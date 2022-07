Géraldine Muhlmann rejoint France Culture, à la rentrée 2022

Chaque jour, Géraldine Muhlmann nourrira avec ses invités une heure d’échanges, d’entretiens et de débats autour des questions philosophiques que nous posent l'actualité (comme notre condition humaine depuis la nuit des temps), s’intéressant aussi à la société, à la politique et remontant régulièrement aux sources des grands penseurs de l’humanité.

Agrégée de philosophie et agrégée de science politique, Géraldine Muhlmann enseigne depuis seize ans comme professeure à l’université Paris 2-Panthéon-Assas. Elle est normalienne, diplômée de Sciences Po Paris ainsi que de l’école de journalisme de la New York University.

Spécialiste de philosophie politique, elle a entièrement refondu, en 2012, l’Histoire des Idées politiques des PUF. Elle a été la présentatrice du magazine de débat « Cactus », sur Paris Première, en 2008-2010, ainsi que de l’émission d’interview politique « C politique », sur France 5, en 2011-2012.

Publications : Du journalisme en démocratie (Payot, 2004, rééd. Klincksieck, 2017), Une histoire politique du journalisme XIXe-XXe siècle (PUF, 2004, rééd. Seuil, coll. « Points », 2007), La Liberté d’expression (avec Emmanuel Decaux et Elisabeth Zoller, Dalloz, 2015), l’édition française de Le Journaliste et le Sociologue, de l’américain Robert E. Park (Seuil, 2008), L’Imposture du théologico-politique (Les Belles Lettres, à paraître en octobre 2022) Géraldine Muhlmann est aussi co-fondatrice de la revue annuelle Prismes.Théorie critique (éditions La Tempête depuis 2020), ainsi que membre du comité de rédaction de la revue Pouvoirs (Seuil) depuis 2006.

Aïda N'Diaye

Normalienne et agrégée de philosophie, Aïda N’Diaye est enseignante et auteure. Elle est chroniqueuse pour plusieurs médias (Philosophie Magazine, France Inter, Jeune Afrique...). Elle est aussi l'auteure de nombreux ouvrages dont récemment Qu'est-ce qui fait mon genre ? (Gallimard, Philophile, 2022) et Ai-je vraiment du mérite ? (à paraître en septembre 2022).

Pour France Culture, Aïda N’Diaye a produit cette saison la série podcast Le Pourquoi du comment : philo des rapports sociaux et l’émission de l’été 2021 Avoir raison avec... Simone Weil