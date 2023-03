Pour retrouver tous les contenus de cette sélection dans l'application Radio France, un clic juste en dessous 👇

Histoire de l'école laïque

Dans la mémoire collective, Jules Ferry (1832-1893) est considéré comme le père de l'école républicaine. Si l’idée d’une école primaire obligatoire a été initiée avant lui par des hommes politiques comme Victor Duruy, c’est Jules Ferry qui, sous la Troisième République, va compléter et perfectionner la législation établie par ses prédécesseurs en la matière. Un ensemble de lois sur l’école sont adoptées entre 1881 et 1882 auxquelles le ministre de l'instruction publique va donner son nom. La loi instaurant la gratuité de l’école est promulguée le 16 juin 1881. Et celle portant sur l'obligation d’instruction et sur le caractère laïc de l’enseignement en mars 1882.

Publicité

Dans quel contexte l'école laïque se met-elle en place ? Et quelles sont les missions qui lui sont attribuées ? Dans les années 1880, la société française, encore ébranlée par les répliques du séisme provoqué par la Révolution française un siècle plus tôt, est divisée. Jules Ferry considère la religion comme un facteur de discorde entre les Français, au même titre que la politique : c’est pour cela qu’il se donne comme objectif de dégager l’école de tout dogmatisme religieux. Et de l’investir d’une mission nouvelle : l’école doit participer à rebâtir un sentiment d’unité nationale. Dans le but de forger un citoyen nouveau, un enseignement civique est mis en place, fondé sur des leçons de morale quotidiennes. Une éducation aux valeurs républicaines qui, paradoxalement, s’inspirera dans ses formulations des préceptes de la morale chrétienne… qu’elle ambitionnait de supplanter.

Voici une sélection d’émissions pour retracer cette histoire.

Portrait non daté de Jules Ferry (1832-1893), maire de Paris, ministre de l'Instruction et président du Conseil © AFP

Dans cette émission, l'historienne Mona Ozouf , spécialiste de l'éducation et de la Révolution française, retrace le portrait de Jules Ferry . L'inventeur de notre école républicaine fut accusé d'anticléricalisme par la droite et de colonialisme et d'antisocialisme par la gauche. ( Concordance des temps, 58 min )

Les hussards noirs de la République ou les combats pour l'école laïque

Promotion 1878 de l'École Normale Supérieure, la promotion de Henri Bergson (1er à gauche, debout, yeux fermés), Jean Jaurès (2ème D, assis, barbu, bras croisés) et Émile Durkheim (non identifié) à Strasbourg. © AFP

Cette émission s’intéresse à ceux que l'on a surnommé les "hussards noirs de la République", figures mythiques des instituteurs de la Troisième République qui s'étaient donnés pour mission d'enraciner le régime républicain au cœur de la société française. ( Le Cours de l'histoire, 50 min )

1880 : quand la Troisième République invente la morale laïque

Une salle de classe au travail en 1912 - Agence Rol. Bibliothèque nationale de France

Entre les premières années de la Troisième République et la Première Guerre mondiale, les Républicains mettent en place l’école laïque. Désireux dans un premier temps de ne pas choquer la religion catholique majoritaire, ils élaborent un enseignement moral et civique qui reprend en partie les préceptes de la morale chrétienne commune. Ce documentaire, emprunte la forme d'une visite du Musée national de l’éducation de Rouen pour remonter aux sources de cette laïcisation de la morale. ( La Fabrique de l'histoire, 52 min )

L'éducation des filles depuis les réformes de Jules Ferry

Une salle de classe d'une école de filles en 1913 © Getty - Hulton Archive

Dès 1867, Victor Duruy crée les cours secondaires pour les jeunes filles. Dans les années qui suivent, et dans la continuité de l'esprit de la Révolution, Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, conscient que le rôle des femmes dans les familles est central, veut reprendre l'éducation des filles des mains de l'Église. Si la création des écoles de filles participe de cette volonté de les soustraire à l'ordre religieux, l'objectif de l'instruction qui leur est dispensée est toujours de renforcer leur rôle de mère et d'épouse, sans imaginer une carrière en dehors de la sphère privée. Cette émission traite de la question des relations entre les filles et les garçons à l’école depuis le 19e siècle, et en particulier depuis les réformes initiées par Jules Ferry. ( Concordance des temps, 59 min )

1882 : date de naissance de l'instruction obligatoire... pas encore de l'école

Salle de classe d'une école primaire à Paris en 1928 © Getty - Gamma-Keystone

Que tous les enfants aillent à l’école nous semble être une évidence. Et pourtant, rien n’a été plus compliqué à mettre en place, puisque ce n’est qu’en 1882 que "l’instruction" - et non pas l’école - est rendue obligatoire par la loi. Cette émission analyse la façon dont l’école a longtemps été mise au service de l’Église et de l’État, dans l’intention de former de "vrais adorateurs de Dieu" et de "bons citoyens", et la manière dont elle s'est progressivement émancipée de ces tutelles. ( Sans oser le demander, 58 min )