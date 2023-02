Guerre en Ukraine : Kolya, la star de la télé qui chauffe les troupes

Kolya Serga a changé de vie. Star de la télévision ukrainienne et russe avant la guerre, il animait une émission décontractée sur les voyages. Il parcourait le monde entier. Aujourd’hui, ce personnage aussi exubérant que courageux sillonne son pays à bord d’un minibus. Kolya Serga joue de la guitare dans les tranchées pour remonter le moral des soldats. Il n’a plus envie de parler le russe, mais il l’utilise pour détourner les chansons de l’époque soviétique et ridiculiser Vladimir Poutine.

"Poutine a envoyé les navires militaires russes à Odessa,

Nous, on les a coulés, et les crabes vont les manger.

Poutine, je te parle de la part des habitants,

Poutine, tu n’es pas une menace pour l’Ukraine,

pour l’Otan et l’Union européenne.

À Odessa, tu es un mec ordinaire."

Sur les champs de bataille, la vedette née en 1989 est devenue une sorte d’ambassadeur de la culture et de la résistance ukrainiennes. Après avoir fait une formation de tireur d’élite, il a fondé le programme 'Débarquement culturel', qui a beaucoup de succès auprès des artistes et des ukrainiens. Kolya Serga déborde d’idées et d’émotion. Il donne toute son énergie pour défendre sa patrie et dénoncer les atrocités commises par le régime russe. Avec ses équipes, il se déplace également dans les zones libérées par l’armée ukrainienne pour redonner du baume au cœur des populations civiles.

En quoi consiste votre travail auprès des soldats ?

Soutenir le moral des troupes. Notre objectif est de construire avec ces gars l’image du héros auquel ils veulent être associés. Mais on leur dit aussi qu’ils sont déjà des héros ! Une de nos tâches principales est d’esquisser ce que sera l’avenir pour tous ces combattants, qu’ils se projettent dans le futur. On leur dit qu’ils ont plus de chances de survivre que de mourir sur le champ de bataille. Nous insistons sur leurs qualités personnelles dont ils peuvent être fiers. On les valorise pour qu’ils remplissent noblement leur rôle de combattant. On travaille jusqu’au bout quand ils se préparent à partir au combat alors qu’ils sont déjà vêtus et armés, prêts à monter dans les camions de transport et les blindés. À ce moment-là, on intervient pour mettre tous leurs sens en état d’alerte. C’est pour cela que nous sommes allés à Kherson [Dans le sud de l’Ukraine. Les Russes ont été chassés de la ville par l’armée ukrainienne mais ils continuent de bombarder et de s’infiltrer depuis l’autre côté du fleuve Dniepr, ndlr].

Sur le terrain, "on valorise les combattants pour qu’ils remplissent noblement leur rôle de combattant, jusqu’au moment où ils se préparent à partir au feu. - DR

Après le combat, notre travail est de faire oublier les atrocités, de sortir les hommes de cet état de combattant, de les aider à oublier. On met les esprits au repos.

Tous les soldats sont-ils réceptifs à votre programme ?

Nous avons une autre mission, c’est de travailler auprès des mobilisés. Beaucoup d’hommes n’étaient pas des militaires avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ils ne comprennent pas toujours les règles de base et la psychologie des militaires. Ils ne connaissent pas le langage utilisé par les officiers. Ils découvrent que dans l’armée on ne parle que la langue militaire. Certains d’entre eux refusent d’obéir aux ordres. Ils n’ont pas la capacité psychologique de se mettre dans la peau d’un combattant. Notre objectif est de trouver les clés pour aider ces nouvelles recrues mobilisées à s’adapter alors qu’elles ne sont plus dans le civil mais pas encore devenues des militaires.

"Notre objectif, c’est [aussi] de trouver les clés pour aider les nouvelles recrues mobilisées à s’adapter au monde militaire." - DR

Quelle est l’ampleur du programme Débarquement culturel ?

Nous sommes une cinquantaine de personnes à travailler dans le cadre de ce programme. En un an, nous avons présenté 600 concerts dans le pays, et 24 000 soldats ont assisté à nos spectacles. Nous allons partout sur le front et dans les zones libérées. Nous nous déplaçons en bus, et nous disposons de véhicules tout-terrain pour aller dans les régions où la situation est difficile. On fonctionne avec nos ressources personnelles. Mais notre objectif est de monter une plateforme en ligne pour recueillir des fonds. Nous cherchons de l’argent à l’étranger, c’est le plus simple pour nous.

Quel répertoire chantez-vous sur le front ?

On a plusieurs chansons écrites pour les soldats, par exemple la chanson Tous ensemble. Son message ? C’est ensemble que nous gagnerons.

Avant le concert, je fais toujours une présentation de l’histoire de la chanson, j’explique pourquoi on l’a écrite, quel est son message. Je dis aux soldats qu’il faut être courageux, je les motive, car la guerre va finir un jour.

Avec Anna Ognyanik