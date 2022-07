Gloria Allred, avocate de Roe vs Wade en 1973 : "Les femmes sont toujours des citoyens de seconde classe"

Dans une interview accordée à Radio France, Gloria Allred, célèbre avocate féministe américaine, réagit à la décision de la Cour suprême sur l'annulation de la protection du droit à l’avortement. Gloria Allred était l'avocate de Jane Roe qui a donné son nom à l'arrêt Roe versus Wade, autorisant l'avortement aux États-Unis en vertu du 14e amendement de la Constitution garantissant la protection de la vie privée pour tout citoyen américain.

Les explications de Valérie Cantié ponctuées par deux extraits de son entretien avec Gloria Allred 1 min France Culture

Gloria Allred : Roe versus Wade est une décision de la Cour suprême des États-Unis en 1973, qui déclarait qu'une femme a le droit en vertu de la Constitution des États-Unis d'avoir un avortement légal, au moins au cours des trois premiers mois de sa grossesse. C'était une décision vraiment importante, car à cette époque, de nombreux États érigeaient en crime le fait qu'une femme se fasse avorter. Roe était en fait Jane Roe. Ce n'était pas son vrai nom. Son vrai nom était Norma McCorvey. Mais pour protéger son identité, elle s'est fait appeler Jane Roe et elle a poursuivi le procureur de Dallas, au Texas, où se faire avorter était considéré comme un crime, car elle ne voulait pas mener sa grossesse à terme. Ce procureur du comté de Dallas s'appelait Henry Wade. Jane Roe a du mettre son enfant au monde et l'a ensuite fait adopter.

Pendant quelques années après la décision Roe contre Wade, Jane Roe et moi-même avons fait de nombreuses interviews et manifestations en faveur du droit à l’avortement.

Jane Roe (g.) et son avocate Gloria Allred (d.) en 1989 devant la Cour suprême lors d'une manifestation pour défendre le droit à l'avortement © AFP - Greg GIBSON / AFP

Le cas de Jane Roe est tout de même assez unique.

Oui car quelques années plus tard, elle décide de devenir anti-choix. J'appelle cela "la maternité obligatoire" (mandatory motherhood). Mais à la fin de sa vie, elle a fait une confession sur son lit de mort dans laquelle elle a admis qu'elle avait toujours été pro-choix, mais qu'elle avait accepté de l'argent des groupes anti-choix, d'où son incroyable revirement de position.

La décision prise par la Cour suprême le 24 juin dernier s’appelle Dobbs contre Jackson. Elle renverse Roe contre Wade. Les États qui le souhaitent peuvent de nouveau criminaliser ou limiter considérablement le droit à l’avortement. Cela signifie que les femmes seront désormais forcées d’avoir des avortements dangereux dans ces États. Elles devront essayer de se rendre dans d'autres États où l’ivg sera encore légale. Mais environ la moitié des États (sur 50) rendent illégal l'avortement. L'autre moitié continue de dire que l'avortement est sûr et légal dans leurs États. Certains mettent même en avant le fait qu’ils feront tout pour protéger la santé et l’anonymat des femmes. Nous les appelons États sanctuaires. Il s’agit de la Californie ou de New York. C'est bien sûr un problème pour les femmes pauvres, en particulier celles qui vivent à la campagne, et les femmes de couleur, car souvent elles n'ont pas l'argent dont disposent les femmes plus aisées pour se rendre dans un État lointain. Parfois, elles ont d'autres enfants. Elles ne peuvent pas avoir de garde d'enfants. Ils ne peuvent pas se le permettre. Ils ont deux ou trois emplois en tant que parents isolés.Parfois, elles ne peuvent tout simplement pas quitter leur état pour se faire avorter. Et beaucoup d'entre elles essaieront d'avoir un avortement clandestin et dangereux. Certaines essaieront d'avoir ce qu'on appelle un avortement médicamenteux, où elles prennent une pilule dans l'intimité de leur propre maison, qui est une pilule sûre à prendre. Mais les États qui s'opposent aux avortements légaux et sûrs tentent de limiter leur accès à cela et de limiter leur capacité à parler à un médecin de télémédecine en ligne qui s'assurera ensuite qu'elles reçoivent bien la pilule. Il s'agit donc d'une décision très importante et très défavorable envers les femmes et le droit de se faire avorter dans ce pays. Et nous continuons à protester.

Diriez-vous que ce sont des hommes conservateurs qui veulent une fois de plus contrôler la vie des femmes ?

Absolument !

