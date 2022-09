Godard, guerre de l'eau, Mesrine et incertitude : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Dans cette Session cette semaine : la mort de Jean-Luc Godard, la question de l'eau dans un futur proche, la reprise de 6.000 km2 de territoire par les forces ukrainiennes, une adaptation sonore de la nouvelle Construire un feu de Jack London ou encore l'émergence du "prompt art". Bonnes écoutes 🎧 Pierre Ropert

Le Zoom de la semaine : Godard, dernière vague

Jean-Luc Godard sur le tournage de Sympathy for the Devil 1968. © Getty - Hulton-Deutsch Collection/Corbis

Jean-Luc Godard est mort mardi 13 septembre à l'âge de 91 ans. "À bout de souffle" (1960), "Le Mépris" (1963), "Pierrot le fou" (1965)... Le réalisateur laisse derrière lui une multitude de chefs-d'œuvre. Véritable monument de l'histoire du cinéma, référence absolue pour toute une génération de réalisateurs, Godard a changé la façon d'écrire, de réaliser, de tourner et de monter. En somme, il a changé le cinéma.

🎞️ Jean Luc Godard : "Je suis un archéologue du cinéma" (Bienvenue au Club, 26 min)

🎬 Disparition de Jean-Luc Godard : "Avec sa mort, s'ouvre le grand chantier d'une revisitation de son œuvre" (Bienvenue au Book Club, 38 min)

📺 G comme Jean-Luc Godard, chapitre I : les années 1960 (Plan large, 60 min)

📽️ Jean-Luc Godard par ses archives personnelles (L'Expérience, 58 min)

C'est dans l'actu

Les ultramarins subissent des coupures d'eau fréquentes, conséquences d'une gestion de l'eau potable problématique. © Getty - Ivan Chernichkin

💧 Après la canicule, la guerre de l'eau. La sécheresse du mois de septembre peut laisser craindre un automne sec et une année 2023 marquée par des pénuries d’eau. Les tensions entre les différents types d’usagers (ménages, agriculteurs, industriels, usagers de rivières et de retenues d’eau de loisirs) se sont multipliées. Face au risque d'intensification des conflits d'usages, qu'en est-il de la politique de l'eau ? ( Le Temps du débat , 38 min)

👴🏻 Financement des retraites : un système en péril ? Le Conseil d’Orientation des Retraites a publié son rapport sur la pérennité du système français : il est "plutôt à l'équilibre", souligne le chercheur Michaël Zemmour : "On observe une figure de style traditionnelle en politique française : quand on veut mettre en place une réforme des retraites, on commence par dramatiser la situation". ( La Question du jour , 8 min)

🇺🇦 Ukraine-Russie, la contre-offensive. Moins de 10 jours après la contre-offensive lancée par Kiev, ce sont près de 6.000 km2 de territoire qui auraient été repris sur l’armée russe. Une avancée spectaculaire qui modifie les rapports de force entre la Russie et l'Ukraine. ( Cultures mondes, 57 min)

⚡ Crise de l’énergie : passer l’hiver, et après ? Le manque d'investissements dans les énergies renouvelables et dans l’entretien du parc nucléaire ont pour conséquence une offre énergétique bien en deçà de la demande. Comment faire face à une crise qui semble partie pour durer bien au-delà de l'hiver ? ( L'Invité de matins , 41 min)

Mesrine, l'orgueil et le sang

Couverture consacrée à Mesrine du journal L'Express, dans le semaine du 17 au 23 novembre 1975, après qu'un de ses journalistes ait reçu une lettre de menaces. - L'Express

Comment Jacques Mesrine est-il passé de statut de braqueur de banques à celui d’ennemi public numéro un faisant la une des médias dans les années 1970 ? À l'aide de témoignages inédits, ce podcast documentaire en six épisodes retrace le parcours criminel et mégalomaniaque du roi de l'évasion, des premières escroqueries à sa fin sanglante en 1979.

💰 Mesrine, à l'école du crime (6 x 30 min)

Il est temps...

La notion de temps, sa définition, son passage, son illusion, est un casse-tête étudié depuis des siècles par la physique, la philosophie. © Getty - yuanyuan yan

Vous avez 4️⃣ minutes

🖐️ Chanter en signes. Elodia Mottot exerce un métier peu connu : chansigneuse. Fille de parents sourds, elle traduit des chansons, des clips ou des concerts en langue des signes pour les rendre accessibles aux personnes sourdes. (Comme personne)

Vous avez 1️⃣ heure

🔥 Construire un feu. Les pas crissent dans la neige, la peau frissonne dans le froid glacial de l'hiver nord-américain... il faut de la chaleur, un feu. À n'importe quel prix. Écoutez - au casque idéalement - cette création sonore, libre adaptation de la nouvelle de Jack London. (L'Expérience)

Vous avez 3️⃣ heures

📈 Punchlines. "Le capitalisme porte en lui la guerre !" De Jaurès à Clinton en passant par Margaret Thatcher, (re)découvrez l'histoire de trois déclarations percutantes qui se sont avérées révélatrices des orientations de politique économique de leurs auteurs. (Entendez-vous l'éco)

Vous n'avez pas le temps, puisqu'il n'existe pas...

🕰️ Alors nous vous conseillons plutôt d'écouter l'émission consacrée au temps lui-même, ce concept abstrait et évolutif qui nous questionne depuis des siècles et se redéfinit sans cesse, à l'aune des théories de la physique. ( La Science, CQFD )

C'est la fin de cette Session de rattrapage. On vous laisse avec une découverte, un art d'un genre nouveau : le prompt art. Qu'il s'agisse de Sean Connery en drag queen, de la prise de la Bastille filmée par une GoPro, où de vikings envahissant New York, les images générées à l'aide d'intelligences artificielles vous permettent de laisser libre cours à votre imagination et ouvrent un nouveau champ des possibles... non sans soulever de nombreuses questions, entre place de l'art, biais de représentations et questions de copyright. A la semaine prochaine !