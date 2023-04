Il était une fois… Madame d’Aulnoy, pionnière des contes merveilleux

Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d'Aulnoy (1652-1705), ou "la fée des contes" comme on l’appelait, fait figure de pionnière dans le genre du conte merveilleux. Mais sa vie fut loin d’être un conte de fées. Originaire d’une famille de la petite noblesse normande, elle est mariée en 1666, à 13 ans, à un homme de 30 ans son aîné avec qui elle ne s’entend pas. Après avoir comploté contre lui et tenté de le faire assassiner, elle est emprisonnée mais réussit à s’enfuir. Commencent alors pour elle des années d’errance entre la France et l’Espagne.

“Un chaudron de fée”

C’est à la fin du XVIIe siècle que Madame d’Aulnoy arrive à Paris, où elle tient salon et se fait connaître comme femme de lettres. En 1690, elle publie “L’Île de la Félicité”, considéré par les flokloristes comme le premier conte merveilleux écrit en français. Figure littéraire de son époque, elle fait preuve de modernité. “Elle n’a rien de classique, elle est plus baroque, plus exubérante dans son imaginaire, dans la complexité de ses intrigues que Charles Perrault” explique Nadine Jasmin, maîtresse de conférences en littérature française et autrice de Naissance du conte féminin. Mots et merveilles : les contes de fées de Madame d’Aulnoy (1690-1698) (Champion, 2002).

Madame d'Aulnoy ou la fée des contes © Radio France

Si l’histoire a retenu Charles Perrault et sa dizaine de contes, la baronne d’Aulnoy en a écrit vingt-cinq au cours de sa vie. Très libre dans son écriture, elle s’est inspirée de différents styles de son époque. “Son registre peut être romanesque avec des enlèvements, des pirates, ou galant avec des conversations amoureuses et beaucoup de compliments”, détaille Nadine Jasmin qui compare son oeuvre à un “carrefour d’influences, une espèce de chaudron des fées”.

Surtout, la baronne d’Aulnoy utilise le conte comme un espace de transgression et de subversion. Comme dans cette scène de “L’Oiseau bleu” dans cette édition illustrée de 1717, dans laquelle on perçoit une connotation sexuelle. Florine et l’oiseau bleu se rencontrent et la princesse dévoile des parties de sa peau avec ses bras et sa gorge nus, le bec de l’oiseau qui touche ses lèvres rappelle une forme phallique.

« L'Oiseau bleu », Madame d'Aulnoy, Le Cabinet des fées, Amsterdam, éd. E. Roger, 1717. © Radio France

Cendrillon vs Finette Cendron

Là où Madame d’Aulnoy est aussi très moderne, c’est dans le choix des personnages qu’elle met en avant. Des héroïnes plutôt que des héros. Elle s’éloigne de l’image de la princesse éplorée qui attend son prince. Dans “L’Oiseau bleu” par exemple, “le prince fait une dépression, il est complètement neurasthénique parce qu'il s’apprête à épouser la princesse qu’il n’aime pas et qu’on lui impose. Heureusement, l’héroïne se met en quête de reconquérir son prince et de l’arracher des mains de sa rivale” résume Nadine Jasmin.

Pour prendre un exemple que l’on connaît tous, celui de Cendrillon, le personnage apparaît dans le conte de Madame d’Aulnoy intitulé “Finette Cendron” sous des traits très différents de ceux fixés par Perrault. Selon Nadine Jasmin, “c*’est une héroïne plus vive, plus courageuse, plus décidée que la Cendrillon de Perrault. Mais attention ! La Cendrillon de Perrault n’est pourtant pas si passive à l'origine. C'est surtout Walt Disney qui a véhiculé l'image d'une héroïne qui se dédie aux tâches ménagères, et reste dans cet univers très infantile peuplé de petits animaux*”.

Madame d’Aulnoy et les autres conteuses : une histoire d’invisibilisation

Si Madame d’Aulnoy fait la part belle aux personnages féminins dans ses contes, c’est aussi parce qu’elle est entourée d’autres conteuses qui s’engagent clairement en faveur des femmes. Nadine Jasmin pense par exemple à l’une d’entre elle, Mlle L’Héritier : “On la surnommait le “champion des dames” parce que, dès qu’il y avait une discussion sur ces questions-là, elle montait au créneau”.

Les femmes qui ont trouvé dans l'univers des contes un espace de liberté en tant qu'autrices ont de ce fait largement contribué à leur développement et à leur postérité. Mais l’histoire n'a--t-elle pas retenu leurs noms ? "Madame d’Aulnoy a une écriture moins accessible que celle de Perrault, plus hétérogène. Son style peut parfois être long, bavard, ce qui le rend un peu daté. Il n’a pas la puissance de densité, de brièveté de celui de Perrault”, analyse Nadine Jamin.

Même si le conte a connu un grand succès du 19e siècle jusqu’à aujourd’hui, il était à l’époque considéré comme un genre mineur, bien moins scruté que le théâtre par exemple. Paradoxalement, ce registre laissé dans l'ombre leur a ouvert un espace de liberté : “Ces voix de femmes ont pu être parfois plus originales que les voix d’hommes”, explique Nadine Jasmin. Mais c'est aussi parce que le genre du conte qu'elles ont investi était considéré comme moins prestigieux que Madame d’Aulnoy, Mlle L’Héritier ou d’autres comme la comtesse de Murat n’ont pas connu une postérité en rapport avec leur contribution à celui-ci. Et surtout, comme souvent, les femmes autrices ont été invisibilisées, voire complètement effacées de l’histoire littéraire, au profit d’hommes, comme Charles Perrault, référence française dans le genre du conte merveilleux. D’où l’intérêt de (re)découvrir aujourd'hui le “continent englouti” que représentent leurs oeuvres.