Mais je ne considère pas cela comme une décision conservatrice. Je considère cela comme une décision extrémiste. Six juges de la Cour suprême ont annulé Roe vs Wade. Trois d’entre eux ont été nommés par Trump ! Et les trois autres sont des républicains nommés par d'autres présidents. Mais vous savez, la décision initiale a été principalement prise par des juges républicains. Et maintenant, ils disent que c'est faux. Ils n'ont pas renversé le précédent. C'est très mauvais. Quel mal pour les femmes et leur vie. Cela change la vie de ces femmes. Elles vont devoir risquer leur vie pour se faire avorter. Et comme je l'ai fait quand j'avais une vingtaine d'années, en Californie il y a de nombreuses années, quand c'était un crime de se faire avorter, j'ai eu un avortement illégal et j'ai failli en mourir, en raison d’une infection

La composition de la Cour suprême américaine. © AFP - Kun TIAN, Sabrina BLANCHARD, Gal ROMA

Comment avez-vous réagi à l’annonce de la Cour suprême ?

J’étais abattue ! C’est un tel recul des droits des femmes qui au contraire devraient vraiment avoir droit à la liberté. Et c'est une procédure médicale. Dans de nombreux endroits, l'avortement est plus sûr que l'accouchement ! Et je compatis avec ces femmes qui vont devoir risquer leur vie et peut-être être mutilées ou mourir d'avortements clandestins. C'est très cruel. C'est dangereux. C'est nocif pour les femmes, non seulement émotionnellement mais physiquement, aussi financièrement. Et en plus, cela interfère avec le droit d'une femme à l'éducation si elle est forcée de mener une grossesse à terme, forcée à cela interférera avec ses ambitions professionnelles. C'est juste dévastateur à tant de niveaux. Et vraiment, une femme ne peut pas jouir de droits égaux si elle ne peut pas avoir le droit de choisir un avortement en sécurité.

Que pensez-vous pouvoir faire aujourd'hui pour revenir sur cette décision ? Qu'est-ce qui est possible ?

C'est très, très difficile. Mais comme je le dis dans une tribune de Variety publiée la semaine dernière, il y a des pistes. L'une d'entre elles : à Hollywood, tous les syndicats professionnels, comme Screen Actors Guild, Directors Guild et Producers Guild doivent décider qu'ils ne feront plus de films, par exemple, dans des États qui interdisent l'avortement. Voyons comment ces États réagiront s’ils sont attaqués financièrement. Je donne plusieurs idées d'action. Nous ne pouvons pas simplement dire, oh, c'est triste, c'est tragique, vraiment. Nous devons agir et récolter des fonds pour les candidats pro-choix qui se présenteront aux prochaines élections. Dans les États qui interdisent l'avortement, nous devons faire élire davantage de militants pro-choix.

Nous avons besoin de plus de sénateurs américains élus qui soient pro-choix et de plus de représentants pro-choix à la Chambre des représentants. Nous avons besoin de plus de femmes à des postes de pouvoir, et je pense que c'est un point important. Pas seulement en tant que femmes symboliques ici et là. On entend "C’est la première femme à faire si, la seule femme à faire ça". Non ! Nous avons besoin de femmes de manière égale dans chaque entreprise, chaque établissement d'enseignement, dans tous les aspects de la vie. Nous avons besoin de femmes. Nous devons ouvrir les portes des opportunités pour nos filles.

Pensez-vous que la prochaine élection sera entièrement consacrée aux droits des femmes ? Pensez-vous que les femmes vont être dans la rue et aussi aller voter aux élections de mi-mandat ?

C’est la question clé. Nous avons organisé des manifestations. Mais l'une des choses sur lesquelles j'ai insisté dans mon discours lors de la manifestation immédiate après l’annonce de la décision de la Cour suprême, c'est que nous devons descendre dans la rue. Nous devons aller à la Cour, devant les tribunaux. Mais ce sont vraiment les femmes qui sont à la base du Parti démocrate et le Parti démocrate est pro-choix. La base principale du Parti républicain est constituée d'hommes, c’est tout le problème Beaucoup d'entre eux sont opposés à l'avortement légal. Je pense que l’on veut contrôler les femmes. Ces hommes ont aussi des filles. Et ces filles vont peut-être devoir, risquer leur vie en avortant. Donc, de toute façon, nous oui, nous devons agir. Le président a dit également qu’on pourrait éventuellement augmenter le nombre de personnes à la Cour suprême des États-Unis. Il ne dit pas qu'il va le faire, mais c'est une idée considérée comme une idée à envisager.

Les femmes pro-choix doivent se présenter aux élections, car nous avons besoin d’elles !

Pensez-vous que la contraception et le mariage homosexuel pourraient être les prochains ?

Oui, absolument. Parce que le droit à la vie privée est un problème. Si nous n'avons pas la vie privée, alors ils pourraient peut-être nous retirer la contraception. Et en fait, l'un des juges de la Cour suprême, Clarence Thomas, a indiqué qu'il aimerait revoir la décision de la Cour suprême de 1965, intitulée Griswold contre Connecticut, qui disait que le couple conjugal avait le droit d'utiliser des contraceptifs, dans le cadre du droit à la vie privée. Il a également indiqué qu'il souhaitait éventuellement revoir Obergefell vs Hodges qui est une décision de la Cour suprême accordant le droit à l'égalité du mariage, le mariage aux couples du même sexe. En revanche, il n’a pas dit qu’il souhaitait remettre en question une autre décision appelée Loving vs Virginia, qui accorde le droit au mariage mixte, peut-être parce qu'il est lui-même dans un mariage mixte avec une femme d’origine asiatique et qu’il est afro-américain.

