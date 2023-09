Hervé Gardette, nouveau producteur de L’Esprit public

Hervé Gardette revient sur l'antenne de France Culture pour orchestrer l'une des émissions phares : L’Esprit public , un grand débat hebdomadaire consacré à l’actualité nationale et internationale. Dans cette tribune libre, vive et impertinente, journalistes et experts partagent leurs analyses sur les grands sujets du moment.

Pour ce rendez-vous dominical, Hervé Gardette mènera le débat avec :

- Bertrand Badie, politiste français spécialiste des relations internationales

- Anne-Lorraine Bujon, journaliste

- Jean-François Colosimo, théologien, éditeur et essayiste

- Brice Couturier, journaliste et essayiste

- Thomas Gomart, historien

- Sylvie Kauffmann, journaliste

- Marc Lazar, historien et sociologue

- Corine Lepage, avocate et ancienne ministre de l’Environnement

Hervé Gardette est rédacteur en chef du magazine 28 Minutes sur ARTE. Il a tenu une chronique dans Les Matins de France Culture, qui a donné lieu à une publication son forme de recueil de billets : Ma Transition écologique , aux éditions Novice et Radio France en 2021. Hervé Gardette est aussi bien connu des auditeurs de la chaîne pour avoir animé et produit durant huit ans, une autre émission de débat : Du grain à moudre .

