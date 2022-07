Grille d'été, Bruce Springsteen, astronomie et festival d'Avignon : la Session de rattrapage d'été

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

La grille d'été est arrivée ! Que vous soyez au bureau ou les pieds dans le sable, du 4 juillet au 28 août, nous vous donnons rendez-vous à l'antenne comme en podcasts pour découvrir nos émissions estivales. Retrouvez notamment en avant-première nos grands rendez-vous incontournables de l'été : Les Grandes traversées ou La Série musicale d'été . Des envies de lecture ? Vous pourrez vous inspirer des recommandations des producteurs et productrices de France Culture ou à défaut, découvrir la nouvelle saison de notre série Comment les livres changent le monde . Sans oublier une couverture du festival d'Avignon. Bonnes écoutes et bel été ! Irène Ahmadi 🎧 ☀️

Les séries d'été

Bruce Springsteen, une certaine idée de l’Amérique © Radio France

🎸 "The Boss". Et si l'été débutait avec du bon vieux rock dans les oreilles ? C'est ce que l'on vous propose avec la première "Série Musicale" qui retrace la carrière de Bruce Springsteen . Devenu une légende du rock avec son groupe E Street Band, celui que l'on surnomme "the Boss" est aujourd'hui une référence et influence de nombreux musiciens. (Bruce Springsteen, une certaine idée de l’Amérique, 5 x 28 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas

🥇10/10. Pourquoi se contenter d'un médaillé Fields quand on peut en réunir deux ? Hugo Duminil-Copin, lauréat 2022, revient sur les travaux qui lui ont permis d'obtenir cette prestigieuse récompense, qui portent sur l'explication du comportement de la matière. De son côté, Cédric Villani , lauréat 2010, évoque la proximité des domaines dans lesquels lui et son confrère travaillent. (L'Invité des Matins, 30 min)

🎶 Quand la musique est (trop) bonne. Le marché du streaming musical ne cesse de croître en France. En témoigne l'entrée en bourse de Deezer le 5 juillet dernier, après une première tentative avortée en 2015. Un succès qui soulève plusieurs questions quant à la place des artistes dans cet écosystème et à leur mode de rémunération. (Le Temps du débat d'été, 43 min)

🇩🇿 ✊ Protestation. Le 5 juillet dernier, l'Algérie célébrait ses 60 ans d'indépendance . L'occasion de revenir sur le Hirak , mouvement de contestation populaire qui a émergé en 2019 pour rompre avec le système politique du président Abdelaziz Bouteflika, décédé en 2021. (La Question du jour, 5 min)

⚛️ Atome. Que diriez-vous d'un voyage au coeur de la matière ? Si l'idée vous tente, voici une plongée dans les secrets de l'atome, minuscule partie d'un corps qui est à la base de toute substance. (Eurêka, 58 min)

Un podcast original

Les mondes de Chloé est une nouvelle collection de podcasts fictions jeunesses © Radio France - Cécile Aurégan

🌌 Astronomie en famille. Envie de repérer, en famille, les constellations sous le ciel d'été ? Ce premier podcast de la collection "Savoirs" à destination des enfants dès 8 ans vous accompagne dans un voyage initiatique, en 12 nuits. Entre fiction et astronomie, petits et grands pourront découvrir l'origine des étoiles ou encore l'avenir des trous noirs. (Les mondes de Chloé : À la belle étoile, 12 x 10 min)

Le feuilleton

Vie et destin de Vassili Grossman © Radio France

📖 "Vie et Destin". Roman majeur du XXe siècle, oeuvre de l'écrivain russe Vassili Grossman, "Vie et Destin" offre une théorie philosophique et sociale cohérente des multiples facettes du fascisme en Europe. Une plongée dans le Stalingrad de 1942 rendue possible grâce à cette adaptation disponible en avant-première. ("Vie et Destin" de Vassili Grossman, 60 x 20 min)

La citation

Cette semaine a été marquée par le début de la 76e édition du festival d'Avignon , la dernière orchestrée par Olivier Py , directeur de ce rendez-vous phare du spectacle vivant depuis 2013. Avant de passer le flambeau à son confrère portugais Tiago Rodrigues, le metteur en scène évoque cette édition 2022 et les précédentes.

"Ce dernier festival est comme un feu d'artifice. Je ne voulais pas qu'il soit pas un bilan, un regard en arrière ni une récapitulation. J'y ai travaillé dans une sorte de déni, comme s'il y en aurait un autre, et comme pour les précédents, avec l'amour de l'art et du public."

🎙️ L'intégralité de l'entretien avec Olivier Py est à retrouver ici.

Cette première session de rattrapage estivale s'arrête ici. Dans la perspective des vacances, et après deux années qui ont considérablement restreint la possibilité de nager , trois ouvrages parus cette année nous invitent à considérer ce que la natation dit de notre rapport au monde, et à nous-même . À la semaine prochaine. 👋