lui-même, le genre était loin d’être intrinsèquement américain. Si Beauvoir en personne, à qui Michelle Perrot rattache explicitement la pensée du genre, n’utilise pas le mot, on sait que ses écrits, Le Deuxième Sexe en particulier, n’ont d’abord pas été traduits, sinon des extraits. La philosophe française voyagera ainsi tardivement, tandis qu’une pensée du genre avant la lettre avait déjà commencé à sédimenter en parallèle aux Etats-Unis. Envisager le concept depuis sa généalogie montre ainsi sa circulation nuancée, et subtile, et éclaire cette vaste histoire des idées que charrie le terme. Y voir un concept américain, c'est nier contre toutes les évidences la parenté que le genre entretient par exemple avec la French Theory et ses têtes de file, comme Jacques Derrida et Michel Foucault, qui bien sûr sont… français. Mais on oublie parfois encore que Jacques Lacan et la psychanalyse furent un autre limon des études de genre, et des lectures centrales dans la trajectoire de Joan W. Scott.

Mais c’est aussi en multipliant les allers-retours avec la France que Joan W. Scott avait fait mûrir le genre dans son travail, pour finir par se l’approprier pleinement au tournant de la décennie 1980. C'est lorsqu'on ouvre le livre issu de sa thèse, soutenue en 1969, qu'on prend la mesure du chemin parcouru : spécialiste d’histoire sociale, Scott avait travaillé sur les verriers de Carmaux et notamment cette grande grève de 1895, devenue célèbre jusqu’aux Etats-Unis notamment parce que le député de cette ville ouvrière du Tarn s’appelait… Jean Jaurès. C'est même précisément à Carmaux que Jaurès doit sa conversion au socialisme, et la raison pour laquelle cette chercheuse de Brooklyn, fille de juifs européens de l'Est qui avaient fui les pogroms, s'en était emparée. À la lire dans ce travail premier, on peut s'étonner : il y a loin la discussion critique avec cette histoire ouvrière qui s’était toujours écrite au masculin. Les femmes, reléguées au rang de fonction support du monde ouvrier en train de se révolter, y compris dans le travail de la grande pionnière ? En France aussi, la thèse de doctorat de Michelle Perrot, sous la direction d'Ernest Labrousse, était centrée sur les grèves... des ouvriers. Le genre, qui avait d’abord fait des petits du côté de la psychologie, n’avait pas encore outillé les deux chercheuses de ces nouvelles lunettes.

C’est dix ans plus tard que Joan W. Scott, alliée en particulier à une autre historienne, Louise Tilly, et à propos du travail des femmes, étrillera l’historiographie au masculin neutre. Elle fera par exemple une intervention au vitriol en 1981 au colloque de l’American Historical Society. En ce début des années 1980, Scott telle qu’on la connaît désormais, et qui occupe à présent une place centrale dans les bibliographies de très nombreux travaux actuels, était parvenue à se décaler. Son histoire avait hybridé, et elle ouvrait un chemin. Plutôt que les rapports de sexe, que privilégiaient alors des intellectuelles féministes, nourries du marxisme matérialiste, qui craindront que le genre n’euphémise la domination, elle cherchera à décrypter “un rapport de pouvoir”. Car bien sûr, d’autres chercheuses avaient été aux avant-postes pour mettre en évidence des inégalités dont la moitié de l’humanité faisait les frais, comme Danièle Kergoat, sociologue, ou Nicole-Claude Mathieu, anthropologue parmi de nombreuses autres. Elles non plus n’étaient pas passées à côté de cette idée d’une distribution des rôles ou des qualités.

"Différences perçues"

Mais Scott cherchera sa voie avec l’ambition de dévoiler tout un chapelet d’implicites qui irriguent la société, les organigrammes, les mentalités, la distribution de la parole et sans doute jusqu’au plan de table dans les repas de famille. C’est peu dire que parler de “genre masculin” et de “genre féminin” est devenu un contre-sens : travailler à une lecture au prisme du genre, c’est au contraire tenir ensemble les hommes et les femmes, le masculin et le féminin, pour mieux en décrypter les codes, les implicites, et quantités d’assignations ou d’automatismes paresseux. Dans son article fondateur de 1986 (1988 pour sa traduction en français), l’Américaine écrivait : “Le genre est un élément constitutif des relations sociales fondé sur les différences perçues entre les sexes, et le genre est une façon première de signifier des rapports de pouvoir.”

