Hiéroglyphes, rentrée BD, Emile Zola et Tinder : la Session de rattrapage

Bonjour à toutes et tous,

Au programme de cette Session : les 200 ans du déchiffrement des hiéroglyphes, les bons conseils pour fêter la rentrée des BD comme il se doit, et un retour sur la vie d'Emile Zola mais aussi sur celle du grand historien Paul Veyne. Mais aussi des chiffres, en baisse au cinéma ou, au contraire, en hausse en ce qui concerne le nombre de personnes atteintes d'insuffisante cardiaque en France. Bonnes écoutes ! 🎧 Lola Desmole

Le Zoom de la semaine : 1822, quand Champollion déchiffre les hiéroglyphes

Hiéroglyphes du tombeau de Nykaiankh (Gizeh) © Getty - PHAS

C'est un matin de 1822 que Jean-François Champollion, père de l’égyptologie, déchiffre par une illumination l'écriture égyptienne. Il présente sa découverte avec un abécédaire de 24 signes phonétiques puis publie deux ans plus tard Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens. Dedans, il distingue trois types de signes hiéroglyphiques : signes associés à un son, signes renvoyant à une idée, et signes combinant les deux. 200 ans plus tard, sa méthode de déchiffrement reste un modèle linguistique.

🦅 Comment les hiéroglyphes ont-ils été déchiffrés ? (Sans oser le demander, 58 min)

💎 Pierre de rosette : une tranche d'histoire (La Science CQFD, 58 min)

👨🏻 Champollion, courir contre le temps (Grande Traversée, 5 x 58 min)

🖋️ À la recherche d'une écriture perdue, Champollion et les hiéroglyphes (Les Nuits de France Culture, 5 x 26 min)

C'est dans l'actu

Attention collision © Getty - NASA/Johns Hopkins, APL/Steve Gribben

☄️ DART percute l'astéroïde. Ce mardi 27 septembre, alors que la France n'était pas encore réveillée, la sonde DART dévie la trajectoire du petit astéroïde Dimorphos en le percutant. Cette mission DART-HERA de la NASA et de l’ESA avait envoyé la sonde dans l'espace il y a dix mois. Un long trajet mais une belle victoire pour la science car c'était la première fois que cette nouvelle technologie était testée. ( La Science CQFD , 58 min)

🗳️ En Italie, à droite toute ! L'extrême droite italienne prend le pouvoir du pays 100 ans après Mussolini : le parti de Giorgia Meloni, Fratelli D’Italia, l'a largement emporté dimanche 25 septembre. Une victoire qui divise le pays et où certains se demandent si la coalition pourra tenir. ( Le Temps du débat , 38 min)

📚 Rentrée BD : par où commencer ? L'autrice Lisa Mandel ou encore le jeune dessinateur turc Ersin Karabulut parlent de leurs nouveaux albums dans une émission qui dresse aussi la liste des dix BD de la rentrée à ne pas rater ! ( Affinités culturelles , 58 min)

💔 Pannes de cœur. L'assurance maladie a lancé une campagne de sensibilisation pour l'insuffisance cardiaque. Cette pathologie trop peu connue en France touche pourtant un grand nombre de personnes et cela ne risque pas de changer de sitôt. Comment explique-t-on cette progression ? ( La Question du jour , 8 min)

Zola l'intemporel

Portrait de l'écrivain français Emile Zola (1840-1902). © Getty - DEA / BIBLIOTECA AMBROSIANA / Contributeur

120 après sa mort, trois épisodes du Cours de l'histoire retracent l'engagement de l'écrivain, sa relation avec Paris où se déroulent nombre de ses romans, et son élan vers l'art. Car oui, Zola fut bien plus qu'un romancier, allant jusqu’à prendre lui-même le pinceau entre les mains. Comment l'auteur engagé a-t-il concilié ses multiples facettes et quelle a été son influence sur l'effervescence artistique de la fin du XIXe siècle ?

✍🏻 Zola et son temps (3 x 58 min)

Pour aller plus loin.

📜 Zola avant la "non-fiction": découvrez les carnets d'enquête de l'écrivain

📖 "Germinal" d'Émile Zola (Le Feuilleton, 10 x 28 min)

📓 Le livre noir du travail, de Zola à Claire Baglin (Bienvenue au Book Club, 36 min)

Il est temps...

Les Français vont de moins en moins au cinéma. © Getty - Alain BENAINOUS / Contributeur

Vous avez 3️⃣ minutes

👮🏻‍♂️ Lieutenants et capitaines. C'est l'histoire d'un officier et d'un jeune garçon. Ce dernier est l'ordonnance du premier et n'est pas traité avec gentillesse par son supérieur. Le jeune garçon, pris d'un élan de rage, commettra une action qui sera finalement la fin heureuse dont rêvait l'officier. (Les Quadrithèmes de Charles Dantzig)

Vous avez 5️⃣ minutes

🌈 De toutes les couleurs. Enfermé chez lui pendant un an pour cause d'épidémie de peste bubonique, Isaac Newton réalise des expériences inédites qui le mèneront, quelques années plus tard, à "la théorie des couleurs" : via un prisme, la démonstration que la lumière blanche est un mélange de rayons de couleurs différentes, certains d’entre eux étant plus réfractés que d’autres. (Le Pourquoi du comment : science)

Vous avez 3️⃣8️⃣ minutes

🎬 À bout de souffle. L'épidémie de Covid nous aurait-elle retiré l'envie d'aller au cinéma ? C'est effectivement la question que l'on se pose lorsque l'on voit que les ventes de billets ont baissé de 30 % entre 2019 et 2022. Les plateformes de streaming auraient-elles pris le dessus ? Les prix sont-ils trop élevés ? Ou encore, les retraités sont-ils trop fatigués ? (Le Temps du débat)

Vous avez 5️⃣8️⃣ minutes

👩🏻‍❤️‍👨🏻 Rencontres. Sans elle, les rencontres en ligne seraient certainement moins fréquentes... L’application Tinder, qui fête ses 10 ans cette année, a effectivement renouvelé le "dating". Comment se porte ce secteur dirigé par les algorithmes ? (Le Meilleur des mondes)

Vous avez 2️⃣ heures

🧐 Historien antique. Paul Veyne, historien de l'Antiquité, est mort à 92 ans ce jeudi 29 septembre. Dans cette série d'entretiens de 2005, il racontait sa vocation mais livrait aussi ses réflexions sur les mythes, les limites politiques de la pensée de Socrate et de Platon, les inspirations grecques de l'Empire romain, ou son besoin d'effacer ses angoisses par le travail acharné. Hommage. (A voix nue)

C'est déjà la fin de cette Session de rattrapage. Entre littérature, cinéma, histoire, politique ou encore science, on espère que vous y avez trouvé votre bonheur. Avant de vous quitter, nous vous laissons avec une dernière petite découverte qui risque de vous faire sourire : les pièces ratées de Shakespeare , car même les plus forts ne font pas des parcours sans fautes... Voilà une piste de réflexion qui permet de bien finir la semaine, très bon week-end ! 🍂