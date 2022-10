Gisèle Halimi : la fauteuse de troubles d'Ilana Navaro

Ilana Navaro est partie sur les traces de cette avocate légendaire : du quartier populaire de La Goulette jusqu’aux tribunaux de Tunis, d’Alger et de Paris.

Au cours de cette enquête inédite et lumineuse, menée à l’origine pour France Culture, l’autrice donne la parole aux enfants de Gisèle, à ses proches, mais aussi à des chercheurs, historiens, habitants de Tunis et militantes qui voient en elle une « intersectionnelle » avant l’heure.

Deux ans après sa mort, alors que la France s’interroge encore sur sa panthéonisation, Gisèle Halimi s’impose plus vivante et troublante que jamais.

Publicité

Ilana Navaro est productrice à France Culture. Elle produit des documentaires depuis plus de vingt ans. Son travail se situe à la frontière de l’intime et du politique. Son film Joséphine Baker, première icône noire a obtenu le Rockie Award en 2020. Gisèle Halimi, la fauteuse de troubles est son premier livre.

Gisèle Halimi, la fauteuse de troubles est issu de la Grande Traversée du même nom d’Ilana Navaro pour France Culture. Disponible sur le site et l'appli Radio France, cette série documentaire a été diffusée en juillet 2021 à l'antenne de France Culture, la fabuleuse histoire de l’une des grandes figures historiques du 20e siècle.

Parution : 5 octobre 2022

Une coédition Radio France et Équateurs