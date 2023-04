Guerre en Ukraine : 2,4 milliards d’euros de destructions culturelles selon l'Unesco

Après avoir classé en début d'année le centre historique d'Odessa sur la liste du patrimoine mondial en péril , l'Unesco publie ce lundi un nouveau rapport sur le coût des destructions subies par l'Ukraine concernant la culture. En voici le détail en exclusivité pour Radio France.

Près de 250 monuments touchés et un plan sur dix ans

248 monuments endommagés ont été recensés dans tout le pays : essentiellement des églises orthodoxes, un mémorial en hommage aux victimes juives du nazisme, mais aussi des musées, des écoles, construits pour la plupart au XIXe siècle. Dans le détail, 107 édifices religieux, 21 musées, 89 immeubles historiques et/ou artistique, 19 monuments et 12 bibliothèques. Mais aucun des huit sites ukrainiens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial (7 culturels et 1 naturel) n'a souffert.

Publicité

L’Est de l’Ukraine est la zone la plus touchée, les régions de Kharkiv et du Donbass concentrent près de 60% des destructions. Plus de 65% de cette somme concerne la destruction de monuments et de sites (1,57 milliard d’euros). Le reste correspond aux collections d’œuvres, aux ateliers d’artistes, et à l’industrie touristique. La région la plus touchée est celle de Kharkiv, avec 30% des destructions, puis Donetsk, 16%, et Lougansk, 9%. Dans ces deux régions, la guerre a commencé en 2014. Elles concentrent depuis le début de l’hiver les batailles les plus dures.

Destructions, pertes et besoins en millions de dollars (source Unesco) - Unesco

L’Unesco a aussi évalué les pertes de revenus, dans le tourisme et les activités culturelles, après plus d’un an de guerre. Près de 14 milliards d’euros définitivement envolés, et qu’il faudra compenser pour remettre sur pied, une économie en souffrance. Les secteurs concernés sont le tourisme donc, l’art bien sûr, mais aussi le sport, l’industrie récréative (cinéma, théâtre…). L’essentiel de ces pertes concerne la capitale Kiev, plus de 6,5 milliards d’euros, désertée par les touristes depuis le début du conflit.

L’Unesco a mis en place un plan sur dix ans, près de 6 milliards et demi d’euros sont nécessaires avec à court terme, la priorité donnée, au recensement, à la restauration et à la protection d’un tiers des biens culturels (2023-2026). Pour les trois prochaines années, l’Ukraine a besoin d’un peu plus de 2 milliards d’euros. Le reste court jusqu’en 2033. Les chantiers prioritaires concernent une évaluation précise des besoins, des mesures d’urgence pour déblayer les débris par exemple, sécuriser les bâtiments, les protéger de nouvelles attaques et stocker les œuvres pour prévenir d’éventuelles futures pertes ou des pillages.

Il faut désormais de l’argent et l’organisation onusienne lance un appel aux États membres de l’Unesco,193 pays, à l'exception évidemment de la Russie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le musée Khanenko a reçu un peu plus de 40 000 euros du fonds d'urgence de l'Unesco

Le musée Khanenko à Kiev © Radio France - Thibault Lefèvre

C'est l'un des quatre musées les plus touchés de la capitale ukrainienne, avec le musée d’art moderne, le musée Taras Shevchenko et le musée d’histoire naturelle. Le matin du 10 octobre, Vladimir Poutine envoie sa première salve de missiles après avoir subi deux contre-offensives dans les régions de Karkhiv et de Kherson. C'est ce que l'on appellera la guerre du froid : des bombardements réguliers sur l'arrière du front pour faire peur aux civils et viser les infrastructures électriques alors que l'hiver approche. Ce matin là, vers 8h, un missile tombe dans un parc sur une aire de jeux, à une trentaine de mètres de l’immense manoir, construit au XIXe siècle. La directrice du musée, Ioulia Vaganova, arrive à proximité de l’établissement : "Toutes les fenêtres de la façade ont été détruites. Complétement détruites. On a installé des panneaux de bois pour protéger le musée pendant l’hiver. Parce que le changement de température a des conséquences sur les pièces à l’intérieur qui sont historiques."

Dans une des salles du musée Khanenko © Radio France - Thibault Lefèvre

Les collections ont été mises à l’abri dans un endroit gardé secret. Des Goya, Rubens, Dürer, de nombreux Bouddhas, de l'art japonais... Ce qui fait dire à Ioulia Vaganova que la restauration du musée, des œuvres et le maintien en vie de l'établissement sont des combats qui dépassent l'Ukraine et doivent permettre la sécurisation d'un patrimoine qui appartient à l'humanité.

Depuis quelques semaines, le musée est ouvert et les visiteurs peuvent découvrir des installations temporaires.

Avec l’aide à la préservation et à la restauration des monuments, c’est le deuxième objectif de l’Unesco

et de sa représentante en Ukraine, Chiara Dezzi Bardeschi : faire revivre la culture et relancer un secteur en souffrance. "Khanenko, c'est l'exemple. Le musée est vide mais c'est devenu un espace plein de gens. Cela montre que la culture est essentielle. Et surtout dans un moment comme celui-là. Et ça prépare la reconstruction." souligne-t-elle.

Chiara Dezzi Bardeschi, représentante de l'Unesco en Ukraine © Radio France - Thibault Lefèvre

Signe de la résilience des Ukrainiens, une aire de jeu a été reconstruite sur le lieu de la frappe du 10 octobre,

et des enfants s’amusent comme s’il ne s’était rien passé…