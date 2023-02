Guerre en Ukraine : Olessa, la danseuse qui dit "stop" aux balles russes

Olessa Vorotnyk, danseuse à l’Opéra national d’Ukraine, s’est illustrée dans son interprétation de Carmen. Depuis le 24 février 2022, date de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, c’est une héroïne du quotidien. La jeune ballerine de 30 ans s’est engagée dans les Forces de défense territoriale, la réserve militaire ukrainienne. Elle a rejoint le programme "Débarquement culturel", qui soutient l’effort de guerre en envoyant des artistes auprès des soldats sur le front et des populations civiles dans les zones libérées. La guerre est entrée dans sa vie dès 2014, lorsque son époux soldat est parti combattre les groupes séparatistes pro-russes dans le Donbass, dans l’est de l’Ukraine. Il a été tué sur le front il y a trois ans.

Depuis "la guerre à grande échelle" de 2022, comme l’appellent les Ukrainiens, la danseuse se démène pour défendre sa patrie. Après avoir été affectée à un checkpoint à Kiev, elle parcourt désormais les territoires libérés pour apporter du réconfort aux populations locales. L’art est une thérapie pour soigner l’âme. L’art est aussi une arme politique pour sauver la culture et l’identité de son pays. La Carmen ukrainienne a chaussé ses pointes pour dire "stop aux balles russes".

Quel est votre rôle dans cette guerre ?

Olessa Vorotnyk : Je vais dans les territoires libérés. Je coordonne les bénévoles. Notre action consiste à parler à la population locale, répertorier les besoins, enregistrer les demandes. Nous nous rendons dans le Donbass [région de l’est de l’Ukraine russophone, ndlr] pour rappeler [aux habitants] que nous sommes ensemble, que nous sommes leurs amis. Nous prenons soin de tous ceux qui ont vécu l’occupation par l’armée russe.

L’aide psychologique est très importante. Aujourd’hui, toute la population de l’Ukraine a besoin d’une thérapie de l’âme, car chaque citoyen a vécu des tragédies majeures. Les gens pleurent. On a compris que l’art devait continuer d’exister. Le programme "Débarquement culturel" donne des concerts, des spectacles. Je considère qu’il est très important de soutenir ce front culturel. Malheureusement, il n’est pas encore possible de danser dans les zones libérées, car les sols sont en ruine, les rues, tout a été détruit par les bombardements de l’armée russe . Je danse à l’0péra à Kiev. J’aide par tous les moyens possibles. Notre travail est essentiel.

Vous êtes une artiste engagée contre la guerre depuis longtemps ?

À partir de 2014, mon mari, qui était militaire, est parti au combat dans le Donbass. Il évoluait dans des zones très dangereuses. Il m’appelait du front. La dernière fois, il m’a dit : "Si quelque chose m’arrive, sache que je t’aime". J’étais alors à Kiev, et il fallait que j’aille danser à l’Opéra. Il a été tué. C’est très dur de vivre ça. Notre fils a 5 ans.

Je peux dire que mon travail est une thérapie. Il m’occupe l’esprit. Dès que je sors de l’Opéra, je me rends disponible, pour aider l’Ukraine, les Ukrainiens, et travailler sur le front culturel et médiatique. C’est comme cela que je m’engage. La Russie, c’est la terreur. Il faut tout faire pour aider le peuple et les soldats contre le pays agresseur. Il ne faut pas y rester indifférent. Il faut parler de l’Ukraine au monde entier.

Vous avez repris les tournées internationales avec le ballet national. Quel était votre objectif ?

Nous venons de rentrer du Japon. J’ai été impressionnée de voir à quel point les gens sur place nous ont soutenus. Lorsque nous avons fait la révérence à la fin du spectacle, des personnes dans le public ont brandi le drapeau ukrainien et crié : "Gloire à l’Ukraine". Et, nous, depuis la scène, nous avons répondu : "Gloire aux héros". Au même moment, Kiev était frappé par des missiles russes – nous sortions lire les dernières nouvelles à l’entracte. Cette tournée culturelle a été très importante pour glorifier notre ballet et notre culture à l’étranger.

Le ballet a son identité à part entière. Nous avons fait disparaitre tous les compositeurs russes de notre répertoire – on ne peut pas danser et mettre en scène leurs œuvres. Au Japon, nous avons dansé Don Quichotte et à Paris, c’est Giselle que nous avons produit.

Vous êtes à l’origine de la vidéo « Le ballet ukrainien dit non aux balles russes ». Quel message vouliez-vous faire passer ?

Le ballet est un art silencieux. Mais, nous, les danseurs, ne restons pas silencieux pendant la guerre. Nous nous élevons contre cette terreur imposée par la Russie à l’Ukraine, et pour le dire, nous avons réalisé cette vidéo, qui a été beaucoup partagée et suscité des remerciements. Le ministère de la Culture l’a même publiée sur son site.