Nous sommes très inquiets : si le droit à la vie privée disparaît, les mariages entre personnes du même sexe pourraient être invalidés.

Que pensez-vous de ces couples anti-avortement que l'on voit en ce moment sur les réseaux sociaux proposer d'adopter les bébés que les femmes ne voudront pas garder ?

Nous ne sommes pas des moyens de reproduction. Nous ne sommes pas des usines à bébés. Nous parlons de notre ventre !

On parle de notre vie là ! Je compatis pour un couple qui n'a pas d'enfants, et veut en avoir. Mais cela ne signifie pas que nous devrions être privées de notre droit de choisir ce que nous faisons de notre corps et être en quelque sorte obligées d'accoucher puis de placer notre bébé à l’adoption. Ce n'est pas juste. Puis il y a des gens qui disent, oh, eh bien, nous allons aider avec les couches, les frais etc. Ces gens qui disent, oh, c'est merveilleux d'avoir un bébé. Vous savez, ça l'est. C'est aussi une énorme responsabilité, soit dit en passant. Je ne les vois pas dire qu'ils aideront à subvenir aux besoins de ce bébé jusqu'à ce qu'il ait 18 ans ! Et payer pour la fac !

Dans certains États, même si la personne est enceinte à cause d'un inceste ou même si sa vie est en danger, elle sera obligée de mener sa grossesse à terme , même si cela pourrait entraîner sa propre mort ! C’est scandaleux et très dangereux !

Avez-vous l'impression que tout cela est préparé depuis des années ?

Oui ! Les militants anti-choix qui pensent qu'un ovule fécondé devrait avoir plus de droits qu'une femme adulte essaie de faire ça depuis des années, depuis 1973. Chaque année, ils contestent les lois locales et les États qui permettent à une femme d'avoir un avortement légal et sûr. Ils n'ont jamais renoncé ! La Cour suprême a examiné certains de leurs recours, mais elle a toujours confirmé Roe vs Wade. Et les juges entendus pour être nommés à la Cour suprême sous l’administration Trump lors de leur audition devant le Comité judiciaire du Sénat, ont tous parlé de l'importance de Roe vs Wade, que c’était un précédent auquel ils ne toucheraient pas. Certains les accusent de mensonge vu ce qui vient de se passer, ils ont trompé le public américain avec leurs déclarations selon lesquelles il s'agissait d'un précédent intouchable, un super précédent. Et puis après ça, ils jettent à la poubelle Roe contre Wade.

Comment allez-vous vous battre maintenant que la jurisprudence Roe vs Wade est tombée ?

Je vais participer à la campagne électorale des élections de mi-mandat. En Californie, soit dit en passant, nous allons pouvoir voter en novembre sur l'ajout d'un amendement constitutionnel à notre constitution d'État, car chaque État a également une constitution d'État. car même si en Californie nous sommes maintenant très progressistes, nous sommes un État sûr pour l'avortement légal. Mais cela pourrait changer de la même manière qu'en Californie dans les années 60, c'était un crime de se faire avorter, mais ce n'est plus le cas. Et c'est parce que nous avons élu des candidats pro-choix et nous avons changé ceux qui étaient au pouvoir et quelles étaient leurs décisions. Nous devions donc être garantis dans notre Constitution californienne afin que quiconque arrive au pouvoir à l'avenir ne puisse pas simplement changer la loi en un claquement de doigts. Je viens de le suggérer l'autre jour également à certaines de mes collègues avocates à New York, que nous avions également besoin d'un amendement à la Constitution de New York. Et certains ont dit, eh bien, nous n'avons même pas pu obtenir de soutien pour l'amendement sur l'égalité des droits civils. J'ai dit "Eh bien, vous devez essayer de continuer à faire cela aussi. Le moment est venu d'essayer d'obtenir un amendement constitutionnel à New York". Garantir le droit à un avortement sûr et légal. Nous avons donc de nombreux défis à relever. Nous sommes toujours des citoyennes de seconde classe en tant que femmes à bien des égards aux États-Unis. Et nous devons continuer à nous battre pour nos droits car personne n'a jamais donné de droits aux femmes. Nous avons toujours dû nous battre pour les gagner. Et cela n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui.

Gloria Allred vient de publier une tribune dans Variety, le quotidien du cinéma de Hollywood, pour proposer à l'industrie du cinéma des moyens de lutte pour défendre le droit à l'avortement.