Guerre en Ukraine : Ivan Mishchenko, un juge de combat

En Ukraine, de nombreux juges et avocats ont rejoint les Forces armées pour défendre leur pays les armes à la main. Le plus célèbre d’entre eux est Ivan Mishchenko, juge à la Cour suprême. Les Ukrainiens l’ont baptisé 'Judge Dredd', un surnom tiré d’une bande dessinée et d’un film interprété par Sylvester Stallone, ce qui le fait sourire.

Au début de la guerre, Ivan Mishchenko a participé au combat dans la capitale, Kiev, avec le grade de lieutenant de la Brigade 93. Il portait un gilet pare-balles et une mitraillette. Récemment, l’Armée lui a demandé de remettre sa robe de magistrat pour se consacrer entièrement à la réforme de la justice, qui est devenue l’une des priorités de l’État ukrainien. La guerre n’est pas encore finie, mais l’après-guerre se dessine.

Le juge Ivan Mishchenko est basé actuellement à Varsovie. Il est le président d’une commission composée de trois juges ukrainiens et de trois juges étrangers venant des États-Unis, du Canada et des Pays-Bas . Cette commission de sélection est en train d’auditionner par vidéo de nouveaux juges "indépendants, honnêtes, professionnels", selon ses termes, bâtisseurs d’un État de droit. L’adhésion à l’Union européenne en dépend.

Peut-on imaginer que Vladimir Poutine sera jugé un jour pour ses crimes de guerre en Ukraine ?

Absolument. Nous partons du principe que tous ceux qui sont impliqués, qui donnaient des ordres, qui supportaient l’agression militaire et ceux qui commettaient directement ces crimes sur les champs de bataille doivent être poursuivis en justice. Naturellement, ce n’est pas une mission simple puisque Poutine ne viendra pas à La Haye [ville des Pays-Bas où siège la Cour pénale internationale, qui mène des enquêtes et juge les personnes accusées de génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crime d’agression] de sa propre volonté. L’Ukraine et ses partenaires internationaux travaillent ensemble pour la mise en place d’un tribunal international qui pourra poursuivre en justice tous ceux qui sont coupables d’avoir lancé cette guerre.

Des preuves sont-elles réunies ?

À l’heure actuelle, plus de 67 000 crimes de guerre ont été enregistrés. 6 000 ont été envoyés aux juges ukrainiens pour examen. Nous avons une coopération très efficace avec nos collègues européens dans le cadre d’Eurojust [l’agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, ndlr], avec la CPI, et l’ONU, et la Cour européenne de droits de l’homme. Des enquêteurs spécialisés réunissent des preuves qui sont classées et sont envoyées devant la justice pour que la décision judiciaire soit prononcée.

Des preuves sont en train d’être réunies contre tous les supérieurs politiques et militaires de la Fédération de Russie. Pour l’instant, le principe de l’immunité prévaut, donc il n’y a pas de mécanisme juridique pour que Poutine soit poursuivi en justice. Mais nous travaillons sur ce point. Je vous rappelle que des experts des Pays-Bas qui enquêtent sur le crash du vol MH17 au-dessus de l’Ukraine [298 morts le 17 juillet 2014, ndlr] disposent de preuves indiquant que Poutine est directement impliqué dans les faits, dans la mesure où il a approuvé la fourniture du système de missiles BUK qui a abattu l’avion. Ce n’est qu’un crime de guerre parmi les milliers et les milliers dans lesquels il a été impliqué.

Vous citez des juges européens avec lesquels vous collaborez. En quoi les Français vous aident-ils ?

À l’étranger, on a besoin des compétences des instances judiciaires. Par exemple, en France, nos collègues peuvent nous assister en matière d’interpellations et sur la saisie des actifs des oligarques russes. Ces actifs sont transférés ensuite en Ukraine pour aider à la reconstruction de l’économie et au titre de la réparation aux victimes de la guerre. Cela peut être aussi pour une aide particulière très précise. Nous en parlons sans cesse dans le cadre de la diplomatie judiciaire.

Que pensez-vous de votre surnom qu’on vous accole, 'Judge Dredd' ?

C’est comme cela que mes frères d’armes m’appellent. C’est mon surnom, et mon indicatif - tout le monde en a un an dans l’armée -, en référence au vieux film avec Sylvester Stallone.

Avec Anna Ognyanik