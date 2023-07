Grille d'été, Jean Moulin, philosophes à temps partiel, Dylan et Dumont : la Session de rattrapage d'été

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et à tous,

Et l'été rayonna enfin sur France Culture ! Comme chaque année, délaissons nos habitudes d'écoute et confions nos oreilles aux soins de la si bien nommée " grille d'été ", du 3 juillet au 27 août. En cette période estivale, synonyme de voyages et d'envie de dépaysement, nous proposons à ceux qui ont déjà le sac sur le dos comme à ceux qui le laisseront cette année encore prendre la poussière, d'embarquer à bord de, non pas 10, ni 50, mais 100 Grandes Traversées ! 100 fois 5 heures de documentaires, avec des petits nouveaux qui se font tirer le portrait : Angela Merkel , JFK , Joseph Kessel , Victor Hugo , Jean Moulin et bientôt Angela Davis.

Puis, pour celles et ceux qui n'auraient pas le temps de s'engager dans une expédition aussi longue, deux autres programmes sont venus rythmer cette première semaine de juillet : cinq leçons d'un Père Nature, René Dumont, pour Avoir raison avec lui et cinq accords internationaux qui ont changé notre monde . Et que les addicts à l'actualité (culturelle, mais pas que...) n'hyperventilent pas, nos Matins , notre Temps du Débat et Bienvenue au Club restent fidèles au poste tout l'été. Merveilleuses écoutes à toutes et tous ! Pierre Kron 🎧 ☀️

Les séries d'été

“Le rôle capital qu’il a joué dans notre combat ne sera jamais raconté par lui-même”, écrivit Charles de Gaulle sur Jean Moulin. © AFP - Marcel Bernard

✊ Entre ici (et là-bas). Ce 8 juillet, huit décennies auront passé depuis la mort de Jean Moulin à bord d'un train vers le Berlin nazi. De celui qui a unifié la Résistance, qui l'a incarnée jusqu'à la faire entrer avec lui au Panthéon en 1964 restent aujourd’hui une photo iconique et les mots d'André Malraux. La figure d'un héros que l'on admire sans le connaître vraiment. Quel homme se cache derrière la légende ?

➡ Jean Moulin, un Français libre ( Les Grandes Traversées, 5 X 58 min )

Pendant que vous n'écoutiez pas

Des CRS patrouillent dans une rue de Nice, le 1er juillet 2023, cinq jours après la mort de Nahel M. © AFP - Valery HACHE

👮‍♂️👮‍♀️ Ce que fait la police. Alors que l’enquête se poursuit pour comprendre les circonstances de la mort de Nahel, abattu par un policier le 27 juin à Nanterre, la police réfute les termes de violences policières ou les accusations de racisme. Ses porte-parole préfèrent parler de guerre et insistent sur la difficulté de leurs conditions de travail. Sans qu'une crise profonde ne puisse être ignorée. ( L'Invité(e) des Matins d'été, 31 min )

📸 Photo-cratie. Comme chaque été depuis 1970, les Rencontres internationales de la photographie viennent de s'ouvrir à Arles. On vous emmène sur place à la rencontre des photographes invités de cette 54e édition, qui proposent une exploration du territoire arlésien et de son écosystème. ( Bienvenue au club d'été, 43 min )

*🚶‍♂️ *Marche arrière. "Il semble difficile qu’aucun membre du Kremlin n’ait été au courant." Depuis un peu plus d’une semaine, les hypothèses se multiplient pour tenter de comprendre la marche avortée du groupe paramilitaire Wagner vers Moscou le 24 juin dernier… Les soupçons pèsent désormais sur les liens qu’aurait entretenus leur leader, Evgueni Prigojine, avec des membres de l’état-major russe. ( La Question du jour, 10 min )

🏫 Appels de PHARe. Ils et elles s’appelaient Ambre, Luca et Lindsay et se sont suicidés après avoir été harcelés en classe, ou en dehors. Face à ces drames qui secouent l’institution scolaire, les pouvoirs publics ne peuvent plus fermer les yeux. Mais, tel le programme PHARe lancé en 2020, quels sont les leviers efficaces pour combattre le harcèlement scolaire ? ( Le Temps du débat d'été, 43 min )

🎶 La musique, c'est pas automatique ? Les récentes évolutions en matière de musique "artificielle" fascinent, mais inquiètent aussi. La plateforme de streaming Deezer a lancé début juin un outil pour détecter les chansons générées à l'aide de l'IA. Des contenus qui sont amenés à essaimer dans les prochaines années. ( Le Reportage de la Rédaction, 3 min )

Philosophes à temps partiel

Diogène le Cynique n’a cessé d’agir et de penser contre les usages et les coutumes, au point d' exercer une activité de faux-monnayeur. © Getty - Mikroman6

👷‍♂️ Philo-boulot-dodo. Spinoza polissait des lentilles . Hannah Arendt écrivait pour des journaux . Leibniz bichonnait des livres dans une bibliothèque. À toutes les époques, de nombreux philosophes ont, à côté de leur travail conceptuel, exercé une profession. Ce "vrai métier" leur a permis de vivre, mais il a aussi nourri leur réflexion. Et si "le vrai métier" des philosophes était le laboratoire clandestin de leur pensée ? Réponse(s) chaque matin avec Nassim El Kabli !

➡ Le "vrai" métier des philosophes (3 min)

Le feuilleton

Bob Dyland en 1965. © Getty - Mirrorpix

🎙 Comme une pierre qui roule. Bob Dylan énerve autant qu'il émerveille. Ses chansons ont croisé la vie de chacun. Et même son histoire, des rages folk à la guitare sèche jusqu'à la transition houleuse à la guitare électrique, l’influence sur les Beatles, Jimi Hendrix et tant d’autres... Le personnage et une partie de son œuvre sont connus du grand public. Mais combien de fragments restent encore dans l'ombre du Rimbaud du rock ? Pour le savoir, François Bon nous guide sur les chemins de musiques et de vie de cet enchanteur secret. ( "Comment pousser les bords du monde : Bob Dylan" de François Bon, 12 x 20 min )

La citation

À l’entrée du Jardin René-Dumont dans le bois de Vincennes. © Radio France - Sylvain Bourmeau

🌱 Agronome, militant écologiste et candidat à la présidentielle de 1974, René Dumont fut plus d'une fois accusé d'idéalisme. Une accusation dont il se défendit dans un livre au titre évocateur : L'Utopie ou la mort, et qui l'amena jusqu'en bas des marches de l'Elysée en 1974. Pull-over rouge, grosses lunettes et fameux verre d'eau : René Dumont ne le savait pas, mais il allait fonder l'écologie politique en France. Et 50 ans avant que la crise climatique ne prenne une telle ampleur, l'agronome affirmait déjà : "Si nous ne parvenons pas à réduire les émissions de gaz carbonique, la dégradation des climats risque d'atteindre le point de non-retour à partir duquel on ne serait plus sûr de pouvoir rétablir un ordre climatique viable."

➡ Naissance de l'écologie politique ( Avoir raison avec... René Dumont, 28 min )

Et c'est une fin de session d'été ! Puis, si vos oreilles prient finalement pour une petite accalmie face à la cacophonie ambiante, pas d'inquiétude : même à la radio, l'écrit n'est jamais bien loin. Alors, offrez des vacances aussi à votre ouïe grâce à la sélection experte de livres et de bandes dessinées du plus fameux club de lecture de France Culture (alias l'équipe du Book Club ). À la semaine prochaine !