Guerre en Ukraine : Sergiy Stakhovsky, un influenceur tennisman monté au front

L’étoile du tennis ukrainien Sergiy Stakhovsky, 31e mondial au sommet de sa carrière, a rangé sa raquette après l’Open d’Australie l’an dernier. Son principal exploit sportif restera l’élimination spectaculaire à Wimbledon en 2013 du suisse Roger Federer, multiple vainqueur du tournoi. Né à Kiev en 1986, Sergiy Stakhovsky a disputé son premier tournoi professionnel à Moscou. C’est un lointain souvenir, en février 2022, dès les premiers jours de l’invasion russe, il s’est inscrit comme volontaire pour aider son pays. L’ancienne star internationale, qui n’avait aucune expérience militaire, a d’abord participé à la défense territoriale en patrouillant dans les rues de Kiev. Actuellement, il se bat dans une unité équipée de mortiers de 82 mm et 120 mm, chargée de soutenir la première ligne de l’armée ukrainienne sur le front de l’Est.

La Fédération ukrainienne de tennis nous a aidées à le localiser. C’était il y a quelques jours, dans le froid glacial, il attendait les ordres du commandement pour rentrer dans Bakhmout, petite ville forteresse que l’armée russe tente de prendre depuis l’été dernier au prix de destructions massives et de lourdes pertes dans les deux camps. La période est cruciale, car l’armée russe, épaulée par les mercenaires de la milice Wagner, consolide ses positions. 90 % des habitants de la ville, qui en comptait 70 000 avant la guerre, ont fui. La bataille est acharnée.

L'homme aux 37 000 abonnés sur Twitter et 10 000 sur Facebook se bat autant sur le front militaire que sur le front médiatique. - DR

Très présent sur les réseaux sociaux, avec plus de 37 000 abonnés sur Twitter et 10 000 sur Facebook, l’ancien joueur de tennis se bat aussi pour que le monde entier sache.

À quelle date vous êtes-vous engagé dans la défense de l’Ukraine ?

Sergiy Stakhovsky : Le 26 février 2022, deux jours après le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine, j’ai pris la décision de rejoindre volontairement la Défense territoriale [la réserve ukrainienne, ndlr]. J’estime que chacun a son rôle dans cette guerre. Sur le front, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont des profils différents. La plupart d’entre nous avaient un autre métier avant. On vient tous de secteurs où nous étions de bons professionnels. Ici, il y a beaucoup d’informaticiens, des barmen, des employés de la restauration. C’est la première fois que nous participons à une guerre, nous ne sommes pas des habitués. Dans cette guerre, il y a des militaires professionnels, il y a ceux qui ont été mobilisés et puis des gens comme nous qui ont pris la décision délibérée de défendre l’Ukraine. Il n’est pas important de savoir ce que les gens faisaient avant. On comprend tous que nous combattons pour notre patrie. Si on ne se bat pour l’Ukraine, on n’aura pas de vie normale après. Et que pourrais-je dire un jour à mes enfants si je n’ai rien fait ? Nous devons gagner contre la Russie ; si on perd, c’est tout le monde qui perd !

Votre formation de sportif de haut niveau vous est-elle utile ?

Oui, ma formation de sportif m’aide. La composante physique est bien sûr très importante. Si je cours vite, je peux réagir vite. Sur le plan psychologique, j’ai de la chance de ne pas être pétrifié par la peur, par exemple pendant les bombardements. Vous savez, il est normal d’avoir peur. Mais il faut savoir dominer cette peur et maîtriser ses émotions. Cela donne la possibilité d’observer, de comprendre, d’analyser la situation et de pouvoir anticiper. Sur le front, j’ai connu des gens courageux, sans peur, mais ils ont fini par craquer, car ils ont accumulé trop de stress. Ils n’ont pas pu retourner au combat. Il est important que leurs chefs se réunissent et discutent avec eux avant.

Vous arrive-t-il de penser à la mort ?

Nous déplorons bien sûr des pertes humaines. Nous nous sommes habitués à la guerre, mais évidemment, nous sommes aussi tous préoccupés par notre sécurité. Les roquettes ne choisissent pas qui va être tué. Que tu sois sportif ou barman, la roquette tombe, c’est tout.

"Nous avons le courage, les soldats, un bon moral et la stratégie. Mais nous manquons d’armes lourdes." - DR

L’armée russe tente de prendre Bakhmout depuis l’été dernier. Comment évaluez-vous la situation ?

La situation est difficile. On manque toujours d’armes. L’avenir dépendra de l’attitude des Européens et du monde entier. S’ils nous fournissent suffisamment d’armes, cela permettra de repousser l’armée russe hors de nos territoires. Nous avons le courage, les soldats, un bon moral et la stratégie. Mais nous manquons d’armes lourdes, de roquettes, de missiles à longue portée. Si on compare nos capacités à celles de l’armée russe, le rapport est le suivant : quand les Russes tirent 30 missiles, nous en tirons 1 ! Mais la situation s’est améliorée. En décembre, pour 80 missiles russes, il y avait 1 missile ukrainien.

Lorsque vous êtes en permission. Que racontez-vous à vos enfants et à votre épouse ?

Les gens n’imaginent pas ce qu’on vit sur le front. Mais je veux que mes trois enfants restent à distance. Ils ne savent pas ce que je fais. Ils ne comprendraient pas, ils sont trop petits. Mais ils sont au courant, bien sûr, de la guerre, parce qu’ils vont dans les abris à Kiev. Ils savent ce qu’est un abri, ils entendent le son des sirènes et le bruit des bombardements. Il y a des coupures d’électricité. Je ne veux pas que la guerre laisse des traces dans leur tête, dans leur mémoire. Mais je ne sais pas comment on va être dans l’avenir et comment je vais l’expliquer après. Je ne sais pas, on verra. Je sais que c’est très dur pour mon épouse.

Avec Anna Ognyanik