Or, ce chemin parcouru en l’intervalle d’une dizaine d’années ne tournait pas le dos à la France. Pas seulement parce qu’elle avait fait de l’histoire française son terrain de recherche empirique, et bientôt les amarres de son analyse conceptuelle. Plutôt parce qu’elle-même avait participé à des séances du séminaire pionnier de Jussieu, ou encore, fait venir aux Etats-Unis, pour y enseigner, la philosophe Geneviève Fraisse , qui travaillait elle aussi à déconstruire les faux implicites de la démocratie universelle. Cette dernière lui portera aussi la controverse, contestant par exemple que le genre puisse être ravalé à “un rapport de pouvoir”, et pointera le grand danger d’un terme polysémique que certains prennent à contre-emploi en l’utilisant au pluriel. Mais contrairement aux procès en sorcellerie, cette controverse disait d’abord beaucoup de la manière dont le genre avait voyagé… de part et d’autre de l’Atlantique. C’est ainsi, nourrie de discussions avec les chercheuses françaises en particulier, que Scott deviendra la première ambassadrice du genre, dans les années 1980 et 1990. Y compris en France.

Et si des revues verront le jour dans le monde académique français, spécifiquement consacrées aux rapports de genre, dans les années 1990 et 2000, ce sont ces travaux à cheval sur l’Atlantique qui auront jalonné leur chemin. Avec d’autres, comme par exemple les autrices d’un article Doing Gender qui a d’abord voyagé dans des cercles militants, avant d’être publié en tant que tel dans une revue en 1987, Joan W. Scott a façonné la perspective avant de la transmettre. Mais parce que Candace West et Don H. Zimmerman, derrière ce texte Doing Gender ( “Faire le genre”, en français en 2009 dans la revue Nouvelles questions féministes), n’avaient ni la notoriété ni l’histoire française de Scott, c’est celle-ci qui portera durablement le concept de genre en France. Jusqu’à ce que, par exemple, l’ouvrage de Judith Butler , Trouble dans le genre, y soit tardivement traduit en 2005.

De la compensation à l'impasse

Avec Joan W. Scott en entrepreneuse, les femmes comme objet d’étude allaient franchir un pas considérable : il ne s’agissait plus seulement de les visibiliser dans un geste “compensatoire” comme l’écrira l'historienne Françoise Thébaud ; plus non plus de cesser de les silencier dans les sources (voire d'arrêter de détruire les archives, comme cela avait été le cas) ; mais bien plutôt de penser le monde à partir de la place qui était la leur. Depuis 1981, où Scott s’emplafonnait encore ses collègues historiens américains en leur renvoyant à la figure leur “impasse” et actait l’échec d’une ambition qui consistait à “incorporer l’histoire des femmes dans l’histoire tout court”, les temps ont changé. C’est désormais à autre chose que donne accès, de plain-pied, et plus frontalement, le genre. Y compris de ce côté-ci de l'Atlantique, où le concept a fécondé de nombreux travaux bien plus conséquents que ne le laissent penser les procès en importation frelatée qu’on entend parfois faits au genre (ou à la “théorie du genre”). La preuve : lorsqu’un réseau universitaire s’est créé en 2005, sous le nom d’ Effigies , qui rassemble tout ce que la recherche compte en matière de genre et de féminismes, ce n’était pas à l’occasion d’un hommage à la grande pionnière américaine… mais d’un colloque consacré à la sociologue Colette Guillaumin, une décennie avant sa mort. Elle aussi était pionnière, et c'est elle à présent que des étudiantes et des étudiants (re)découvrent, une fois digérées l'ouverture incarnée par Scott.

Plus récente encore, la recherche ouverte à la perspective du genre est vigoureuse, en France aussi. Souvent, elle se combine à la classe et à la race dans des travaux intersectionnels. Il suffit pour s’en convaincre d’ouvrir les bibliographies respectives de deux ouvrages didactiques et précieux : Photo de famille, co-dirigé par Isabelle Clair et Elsa Dorlin (éditions de l’EHESS, 2022), et la dernière édition de l' Introduction aux études sur le genre , très riche travail co-dirigé par Laure Bereni, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait et Anne Révillard (De Boëck). Avec pas loin d’une trentaine de pages, et autant de références précieuses pour enrichir une bibliothèque, cet état des lieux scientifique tient à la fois de l’héritage et du legs. Il est aussi une question féministe à lui tout seul quand on voit la discrétion dans laquelle certains travaux continuent d'être parfois confinés.